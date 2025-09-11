"הרגולטור אמר לי לוותר על התפקיד. מה קרה, אני מצורע?"

אמ;לק רוני גמזו לא מבין למה הממונה על הביטוח מתנגד למינויו ליו"ר מגדל ביטוח במקביל לתפקידו כיו"ר מגדל אחזקות. כלומר הוא מבין, בטח כמי שהיה גם בצד השני כרגולטור, ועל רקע בעיות העבר בממשל תאגידי והתערבות בעל השליטה שלמה אליהו. אבל הוא אומר שהדבר מקובל בשאר החברות, מגדל עברה מהפך, ובכלל הוא עצמו בעל מוניטין של יושרה ועצמאות ויש לו רק מה להפסיד. הוא גם יו"ר הפילהרמונית ומעוניין לקרב את התזמורת לקהל הרחב, ולא פוסל כניסה לפוליטיקה, ספציפית במרוץ לראשות עיריית תל אביב.

אחרי קריירה ארוכה במערכת הבריאות, ספק אם פרופ' רוני גמזו הכין את עצמו למערבולת שאליה נקלע בחודשים האחרונים לתפקידו הראשון במגזר העסקי.

רגולטור שפועל לסכל את המינוי, מכתבים מעורכי דין, בעל שליטה ותיק ובכירים באחת מחברות הביטוח הגדולות במשק - כל אלה חברו להם יחד בסערה מושלמת. במרכזה מועמדות גמזו, נוסף לתפקידו כיו"ר מגדל אחזקות, לתפקיד יו"ר מגדל ביטוח, המנוהלת בידי המנכ"ל רונן אגסי.

ההתחלה נראתה מבטיחה. בנובמבר 2024, אחרי שפרש מניהול בית החולים איכילוב, מונה גמזו ליו"ר הדירקטוריון בחברת מגדל אחזקות, החברה־האם של מגדל ביטוח , שבשליטת שלמה אליהו. גמזו ואליהו ידועים שניהם כמנהלים דומיננטיים ורבים תהו מתי יגיע הפיצוץ ביניהם. הרי מאז רכש אליהו את השליטה במגדל ב־2012, לא פחות מ־15 מנהלים בכירים עזבו אותה. חלקם בתום כהונה קצרה ולעתים סוערת.

אבל גמזו משדר שהוא מסתדר מצוין עם אליהו ושהוא כאן כדי להישאר. בפברואר, כשיו"ר מגדל ביטוח פרופ' אמיר ברנע הודיע כי בכוונתו לפרוש בתום כשנה וחצי בתפקיד, שמו של גמזו עלה מיד כמי שיחליף אותו ויחבוש את כובע היו"ר בשתי החברות.

אלא שהממונה על שוק ההון עמית גל פסל את מועמדותו לתפקיד דירקטור רגיל בחברת הביטוח. מבחינתו, מינוי מועמד מטעם אליהו על חשבון אחד הדירקטורים המכהנים מעלה חשש ל"פגיעה בניהול התקין והעצמאי". הדברים מגיעים על רקע העימות המתמשך בשנים האחרונות בין רשות שוק ההון לבין אליהו, סביב מעורבותו בניהול מגדל.

ברשות הביעו גם חוסר נחת מהיעדר הניסיון של גמזו בביטוח ותהו אם הוא מתאים להוביל ענקית כמו מגדל. העימות עלה לטונים צורמים כשעורכת דינו של גמזו טענה כי גל "מבקש להלך אימים על הדירקטוריון". כעת גמזו מתייצב לראיון בלעדי כדי להציג את הצד שלו.

רוני גמזו (59) אישי: בזוגיות ואב לבת, גר בתל אביב

מקצועי: יו"ר מגדל אחזקות ויו"ר התזמורת הפילהרמונית; בעבר מנכ"ל איכילוב, מנכ"ל משרד הבריאות, בכיר בחטיבת הבריאות של ה-OECD, יו"ר ועדת סל התרופות ופרויקטור הקורונה

עוד משהו: חובב ריצות ספורטיביות בים

"אליהו הכי פחות מתערב"

בשביל מה אתה צריך את זה? הרגולטור מתנגד למינוי שלך, אז מדוע להתעקש?

