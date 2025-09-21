לוי הלוי, מנכ"ל כאל, מועמד מוביל לתפקיד מנכ"ל אל על

לוי הלוי, מנכ״ל כאל, הוא המועמד המוביל להתמנות לתפקיד מנכ"ל חברת התעופה אל על, במקום דינה בן טל-גננסיה שהודיעה על פרישתה מוקדם יותר השנה.

כאל היא חברת כרטיסי האשראי השלישית בישראל שנמכרת בשנים האחרונות. הראשונה הייתה מקס שנמכרה לחברת כלל ביטוח. השנייה הייתה ישראכרט שלאחר שהראל נחסמה ע"י רשות התחרות הייתה בדרך להימכר למנורה מבטחים, אך קבוצת דלק של יצחק תשובה גברה עליה במאבק.

אל על נהנית בשנתיים האחרונות מכך שחברות התעופה הזרות ביטלו את טיסותיהן לישראל בעקבות מלחמת חרבות ברזל.