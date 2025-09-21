ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לוי הלוי, מנכ"ל כאל, מועמד מוביל לתפקיד מנכ"ל אל על
לוי הלוי, מנכ"ל כאל, מועמד מוביל לתפקיד מנכ"ל אל על

לוי הלוי הוא המועמד המוביל לתפקיד מנכ"ל חברת התעופה אל על, במקום דינה בן טל-גננסיה שהודיעה על פרישתה מוקדם יותר השנה • בשנתיים האחרונות נהנתה אל על מכך שחברות התעופה הזרות ביטלו את טיסותיהן לישראל

נתנאל אריאל 07:42
לוי הלוי / צילום: ענבל מרמרי

לוי הלוי, מנכ״ל כאל, הוא המועמד המוביל להתמנות לתפקיד מנכ"ל חברת התעופה אל על, במקום דינה בן טל-גננסיה שהודיעה על פרישתה מוקדם יותר השנה.

כמו ביוון: בדקנו כמה משכורות תצטרכו בשביל לקנות דירה
בלעדי | "פגיעה חמורה": הממונה על שוק ההון נגד הליך מינוי גמזו לדירקטור במגדל ביטוח

כאל היא חברת כרטיסי האשראי השלישית בישראל שנמכרת בשנים האחרונות. הראשונה הייתה מקס שנמכרה לחברת כלל ביטוח. השנייה הייתה ישראכרט שלאחר שהראל נחסמה ע"י רשות התחרות הייתה בדרך להימכר למנורה מבטחים, אך קבוצת דלק של יצחק תשובה גברה עליה במאבק.

אל על נהנית בשנתיים האחרונות מכך שחברות התעופה הזרות ביטלו את טיסותיהן לישראל בעקבות מלחמת חרבות ברזל.