רשות התחרות נגד מעורבות קבוצת חורש-הראל בבחירת מנכ"ל כאל הבא

לפני כחודש הודיע בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי כי בחר בקבוצת חורש-הראל לרכישת מניותיו בחברת כרטיסי האשראי כאל. זמן קצר לאחר מכן התפטר המנכ"ל הוותיק, לוי הלוי והוא צפוי להתמנות לתפקיד מנכ"ל אל על , מה שמאלץ את דיסקונט לפתוח בהליך איתור למנכ"ל חדש לכאל. ברשות התחרות סירבו לאפשר לקבוצה הזוכה שמורכבת מיוניון השקעות של טייקון הרכב והקמעונאות ג'ורג' חורש וחברת הביטוח הראל לקבל כל מעורבות בבחירת המנכ"ל הבא לכאל.

● ניתוח | מכירת כאל: הדרך של דיסקונט לצ'ק מחורש והמבורגר עוד ארוכה - ומה יעשה צדיק בינו?

● בגיל 81 ג'ורג' חורש יוצא לעסקה לא שגרתית. כך זה נראה מאחורי הקלעים

חורש-הראל אמורים לרכוש את כאל לפי שווי של 3.75-4 מיליארד שקל, זאת כתלות בביצועי החברה. ההליך עם זאת אמור להימשך חודשים ארוכים, משום שנדרש אישור גם של רשות התחרות, שעליה ממונה מיכל כהן. הרשות פסלה בעבר את חברת הראל מלהשתלט על חברת ישראכרט בשל חשש לפגיעה בתחרות בשוק ביטוחי הבריאות.

החששות של רשות התחרות הפכו לשיקול עסקי מרכזי בהשתלטות על ישראכרט בהמשך, ואילצו את מנורה-מבטחים, מתחרה של כאל, לגבש מבחן רגולטורי פנימי באשר לסיכויים לקבל את האישור של רשות התחרות. סיכויים אלה לבסוף לא נבדקו, שכן קבוצת דלק של יצחק תשובה השתלטה לבסוף על ישראכרט. נציין כי קבוצת חורש-הראל צריכה לקבל גם אישור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל - גוף קפדן שבדיקתו אורכת חודשים. אלא שאישור זה על פניו אמור להיות פחות מורכב לקבוצה.

בכל מצב, מדובר בבדיקות מורכבות שיתמשכו על פני תקופה, ולאחר שהתפטר הלוי מתפקידו יש צורך במינוי מנכ"ל קבוע, ולא בשיטת "תלאי על תלאי", למנות ממלא מקום עד להשלמת העסקה. כמו כן, יש צורך שכאל תמשיך לצמוח וליישם אסטרטגיה עסקית ברורה על ידי מנכ"ל עם סמכויות מלאות. זו הסיבה שמנכ"ל דיסקונט לוי יידרש כנראה בקרוב לזהות את המנכ"ל הבא של כאל.