"אני מחויב לבעלי המניות. אחרי כמה חודשים שבהם למדתי את החברה ואני רואה שאני יכול לתרום, אחרי שהבנתי את המורכבויות וראיתי שיש לי יחסים מצוינים עם אמיר ברנע, רונן אגסי והדירקטורים, אני לא יכול להפנות עורף לציבור. ביליתי שעות בללמוד את עולם הביטוח, כולל את תחומי הסולבנסי, IFRS 17, נוסטרו (דרישות הון, תקן חשבונאי והשקעות עצמיות, בהתאמה - ע"ג וג"ו), ביטוח אלמנטרי וההיסטוריה של מגדל. בסוף אתה צריך לעבוד עם המנכ"ל ולדחוף את הדירקטוריון בכיוונים הנכונים.

"אני מביא איתי ניסיון בניהול 7,000 עובדים. המנכ"ל מצוין, אבל צריך להשלים את התמונה. אמרו לי לא מעט אנשים: רוני, תיסוג. אני לא חושב שזה נכון. מחר יכולתי להיות קרוב לוודאי מנכ"ל כללית, שזה ארגון עם חשיבות ציבורית גדולה יותר ממגדל. אבל יש לי חובה לחברה".

גמזו מתאר כיצד לא ביקש לנחות מיד בכס היו"ר. "ברנע אמר לי: אתה דמות מוערכת מאוד, אני רוצה שתחליף אותי. מובן שבשלב זה אמרתי: אני צריך ללמוד. אבל אחרי תשעה חודשים למדתי ואני מבין היטב את המערכת. ולכן זה לא נכון להפנות עורף, בטח לא מיד כשאומרים לי לא".

הוא אף מסביר,כי מגבלת השכר החלה עליו לא צפויה להשתנות אם יכהן במקביל כיו"ר במגדל ביטוח, אך ייתכן כי היקף המשרה שלו יעלה. גמזו הצטרף למגדל עם שכר של כ־140 אלף שקל בחודש עבור כ־50% משרה, ואם יעלה בהיקף המשרה הוא צפוי אפוא ליהנות מעלייה בשכר.

בניגוד למכתב הזועם ששיגרה עורכת דינו, גמזו מדבר בטון שונה. "צריך להיות רגיש למה שמפריע לעמית (גל - ע"ג וג"ו). ישבתי איתו וניסיתי להבין איך אני פותר את זה - גם אם אצטרך להמתין והמינוי לא יקרה עכשיו. צריך להתיישר לדרישות של הפיקוח. אבל בסופו של דבר אתה רוצה את טובת החברה".

אולי תשעה חודשים בביטוח זה לא מספיק זמן ללמוד?

"במשך תשעה חודשים אני מוביל חברה ציבורית. יש דירקטורים שלא עשו את זה קודם. יש כאן אדם שמבין ביטוח ברמה של יו"רים בחברות ביטוח אחרות. אני לא אמור להיות רונן אגסי, אני צריך להבין את זה מגבוה, להבין את האתגרים. הייתי מקבל את זה אם היו רוצים שאשתפשף עוד, שאהיה דירקטור עוד כמה חודשים ואז נראה. אני לא בא לכבוש את הפסגה מיד. מגדל לא צריכה להיות במאבקים, כשנכנסתי אמרתי: די למאבקים".

אם יש סוגיה שניכר כי היא בנפשו של גמזו זו המחשבה כי לא יהיה מספיק עצמאי מול אליהו. "יש לי מוניטין של איש ציבור עם יושרה, ראוי ועצמאי מול מי שממנה אותי, ליצמן, גרמן (שרי הבריאות לשעבר - ע"ג וג"ו) וגם ראש הממשלה. אני לא פלסטלינה. יש לי גמישות כשאני רואה שהיא משיגה את המטרה, אבל גם כשהייתי מול שרים רבי־עוצמה הלכתי עם האמת שלי. כשעולה שם של אדם עם יושרה כמו שלי, שיש לו רק מה להפסיד כי אלה הצעדים הראשונים שלו (במגזר העסקי - ע"ג וג"ו), והוא עלול להכתים את השם שלו אם ייראה כמושפע ממישהו - זה צריך להיות הפתרון, לא החשש".

