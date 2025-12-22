שוק המניות בניו יורק נכנס ל־2026 עם מומנטום חיובי ותחזיות שוריות רבות. כדי שהשנה הרביעית ברציפות של עליות חזקות, יהיה על השוק להתגבר על שורה של איומים פוטנציאליים. בבלומברג עשו רשימה.

הרשימה הארוכה של הדברים שעלולים להשתבש מרמזת שירידות חדות ועליות בתנודתיות הן תרחיש סביר במהלך 2026, במיוחד לאור בסיס משקיעים שנחוש להמשיך ולרדוף אחרי עליות בשוק. הרבה תלוי בכך שמנצחות הבינה המלאכותית יוכיחו שהן אינן בועה, ויש להן עוד לאן לעלות. "ה־AI צפוי לשנות תעשיות והזדמנויות השקעה, אך הוא גם טומן בחובו סיכון של התלהבות יתר", אמרה קריסטין למקאו, מנכ"לית חטיבת ניהול העושר של ג'יי.פי.מורגן.

1ציפיות מ־AI

מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה להיות הנרטיב המרכזי שמבסס את האמון במניות בארה"ב ובעולם. הסיכונים טמונים בעיקר בעיתוי ובהחזר על ההשקעה. אם אימוץ ה־AI יתברר כאיטי מהצפוי, או אם כוח התמחור של מובילות הטכנולוגיה יאכזב על רקע תחרות גוברת, תחזיות הרווח עלולות לרדת בחדות.

השוק עשוי גם להטיל ספק אם ההשקעות ההוניות (Capex) הגיעו לשיאן מבלי שהניבו רווחים תואמים. לנוכח המשקל הגבוה של מניות הקשורות ל־AI במדדים המרכזיים, אפילו הערכה מחדש חלקית של הסיפור עלולה להשפיע באופן רחב על השווקים.

החברות הגדולות ביותר בעמק הסיליקון מזרימות השנה כ-400 מיליארד דולר למאמצי בינה מלאכותית - ולטענתן, זה אפילו רחוק מלהספיק. אלפאבית למשל מסרה כי ההשקעות ההוניות השנתיות שלה יזנקו ל-91-93 מיליארד דולר.

ההשקעות ההוניות של מטא - שכבר כמעט הוכפלו מהשנה שעברה ל־72 מיליארד דולר השנה - צפויות לגדול "באופן ניכר" ב־2026, כך אמרה סמנכ"לית הכספים של מטא, סוזן לי, מבלי למסור מספרים מדויקים.

2החובות שתופחים והולכים

הבום הגדול של הבינה המלאכותית, שמניע כיום את הצמיחה הכלכלית בארה"ב, תלוי במידה רבה בשווקי האשראי לצורך מימון ההשקעות.

אורקל למשל, גייסה חוב בהיקף של כ-30 מיליארד דולר כדי לבנות מרכזי נתונים בטקסס ובוויסקונסין. מניית אורקל ירדה בעקבות דיווח של פיינשיאל שלפיו Blue Owl Capital לא תתמוך פיננסית בפרויקט.

אורקל נמצאת במרכז חששות החוב. "אורקל הפכה לילד הפוסטר של החששות מבועת AI", אמר משקיע אורקל ואנליסט הטכנולוגיה קורי ג'ונסון ל-יאהו פיינס. מרווחי ה-CDS שלה התרחבו משמעותית, כאשר העלות לביטוח החוב של החברה מפני חדלות פירעון לתקופה של חמש שנים הגיעה החודש לרמה הגבוהה ביותר מאז 2009.

גם חברות ה"ניו-קלאוד" - חברות צעירות יחסית כמו CoreWeave ו-Fluidstack, שבונות מרכזי נתונים ייעודיים ל-AI, כריית ביטקוין ושימושים נוספים, לוות בכבדות. לפתע, ההשפעה המצטברת של בועת AI מתחילה להיראות חמורה יותר.

