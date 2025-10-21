שתי חברות כרטיסי האשראי מחכות למנכ"לים, והמרוץ רק הולך ומסתבך

חברות כרטיסי האשראי ידועות בעמידות שלהן. הן רווחיות, עם פעילות יציבה ומנותקת מהטלטלות בשוקי ההון. נראה כי זו הסיבה שבשנים האחרונות כולם רצו לקנות אותן. לאחר מאבקים יצריים השתלטה קבוצת דלק של יצחק תשובה, בניהולו של עידן וולס, על ישראכרט. ואילו קבוצת יוניון השקעות של משפחת חורש וחברת הביטוח הראל נבחרה על ידי בנק דיסקונט לרכישת מניות השליטה שבידיו (72%) בכאל.

דלק השתלטה על ישראכרט לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל ביולי האחרון. מאז זינקה המניה בכ־30% ושוויה הנוכחי כבר עומד על 4.6 מיליארד שקל. באוגוסט, לאחר ההשתלטות, הודיע המנכ"ל הוותיק רן עוז כי יסיים את תפקידו. ואז החלה חרושת שמועות לגבי זהותו של המנכ"ל הבא.

בין השמות שהוזכרו בתחילה בחודש אוגוסט היה שמו של מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, משה לארי, כמועמד. אולם נראה שהסיכויים שימונה הולכים ופוחתים בשבועות האחרונים. כיום הוועדה בדירקטוריון ישראכרט, שכוללת את עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק שמונה לאחר ההשתלטות לדירקטור בחברה, בוחנת מועמדים נוספים. הוועדה צפויה בשבועות הקרובים לפרסם את החלטתה, ייתכן אפילו שבשבועיים הקרובים. לא ידוע מה השם שייבחר, אך יש מי שסבור שהשוק יופתע לחלוטין מהבחירה.

בנקאי או איש קמעונאות?

בעוד שדירקטוריון ישראכרט "בשל" לחלוטין לקבלת החלטה ואין שום מניעה רגולטורית, המצב בכאל יותר מורכב. לפני כחודש הודיע דיסקונט כי ימכור את מניותיו לקבוצת חורש-הראל במחיר שמגלם לחברה שווי של 3.75-4 מיליארד שקל, בתלות בביצועי כאל. במקביל הודיע במפתיע המנכ"ל הוותיק, לוי הלוי, כי יסיים את תפקידו וזמן קצר לאחר מכן התברר שהוא נבחר לתפקיד מנכ"ל חברת אל על. הלוי צפוי לכהן בתפקידו לתקופה של עוד כשלושה חודשים לפני שיתמנה למנכ"ל אל על, ובינתיים החל בנק דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, במלאכת האיתור של המנכ"ל הבא.

בשני המקרים, גם בכאל וגם בישראכרט, עומדת דילמה דומה בבחירת המנכ"ל החדש - האם למנות איש מעולם הקמעונאות שיוכל להשתלב בפעילות כרטיסי האשראי, או לבחור באיש מהמערכת הבנקאית שיוכל להפוך את החברות ל"בנק קטן". ועדה מיוחדת בראשותו של המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי, כבר הגישה דוח סופי לגבי רפורמה שתאפשר קיומם של בנקים רזים, שהיקף המאזן שלהם עד 50 מיליארד שקל. הם יזכו להקלות רגולטוריות, ויוכלו להתחרות ברוב שירותי הבנקאות מול חמשת הענקים במשק (לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי). יש צורך בהשלמת חקיקה בכנסת, ועם המצב הפוליטי התנודתי בארץ קיימים סימני שאלה באשר להשלמת המהלך.

בינתיים, עיקר הפעילות של החברות נוגע לכרטיסי האשראי כמובן. ישראכרט מובילה עם 5.9 מיליון כרטיסי אשראי. אחריה כאן עם 4.9 מיליון, ובמקום השלישי ניצבת מקס עם 4.1 מיליון. בישראכרט הלקוחות שילמו באמצעות הכרטיסים שלה 122 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, עלייה של 7.2% לעומת אשתקד, ובכאל מדובר על היקף של 99 מיליארד שקל, וזינוק חד יותר של 11%. בשורה התחתונה כאל עוקפת את ישראכרט עם רווח נקי (בנטרול השפעות חד פעמיות) של 197 מיליון שקל, לעומת 143 מיליון שקל בישראכרט.