אליהו ידוע כבעל שליטה המעורב בניהול השוטף. אתה לא חושש שזה ייגמר כמו אצל קודמיך שעזבו?

"אני לא רואה התערבות לא מולי ולא מול רונן אגסי. הדוח האחרון של רשות שוק ההון לגבי הממשל התאגידי הוכיח את זה וקבע שבשנתיים האחרונות הכול היה תקין. אני אומר בזהירות שאליהו הכי פחות מתערב או משפיע מבין כל בעלי השליטה בביטוח. יכול להיות שהייתה היסטוריה, אבל בוא נסתכל על איך מגדל מתנהלת היום. נבחרו דירקטורים חדשים בהליך ישר כמו סרגל. אף אחד לא יזהה התערבות של בעל השליטה. היה עבר אבל יש הווה ועתיד שונים".

"מרגיש שיש כאן אש צולבת"

מגדל נהנית זה זמן מהפריחה בענף הביטוח. מדד מניות חברות הביטוח זינק מתחילת השנה ביותר מ־110% ונחשב ל"כוכב" של הבורסה בתל אביב. מגדל, מצדה, רשמה במחצית הראשונה של 2025 רווח כולל של 825 מיליון שקל - עלייה של 36% לעומת המחצית הראשונה אשתקד, בנטרול השפעות חד־פעמיות. מגדל אף הציגה תשואה על ההון של 27%, הנחשבת לגבוהה בהשוואה לבנקים. "ענק מתעורר", מכנה גמזו את מגדל.

עם זאת, לא הכול ורוד. "חלק מהאתגרים לא פשוטים", מודה גמזו. "עוד לא הגענו ליעד הסולבנסי. יש לנו מוצרים ביטוחיים עם לא מעט Run-off (פוליסות שלא נמכרות ללקוחות חדשים אך מחויבות לספק כיסוי לקיימים - ע"ג וג"ו). רונן מוביל את הספינה נכון, עם יעדים אסטרטגיים שאנחנו מקדימים את העמידה בהם".

גמזו מגלה הבנה כלפי גל וחששותיו מנושא הממשל התאגידי, שרודף את מגדל בעשור החולף, גם אם כאמור הוא סבור כי מדובר בבעיות עבר. "הייתי רגולטור ואני מבין שלפעמים אתה לא יכול להתנתק מהעבר. אני בטוח שעמית מכוון לטוב. אבל נדרשת כאן איזו פשרה".

כיצד הדחת דירקטור כדי לפנות לך מקום עולה בקנה אחד עם ממשל תאגידי תקין?

"תפקיד האסיפה הכללית הוא למנות דירקטורים. אם היא רואה מועמד שיכול לתרום לדירקטוריון טוב יותר מאחר - חובתה לעשות את המהלך. עשינו כל מה שהמפקח אמר. וזה לא שאנחנו מדברים על סיום כהונת דירקטור שהתחיל לפני חצי שנה, אלה דירקטורים שמכהנים שנתיים־שלוש. זה המשטר התאגידי שכל החברות חיות לפיו. זו גם לא הדחה שנועדה לפנות מקום לרוני גמזו. הבהרתי מראש שאם אתמנה זה לא יביא לעלייה במספר הדירקטורים. שינוי של דירקטור אחד כדי למנות אדם כמוני לא יפגע בדירקטוריון. אם הייתי חושב שזה יפגע לא הייתי מתקרב לאירוע. יש לי אחריות כיו"ר אחזקות".

גמזו הודף את הטענות כי אין מקום לכפל תפקידים בחברת האחזקות ובחברת הביטוח. "במגדל הגיוני שיהיה חיבור בין החברה שלמעלה לבין זו שלמטה, מצדי גם חיבור של מנכ"לים טוב לניהול העסקים. אני חושב שעמית מבין את זה, אבל אולי העיתוי מפריע לו וכל ההיסטוריה (של מגדל - ע"ג וג"ו). צריך לפתור את זה. הרי חיים סאמט הוא יו"ר באחזקות ובביטוח של כלל, בני גבאי בהפניקס, ובהראל ובמנורה בעל השליטה משמש כיו"ר חברת האחזקות. למגדל מגיע להתחרות מולם כשווה מול שווים".

