המשא והציפיות המונחים על כתפיו של איתמר פורמן, במינויו למנכ"ל ישראכרט הבא הם גדולים מאוד. בשוק ההון כולם קיוו לשם של כוכב עולה, כאשר גם בסביבת דלק קיוו לקלוע לתחזיות הללו. על פניו, פורמן מציע שילוב נכון של כישורים וניסיון לתפקיד שמיועד לו בהובלת חברת כרטיסי האשראי. בסביבת דלק מקווים שיהיה מעין "אייל בן סימון", המנכ"ל הנוכחי של הפניקס, אותו הביאו לאייש את החברה לאחר עזיבת מנכ"ל לא פחות מוכשר, אייל לפידות.

למרות שצמח בבנק הפועלים, פורמן (51) הוא חבר הנהלה צעיר יחסית בבנק - רק כשלוש שנים. הוא מונה לחבר הנהלה בשנת 2022 ומי שקידם אותו לתפקידי המפתח היה המנכ"ל הקודם של הבנק, דב קוטלר. כיום קוטלר לכאורה מחוץ למערכת, אך בשוק סבורים כי הוא איש מפתח בהשתלטות של קבוצת יוניון השקעות, של משפחת ג'ורג' חורש וחברת הראל, על כאל. שם יש מי שמייעד אותו לתפקיד היו"ר העתידי של כאל. זה עשוי לקחת עוד שנה, עד להשגת כלל האישורים הרגולטוריים ומדובר בהערכה בלבד, אך אם זה יתממש זה יהיה קצת אירוני שקוטלר ישקיף על המנכ"ל הנכנס של ישראכרט, אותו טיפח בבנק הפועלים.

בהשכלתו פורמן הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הוא זוכה לשבחים מתוך המערכת הבנקאית: "הוא נחשב לכוכב ובבנק הפועלים יצטערו על העזיבה שלו. אבל אני מניח ששם רואים את זה בסיפוק כשבפועל יצא שהכשירו מנהל מוכשר לתפקיד", אומר גורם במערכת הבנקאית. לדבריו, "פורמן התקדם בשנים האחרונות במהירות וזה נראה היה טבעי שהוא בדרך לתפקיד מפתח בענף".

דב קוטלר, מנכ''ל בנק הפועלים לשעבר / צילום: כדיה לוי

למה בדלק התעקשו על בנקאי?

השוק הפיננסי בישראל בסופו של דבר הוא ביצה קטנה. הלחץ על דלק הלך וגבר, כפי שהתבטא במחיר המניה של ישראכרט שרק הלך ועלה עד שגילם לה שווי שוק של 4.5 מיליארד שקל - גדול בכמיליארד שקל מזה שלפיו השתלטה עליה קבוצת דלק (מחזיקה ב-40% מישראכרט), רק ביולי האחרון. השוק בעצם מעריך שהרווחיות של ישראכרט תשתפר משמעותית בעתיד, וזה מתבטא כבר כיום במחיר המניה. ציפיות גדולות מדלק לגבי זהות המנכ"ל הבא, וכעת הן יונחו על כתפיו של פורמן.

מדוע התעקשו בדלק על בנקאי לניהולה של ישראכרט? יש כמה סיבות. העיקרית היא התפקיד הגדול שמיועד לו - פורמן בעצם אמור להקים בנק. זה נכון שבישראל יש בנק דיגיטלי טרי יחסית בשם וואן זירו, ובעוד כמה חודשים יתחיל לעבוד בנק דיגיטלי נוסף בשם אש (esh), אבל הרגולטורים יוצאים מגדרם כדי להניח את התשתית לכך שיקומו עוד בנקים חדשים במשק ויגבירו משמעותית את התחרות. הרווחיות העצומה של הבנקים - 30 מיליארד שקל אשתקד, "משגעת" את חברי הכנסת ומייצרת לחץ ציבורי עצום להגברת התחרות.

הוועדה המיוחדת שעומלת בימים אלה על מודל "בנק רזה", רוצה שישראכרט, כאל ומקס יגישו בהמשך בקשות ויהפכו לבנקים קטנים כאלה. בדלק מבינים את המסר - גם הם רמזו שהם מעוניינים בכך, ולכן חיפשו בנקאי עם שם איכותי. ויש עוד יתרון לבחירה בפורמן, או לצורך העניין בדמות בנקאית מוכרת - בנק ישראל. שם מכירים אותו ואת פועלו ולכן לא צפוי קושי באישורו לתפקיד המנכ"ל.

זה המקום לציין לשבח את הוועדה המצומצמת של דירקטוריון ישראכרט שכללה בין היתר את היו"ר, תמר יסעור וגם את הדירקטור הטרי בישראכרט, מנכ"ל קבוצת דלק עידן וולס. שם שמרו על סודיות התהליך ברמה מרשימה לכל הדעות, והצליחו גם להביא מועמד שנתפס על פניו עם רזומה מדויק לתפקיד, בזמן לא ארוך באופן יחסי.

מה מביא איתו פורמן לתפקיד?

בתפקיד האחרון שלו בבנק הפועלים, בתור המשנה למנכ"ל הבנק, הוא היה ראש החטיבה העסקית שהיה אחראי גם על הפעילות הבינלאומית בבנק. הוא כיהן בתפקידי מפתח בחטיבה מזה 25 שנה. בתפקיד האחרון היה אחראי בפועל על ניהול תיק אשראי עצום בהיקף של יותר מ-200 מיליארד שקל. לשם השוואה, היקף תיק האשראי של ישראכרט ללקוחות פרטיים ומסחריים בתום המחצית הראשונה עמד על 11 מיליארד שקל (סכום לא רחוק מהמתחרות מקס - 12 מיליארד שקל וכאל עם כ-10 מיליארד שקל). כלומר, פורמן ניהל אשראי בהיקפים משמעותיים הרבה יותר.

הצפיות של המשקיעים, וככל הנראה גם של דלק, הן שפורמן ישפר משמעותית את הרווחיות של ישראכרט שנמצאת מאחורי כאל ומקס. למרות שישראכרט מחזיקה במספר כרטיסי האשראי הגדולים ביותר במשק. יש לשער שהוא הגיע מוכן לוועדת הדירקטוריון והציג תוכנית שאפתנית שהצליחה להרשים את היו"ר יסעור ואת וולס.