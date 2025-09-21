הממונה על שוק ההון, עמית גל, שיגר בסוף השבוע מכתב תקיף לדירקטוריון מגדל אחזקות ובו הוא דוחה את הנימוקים למינויו מחדש של יו"ר החברה, פרופ' רוני גמזו, לדירקטור בחברה הבת, מגדל ביטוח - מינוי שנועד לסלול את הדרך למינוי גמזו כיושב ראש בשתי החברות במקביל.

"התהליך כולו, מראשיתו ועד סופו, מעיד פעם נוספת על הפגיעה החמורה בניהול התקין ובעצמאותו של דירקטוריון החברה", כתב גל. לדבריו, "ניכר כי השינויים הנוכחיים שמבקשת מגדל אחזקות לבצע בהרכב הדירקטוריון הם המשך ישיר לחוסר היציבות החריג בהרכבו של דירקטוריון החברה".

"מהלך העניינים וסמיכות האירועים מדברים בעד עצמם"

מוקדם יותר השבוע הודיע דירקטוריון מגדל אחזקות, המשמש כאסיפה הכללית של בעלי המניות במגדל ביטוח, כי גמזו ימונה מחדש לתפקיד דירקטור בחברת הביטוח, וכי כהונתו של אחד הדירקטורים המכהנים בחברה, בכיר המשטרה לשעבר אבי דותן, לא תוארך. המהלך מבטיח, כי מספר הדירקטורים במגדל ביטוח יוסיף לעמוד על תשעה בסך הכל, מתוכם ארבעה בלתי תלויים, בהתאם להנחיותיו של גל. החברה הבהירה, כי לא מדובר בהדחה של דירקטור מכהן במטרה לפנות מקום לגמזו - מהלך שאליו הודיע גל מראש כי הוא מתנגד - אלא בהחלטה שלא להאריך כהונת דירקטור שפקעה, הנתונה לסמכות החברה.

במכתבו מיום שישי דחה גל את הטענה הזו. "מהלך העניינים וסמיכות האירועים מדברים בעד עצמם. הסיבה בעטיה לא חודשה כהונתו של דותן שירתה מטרה אחת ויחידה - פינוי מקום לפרופ' רוני גמזו בדירקטוריון החברה". גל הזכיר, כי גמזו עצמו העלה בשימוע שנערך לו ברשות שוק ההון את האפשרות לסיים את כהונתו של אחד הדירקטורים המכהנים. מגדל אף אותתה לגבי המהלך האפשרי במסגרת בקשה שהגישה לאשר את מינוי גמזו בחודש יולי האחרון, ומדברי גל עולה כי מדובר בעדות נוספת לכך שדותן הודח אך ורק כדי לפנות מקום לגמזו.

ה"נסיבות האישיות" שהובילו לפרישתו של יו"ר מגדל ביטוח הנוכחי

לצד סוגיית ההדחה של דותן, נימוק מרכזי שמעלה גל להתנגדותו למינוי גמזו נוגע למעורבותו במינוי של שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל. הממונה מזכיר במכתבו, כי אליהו התבטא בעבר באופן ברור לגבי כוונתו לקדם את מינוי גמזו ליו"ר מגדל ביטוח ואף הודיע אישית לגל על סיום כהונתו של היו"ר הנוכחי, פרופ' אמיר ברנע, ועל הכוונה למנות את גמזו כמחליפו. זאת, מדגיש גל, עוד לפני שברנע הודיע על עזיבתו ולפני שהדירקטוריון קיים דיון בנושא.

"לא נכביר במלים על הקשיים הניכרים שעולים מהתנהלות זו, ונציין בתמצית שיש בה כדי להעיב על היכולת של דירקטוריון החברה למנות את יו"ר הדירקטוריון בהתאם להוראות הדין, באופן עצמאי, ולאחר דיון הנקי משיקולים ולחצים חיצוניים".

גל אף תוקף את העובדה שמגדל אחזקות לא הציעה עד עכשיו מועמד להחליף את ברנע כיו"ר מגדל ביטוח, אשר זהותו תהיה מקובלת על הרגולטור, ומכנה אותה "חמורה ביותר". גל שב וקובע, כי גמזו התבקש במספר הזדמנויות על ידי רשות שוק ההון לפעול למינוי מחליף לברנע אך "נמנע מלעשות זאת חודשים ארוכים". ברמז לגבי הליקויים בממשל התאגידי שאפיינו את מגדל בשנים האחרונות קובע גל, כי "ניכר כי דפוס ההתנהלות שקדם למינוי ברנע נשנה גם הפעם".

עוד תוקף גל את מגדל על כך שנמנעה עד עכשיו מלפרט מהן ה"נסיבות האישיות" שהובילו לפרישתו של ברנע. כזכור, ברנע הודיע כי יפרוש בתום כשנה וחצי בתפקיד, וזאת בניגוד להתחייבות מגדל כי ישלים כהונה בת שלוש שנים בתפקיד. גל כתב, כי הימנעותה של מגדל מלמנות מחליף לברנע אם אמנם ממשיכות להתקיים אותן "נסיבות אישיות" מצד ברנע, "מוסיפה על חומרת התנהלותה".

גל חתם את מכתבו בדרישה כי דירקטוריון מגדל אחזקות יעביר לרשות שוק ההון את פרוטוקול הדיון שקיים במינויו מחדש של גמזו, וזאת "לנוכח ההשפעה המהותית על הניהול התקין של החברה".

ממגדל אחזקות נמסר בתגובה: "במכתב ההתנגדות מטעמו מחודש אוגוסט, המפקח ביקש לדעת איזה דירקטור פרופ' גמזו עתיד להחליף. בהתאם, האסיפה הכללית של מגדל ביטוח התכנסה לישיבתה השנתית, דנה בדברים, אישררה את מינויו של פרופ' גמזו ושלושה מתוך ארבעת הדירקטורים המכהנים. זהו מהלך עניינים שגרתי. אלא שמכתבו הנוכחי של המפקח כלל אינו ברור. לא הובעה התנגדות למינויו של פרופ' גמזו כדירקטור במגדל ביטוח ולא יכול להיות טעם כזה שהרי אין אף קבוצת ביטוח בה יו״ר דירקטוריון חברת האחזקות לא מכהן בדירקטוריון חברת הביטוח. מינויו של פרופ' גמזו כדירקטור בחברת הביטוח הוא מימוש סמכותה וחובתה של האסיפה הכללית כלפי ציבור בעלי מניותיה. תרומתו העצומה של פרופ' גמזו לדירקטוריון חברת הביטוח לא יכולה להיות שנויה במחלוקת. באי כח מגדל אחזקות יקיימו עם המפקח שיחות כדי להבהיר את שטעון הבהרה".