כרגולטור לשעבר דומה כי התנגדות המדינה למינויו כואבת לגמזו. "נפגשתי עם עמית שלוש פעמים. באחת הפעמים הוא אמר: תישאר (יו"ר - ע"ג וג"ו) באחזקות, תביא יו"ר לביטוח. אני מסתכל על זה ואומר: מה קרה, אני מצורע? זה כמו להפנות גב לאסיפה הכללית ולהגיד להם - רציתם אותי אבל אני לא מוכן למלא את התפקיד כי עמית גל מתנגד. זה לא עובד ככה. זה כמו לשפוך את האסיפה הכללית".

אתה מרגיש שנפלת קורבן לעימות שאינו קשור בהכרח אליך בין עמית גל לשלמה אליהו?

"אני לא מתקרבן אבל מרגיש שיש כאן אש צולבת. כפרויקטור הקורונה הייתי באש צולבת בין הממסד הרפואי, מתנגדי החיסונים, הממשלה והחרדים, והצלחתי לתמרן בין כולם. אני איש הפשרות".

גמזו חולק על התפיסה כי כיו"ר הוא נדרש לניסיון בביטוח. "המנכ"ל חייב לבוא עם הניסיון כי הוא עמוק בתחום. יו"רים צריכים הבנה ולהיות מתאימים לתפקיד דירקטור. כך זה גם בבנקים. ואם המפקח חושב שמעתה ואילך גם יו"ר צריך ניסיון בביטוח - שיוציא חוזר ויאמר את זה, ואז אולי אנשים לא יתקרבו".

הוא צפוי לעתור לבית המשפט נגד ההחלטה לפסול את מינויו - מהלך שגמזו היה מעדיף להימנע ממנו. הוא מדגיש כי במגדל תומכים בו, אך "לא קיבלתי תעודת ביטוח. אני ריאלי. אני גם לא יודע מה יהיה בסוף, ואמרתי לעמית שאוכל להישאר דירקטור מבלי לכהן כיו"ר".

הגידול שעצר את המינוי

רוב מנהלי בתי החולים ממשיכים עד הפנסיה. אולם גמזו תמיד היה אחר. עוד לפני פרישתו מאיכילוב, היה מעורב במגוון ועדות תכנון ונושאים פוליטיים, ונראה שהתפקיד העצום בכל זאת לא הספיק לו. הוא גם רמז על כוונות לעסוק בפוליטיקה. ב־2022 הכריז על פרישתו, אך משך אותה בפועל שלוש שנים. כמו בעבר, הוא אומר שהעזיבה הייתה לו גם קשה רגשית.

למה פרשת מאיכילוב?

"כדי לתת דוגמה למנהלים אחרים במערכת הבריאות, שלא חייבים להידבק לכיסא עד גיל 67, אלא להעשיר את המערכת במנהיגים צעירים וטובים שיקפיצו אותה הלאה".

במקביל למאבק הנוכחי, שמו עלה לתפקיד אטרקטיבי נוסף. כשהוא מדבר על כך, ניתן לראות את הדילמה שלו. "הייתי יכול להיות מנכ"ל כללית", הוא אומר. ב־2018, הוא מספר, כבר הגיש מועמדותו ולהערכתו בסיכוי גבוה היה נבחר. אלא שאז התגלה אצלו גידול סרטני נדיר בעין, שסיכן את חייו. "אמרתי - אני במאבק אחר". הסרטן טופל, אך תחושת ההחמצה נשארה. "זה איזה קומפלקס שקיים כל הזמן", הוא מודה.

מנכ"ל כללית הנוכחי פרש לפני שלושה חודשים. גמזו החליט לא להגיש מועמדות, אבל לא נראה אדיש כשאנחנו מזכירים שתהליך האיתור צפוי לכלול גם פנייה יזומה. "יש לי תחושה שאם הייתי מאוד רוצה את התפקיד, כנראה הייתי מועמד מוביל", הוא אומר. "זה קשה, מאוד קשה, כי בעולם הרפואה האינסטינקטים שלי 100 ובעולם העסקי זה מתקרב אבל לא תמיד 100. אני כמובן פועל לשפר את זה". אך הוא אומר שהוא גם מאוהב בתפקיד במגדל, בחידוש שלו, בהנאה של האגו מהיכולת שלו ללמוד דבר שלא הכיר בעבר. "אם מנכ"ל כללית היה עוזב בחודש הראשון שלי בתפקיד, לא הייתי מהסס. אבל כבר קרה לי כאן משהו".