"כשאנחנו רואים גופים שבונים מרכזי נתונים בשווי עשרות מיליארדי דולרים על בסיס כסף מושאל וללא לקוחות אמיתיים - זה הרגע שבו אני מתחיל לדאוג", אומר גיל לוריא, מנכ"ל משותף בחברת ההשקעות D.A. Davidson & Co, תוך אזכורו של רוג'ר בבסון מלפני מאה שנה. "להלוות כסף להשקעה ספקולטיבית - זה אף פעם לא רעיון טוב".

3תמחור וריכוזיות

לפי בלומברג, לא מעט מניות בארה"ב מתומחרות כאילו צפויה ביצועיות כמעט מושלמת. מדד S&P 500 נסחר הרבה מעל הממוצעים ארוכי הטווח, בעוד שהובלת השוק מתרכזת יותר ויותר בקבוצה מצומצמת של מניות טכנולוגיה ענקיות. הדינמיקה הזו הגבירה את התשואות, אך גם מגדילה את הסיכון לירידות חדות. אם צמיחת הרווחים תואט אפילו במעט, או אם שולי הרווח ייפגעו בשל עלויות שכר או מימון, דחיסה של מכפילי הרווח עלולה להתרחש במהירות.

4אינפלציה וריביות

השווקים עדיין מניחים ומתמחרים שהאינפלציה מתקררת וששיעורי הריבית יתחילו לרדת בהדרגה. אך ייתכן שהאינפלציה לא תשתף פעולה, כאשר לחצי מחירים עלולים לנבוע מהשקעות כבדות ב-AI או מהשפעות מתמשכות של מכסים. התוצאה עשויה להיות שהפד ישאיר את הריבית גבוהה למשך זמן רב יותר, או אף יחמיר את התנאים הפיננסיים. תשואות האג"ח יעלו אם כך, ואיתם שיעורי ההיוון של המניות, אלה יאתגרו את סבלנות המשקיעים כלפי תמחורים גבוהים.

בשוק החוב בעולם - כוחות רבים לוחצים לעליית התשואות הארוכות בעולם. התשואה ל-10 שנים ביפן עלתה לראשונה מאז סוף שנות ה-90 מעל 2% בתגובה לעליית הריבית במדינה. התשואה של צרפת ל-10 שנים עלתה לרמה הגבוהה מאז 2011. גם בגרמניה נשבר שיא מאז 2023.

לפי אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, "הסיבות העיקריות שלוחצות לעליית התשואות הן ההערכת המשקיעים שמתקרבת תפנית במדיניות הבנקים המרכזיים אחרי תקופה של הורדות ריבית. בקנדה, אירופה, שבדיה, אוסטרליה וניו זילנד השווקים מגלמים שהצעד הבא של הבנק המרכזי תהיה עליית ריבית". זבזי'נסקי אומר שגם צרכי גיוס של הממשלות במדינות G-7 גדלים במהירות. "המשקיעים מחוץ לארה"ב קונים פחות אג"ח ממשלתיות אמריקאיות, לאחרונה ניכרת ירידה באחזקות הבנקים המסחריים בארה"ב באג"ח הממשלתיות, גורם נוסף שעשוי להחליש ביקושים לאג"ח הממשלתיות הנו הגידול המהיר בהנפקות אג"ח חברות שהאיצו במחצית השנייה של השנה לשיא, ייתכן והגידול בהנפקות נובע מצרכי מימון של תשתיות AI".

תנודתיות בריביות עצמה מהווה סיכון: תמחור מחדש חד בחלק הקצר של עקום התשואות נוטה לחלחל גם לשוק המניות, במיוחד למניות צמיחה. עבור משקיעים שמעדיפים סביבת ריביות נוחה, התוצאות עלולות להיות שליליות.

5גיאופוליטיקה וסחר

הסיכון הגיאופוליטי מרחף כאיום סמוי אך משמעותי על שוקי המניות. מתחים בין ארה"ב לסין, עימותים שמשפיעים על שוקי האנרגיה, או שיבושים בשרשראות אספקה קריטיות, כולל שבבים ומינרלים נדירים, עלולים להצית תנועות חדות של מעבר למצב של הימנעות מסיכון.