מקס מציעים לכם 3% על היתרה, אבל מה יקרה כשהריבית תרד? חברת כרטיסי האשראי מקס, שבבעלות כלל ביטוח ובניהולה של שגית דותן, פיתחה חשבון דמוי־עו"ש בשם "צובר ושב" שבו כספים שיפקידו הלקוחות יזכו לריבית שנתית של 3% על יתרה חיובית של עד 100 אלף שקל, בחשבון נזיל מקס תאפשר ללקוחות שלה, החל מהחודש הבא, לפתוח את חשבון ה"צובר ושב", שם הלקוחות יוכלו לנהל יתרה נושאת ריבית, כאשר במקס מייעדים את המוצר כתחרות ישירה ומוצר משלים לניהול חשבון העו"ש בבנק. ניתן יהיה לצבור בו סכום כסף שיקבל ריבית, ובעיקר לשלם ממנו את חשבון כרטיס האשראי החודש, או אם רוצים לבצע רכישה גדולה אחרת. הכסף יצבור ריבית בכל רגע נתון ויהיה נזיל וזמין למשיכה. על פי נתוני בנק ישראל, סך הכסף שהציבור מחזיק בחשבונות העובר ושב שאינם נושאי ריבית עומד על למעלה מ-225 מיליארד שקל. שיעורי הריבית על הכספים ששוכבים בחשבונות העו"ש בבנקים, נעים בין 0% ל-0.4% בשנה. סכום אפסי שנשחק ריאלית בשל האינפלציה. לאחרונה הבנקים החלו להציע ריבית על היתרה בעו"ש, אבל היא מוצעת עד לגובה סכום מסוים בלבד לרוב בין 10,000 ל-20,000 שקל. במקרה של מקס, יוכלו הלקוחות להזרים לחשבון צובר ושב עד חצי מיליון שקל. יש כמובן גם אותיות קטנות. היתרה בחשבון הצובר ושב של מקס תצבור ריבית אטרקטיבית אמנם אך למקס "שמורה הזכות לשנות את הריבית". בעוד כחודש הנגיד ירון צפוי לפי הערכות להוריד את הריבית, האם במקס יפחיתו את הטבה? במקס אומרים כי הריבית שהם מציעים "לא צמודה לריבית בנק ישראל", לכן מדובר בריבית של 3% בשנה עד להודעה חדשה. אך ההערה נועדה לאפשר להם גמישות במידה ויהיה שינוי חריג בסביבה המאקרו-כלכלית. הריבית תצטבר מדי יום והלקוחות יוכלו לעקוב אחריה ואחר היתרה שלהם באתר ובאפליקציה. בנוסף, החשבון יהיה נזיל וזמין למשיכה, כך שהלקוחות יכולים לבצע מספר לא מוגבל של הפקדות או משיכות באמצעות הכרטיס וללא עמלות או דמי ניהול. חברת כרטיסי האשראי מקס, שבבעלות כלל ביטוח ובניהולה של שגית דותן, פיתחה חשבון דמוי־עו"ש בשם "צובר ושב" שבו כספים שיפקידו הלקוחות יזכו לריבית שנתית של 3% על יתרה חיובית של עד 100 אלף שקל, בחשבון נזיל קראו עוד

איך ממנים מנכ"ל עבור מישהו אחר

ועדיין, יש גם נסיבות ייחודיות בשתי החברות. הסיבה למורכבות המסוימת בבחירת מנכ"ל חדש לכאל, נובעת מכך שהליך מכירת המניות שלה צפוי להתארך. הממונה על רשות התחרות, מיכל כהן, הביעה התנגדות מאחורי הקלעים לכך שקבוצת חורש-הראל תהיה מעורבת בבחירת המנכ"ל הבא של כאל. לכן זו תהיה מלאכתו של בעל השליטה הנוכחי בחברת כרטיסי האשראי, דיסקונט.

יש לציין כי בדיסקונט שבעי־רצון מביצועי כאל לאורך השנים תחת ניהולו של הלוי. נזכיר שלדיסקונט יש אינטרס ברור להצלחה עסקית של כאל, שכן המשך עמידתה ביעדי הרווחים הגבוהים יאפשר לבנק לקבל את הרף העליון של השווי שלפיו מכר את המניות. לכן דיסקונט לא ירצה למנות ממלא מקום מנכ"ל עד להשלמת מכירת המניות לחורש-הראל.

לשוק יש ציפיות גבוהות מישראכרט

בישראכרט, קבוצת דלק צריכה לעמוד בציפיות הגבוהות שיש לשוק ממנה. בעבר מינתה דלק את איל לפידות ובהמשך את אייל בן סימון למנהלי חברת הפניקס. האחרון עדיין מוביל את חברת הביטוח. שני המנהלים האלה הצעידו את הפניקס למעמד חברת הביטוח הגדולה במשק ולזנק מספר מקומות במעלה הדירוג. שווי השוק שלה כיום עומד על כ־30 מיליארד שקל, בעוד שהראל ביטוח שנמצאת במקום השני בין חברות הביטוח שווה 22 מיליארד שקל. ההצלחה בהפניקס מייצרת ציפיות גדולות גם עבור ישראכרט, וכך גם ההצהרות של וולס עצמו תרמו לכך.

בראיון בספטמבר, התייחס וולס מדלק לזינוק במניה ולתוכניות העתידיות של דלק בחברה, ואמר לגלובס כי "השוק מבין את הדברים ומצפה למהלכים. אנחנו מעריכים שלכניסה לישראכרט, גוף עם פוטנציאל אדיר בגלל נתח השוק שלו, יש יכולת לשפר את התוצאות וגם להיכנס לתחומים חדשים. אחרי שימונה מנכ"ל לישראכרט, בדירקטוריון תגובש תוכנית אסטרטגית במבט קדימה. זה ייצר את האקלים להנהלה, כך שהיא תוכל להפוך לחברה המובילה בענף הפיננסים. ישראכרט יכולה וצריכה להיכנס לתחומים חדשים".