כללית, יש לציין, היא היום אירוע מורכב. המנכ"ל הפורש הוא האחרון בסדרת עזיבות בחמש השנים האחרונות, והטענה היא כי הדירקטוריון לא תמיד הופך את חיי המנכ"לים לקלים. משרד הבריאות יצא למסע להסדרת היחסים, שהתמתן עם חילופי השרים. חיים כץ מהליכוד החליף את אוריאל בוסו מש"ס, שתמך יותר בטבעיות בתוכניות מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב. יש הטוענים כי במצב שבו סמכויות יו"ר כללית יוחנן לוקר אינן מוגבלות, אין למנכ"ל סופר־דומיננטי כמו גמזו מה לעשות בתפקיד. גמזו רומז שהוא לא רואה בכך מגבלה. "אני לא בטוח שלוקר מחפש היום דווקא מישהו לא דומיננטי. וכן, גבולות ברורים בין יו"ר ומנכ"ל זה חשוב וטוב שעושים בזה סדר, שיהיה חוזר מנכ"ל שאומר מה הסמכויות של כל אחד. בבנקים זה כתוב בבירור ובקופות החולים אני בטוח שזה לא כתוב בבירור".

גמזו מספר כי ישב עם לוקר ועם הנהלת כללית לשיחות, במטרה להשפיע על זהות המנכ"ל והדרך קדימה. הוא רואה אתגרים רבים בניהול הקופה הגדולה במדינה. "היא נעקפת על ידי מכבי, בתי החולים שלה נעקפים על ידי הממשלתיים. לכן המנכ"ל הוא בחירה סופר־משמעותית. המנכ"לים לא היו מהזן הנכון. צריך להתעקש עכשיו להביא את האנשים הכי טובים, להביא מישהו כמו קרייס (מנכ"ל בית החולים שיבא - ע"ג וג"ו) או גמזו ולהתעקש עליהם".

אתה מפרגן לקרייס? הייתם מתחרים מרים.

"בטח, אבל דיר באלק שהוא לא יחזיר לי. הוא אומר עליי דברים טובים ואני מחזיר לו. התחרות הזאת אכן הייתה קשה והיא הדבר הכי טוב שקרה לנו. כל לילה כל אחד מאיתנו היה הולך לישון במחשבה על איך יתעלה על השני".

יש תחושה ששיבא תפסו פער. במדדי בתי החולים הבינלאומיים וגם במדד המותגים שלנו הם מובילים, ואיכילוב במקום טוב בעשורים הראשונים.

"אנחנו העדפנו לשפר את המוצר ולהרוויח בנתח השוק, ואילו הם שיפרו את המותג והשקיעו בשיווק. כשמשקיעים בשיווק יותר מאשר במוצר, יוצרים פער ציפייה יותר גדול, וזו בעיה". בכל זאת, הוא מודה כי היה צריך להשקיע גם הוא יותר בשיווק. "כשעזבתי בניתי תוכנית לשיפור המותג, שעכשיו מקודמת".

הדובר הדומיננטי והמוחצן שלך, אבי שושן, סיים את תפקידו אחרי מסיבת העיתונאים החפוזה עם החטופה יוכבד ליפשיץ.

"כבר אמרתי בעבר שיש לי חשבון נפש עם האופן שבו זה קרה. לא נהגתי כפי שאני רגיל לנהוג כמנהיג. אלה היו השבועיים הראשונים של המלחמה, הכול היה לא נורמלי, ובתוך הלא נורמליות הזאת טעיתי".

אז היום לא היית מוותר עליו?

"הייתי נוהג באופן שונה".

הרפורמות במערכת הבריאות

במקביל למעבר למערכת הפיננסית גמזו עבד על התוכנית להגדלת מספר הרופאים. במסגרתה נפתחו בתי ספר נוספים לרפואה, הוגדלו אלה הקיימים ובעיקר גובשה תוכנית לאומית לחלוקת השדות הקליניים (שעות ההכשרה המעשיות של הסטודנטים לרפואה בבתי החולים), שנחשבים למשאב במחסור במערכת הבריאות, המגביל את כמות התלמידים שאפשר להכשיר.