מדיניות הסחר היא קלף לא צפוי נוסף, במיוחד אם המכסים יחזרו למרכז הבמה הפוליטית. עבור השווקים, הסוגיה היא פחות חיזוי התוצאה ויותר תמחור חוסר הוודאות. ההיסטוריה מלמדת שטלטלות גיאופוליטיות מובילות לעיתים קרובות לזינוקים בתנודתיות, להתחזקות הדולר ולירידות חדות במניות, גם אם ההשפעה הכלכלית ארוכת הטווח מתבררת כברת ניהול. בשוק שמתומחר ליציבות, לאירועים כאלה יש השפעה מוגברת במיוחד.

6האטה מאקרו-כלכלית

הקונצנזוס הוא שהכלכלה האמריקאית תישאר איתנה, בעוד שבאירופה התקוות נשענות על גל הוצאות ממשלתיות והרחבה פיסקלית. אך כל סדק בנרטיב הזה ייבחן בקפידה.

גם שאלות סביב יכולת הצרכנים להתמודד עם יוקר המחיה ואופן התמודדות המאזנים הבנקאיים עם סיכוני אשראי יהיו במוקד תשומת הלב. האטה כפויה בהוצאה הפיסקלית או ירידה בגיוס עובדים מצד חברות עלולות להתגלגל במהירות לפגיעה ברווחים, במיוחד מחוץ לחברות הטכנולוגיה הגדולות במיוחד. כאשר תחזיות הצמיחה ברווחים עדיין אופטימיות, כל עדכון שלילי עלול להצית תהליך רחב של הפחתת סיכון בשווקים.

"משהו שדי שומר אותי ערה בלילה הוא התרככות המאקרו", אמרה הלן ג'ואל, מנהלת ההשקעות הראשית הבינלאומית של מניות בבלקרוק. "החשש שלי הוא שבסופו של דבר נגיע לכלכלה בצורת K, וההשפעה הנלווית שלה על הצרכן", הוסיפה. כלכלה בצורת K היא כזו שבה הפער בין העשירים (הקו העליון של ה-K) לעניים (הקו התחתון) מתרחב.

במיטב מציינים שקצב הגידול השנתי במשרות במגזר הפרטי האמריקאי ירד ל-0.8%. בעבר ירידה לרמה זו התרחשה רק כשהכלכלה הייתה כבר במיתון בליווי האטה מהירה בצריכה הפרטית.

7רעשי רקע שונים

ירידה בנזילות בתקופות של ירידות, מסחר "עדרי" או הנזלות (Liquidation) גוברות מקרנות סל ממונפות, הופכים את השוק לרגיש יותר בעת לחץ. המהירות שבה גלי תנודתיות דועכים סייעה לשווקים להתגבר על תקופות של מתיחות, אך היא מקשה על גידור ועל תזמון שוק, ואף עלולה לעודד תגובות מהירות מדי, למכור תחילה ולשאול שאלות אחר כך.

רכישות עצמיות של מניות (Buybacks) היו עוגן משמעותי לתמיכה בשוק, אך הן עשויות להיעלם אם הכלכלה תיחלש. לרשימת הדאגות מצטרפת גם רגישות גוברת של השווקים למימון ממשלתי ולגירעונות ציבוריים, כמו גם לזעזועים רגולטוריים ומשפטיים, נקודה חשובה במיוחד לקראת 2026, כאשר תחום ה-AI עדיין חסר מסגרת כללים ברורה.

ולבסוף, סיכון הקונצנזוס. כאשר רוב המשקיעים מסכימים על הסיבות לעליות בשווקים - פריון מ-AI, תחזית כלכלית חיובית או הורדות ריבית, הסיכון אינו בכך שטועים בסופו של דבר, אלא בכך שטועים יחד. הפגיעות עשויה להיות טמונה במבנה השוק עצמו, שבו פוזיציות, נזילות וסנטימנט משתלבים כך שזרזים קטנים הופכים לתנועות גדולות.