בעבודתו, נוסף לשיתוף הפעולה של מערכת הבריאות עם צוות של ה־OECD, נמצא כי יש יותר שדות קליניים נחבאים מכפי שנתפס בעבר, אלא שהמערכת צריכה לתמרץ את בתי החולים אחרת כדי שיציעו אותם במקסימום. "בעצם הלאמנו את המשאב הזה ואנחנו ננחה אותו", אומר גמזו בשם המדינה. המטרה היא להגיע ל־2,000 סטודנטים הלומדים בארץ. השנה יתחילו 1,400, "ועוד חמש שנים אפשר להגיע לזה".

וזה מספיק?

"למרות רפורמת יציב, שבאופן מבורך הגבילה את המוסדות בחו"ל שהלימודים בהם מאפשרים לקבל רישיון רפואה ישראלי רק לאיכותיים ביותר, אנחנו עדיין מאמינים שיהיו יותר מ־1,000 סטודנטים בחו"ל, ממש כמו עוד פקולטה. 20% מהם באמת נושרים לנו להיות רופאים בחו"ל, אבל את היתר אנחנו מקבלים".

בין שלל עיסוקיו גמזו היה גם ממובילי הרפורמה בבריאות הנפש, שהעבירה את כלל התחום מן המדינה אל קופות החולים. הרפורמה זכתה לביקורות שונות לאורך השנים, בעיקר לגבי התקצוב מצד הקופות, שהוביל בין היתר לזמני המתנה ארוכים מאוד.

"איזה מזל שעשינו את הרפורמה", הוא אומר ומתייחס לעובדה שבעקבות המלחמה "יש תוספת של עשרות או מאות אלפי אנשים שצריכים עזרה נפשית. הבעיות של הרפורמה נובעות מהגידול בביקוש, ובבריאות הנפש אנחנו רואים בגידול בביקוש דבר טוב, זה אומר שאנשים מבקשים עזרה, ואינם הופכים למקרים קשים וחבויים.

"אבל צריך השקעה. עם התחלת המלחמה בר סימן טוב הצליח לשחרר מהאוצר 1.5 מיליארד שקל, סכום שלא דמיינו שיכול להגיע, אבל צריך להזרים עוד הרבה מיליארדים, לשטוף את המערכת הזאת בכוח אדם. בסופו של דבר MRI עולה 4 מיליון דולר וכמות כוח האדם הנפשי שאפשר לקנות בסכום הזה יכולה לעשות שינוי כל כך הרבה יותר גדול".

מה היית משנה היום במערכת הבריאות?

"חייבים לבנות יותר מרכזים רפואיים קהילתיים, כולל חדרי ניתוח לפרוצדורות קטנות, מעבדות, דימות, ובמקומות יפים! בקניון, בבניין משרדים. גם אסור להגביל אותם בשירותים שהם יכולים לתת שם. קופת חולים מקבלת את החשבון עבור כל שירות שהיא נותנת, אז אין צורך שהמדינה תגביל אותה".

היית פרויקטור הקורונה במשך כמה חודשים. איך אתה מסכם את האירוע?

"זו הייתה סערה מושלמת, וירוס שתהליך החשיפה אליו היה מהיר מאוד ויצר מקרי תחלואה ותמותה וסיכון לריסוק של מערכת הבריאות. הסגר הראשון היה בלתי נמנע. אני לא יכול לחשוב איזה כאוס היה נגרם לולא היינו עושים אותו. את הגל השני והשלישי ניתן היה לנהל בהסתמכות על מנגנוני שליטה ובקרה אחרים ולמנוע סגרים רחבים ומלאים. אני נלחמתי בסגר, ובסופו של דבר, כשלא יכולתי להילחם עוד, תזמנתי אותו לחגים, כשממילא הכול מושבת".

באותם חגים שאליהם תזמן גמזו את הסגר (כך לפחות על פי גרסתו. יש הטוענים כי השפעתו על האירועים הייתה קצת פחות חד־משמעית) הייתה צפויה גם, כרגיל, נסיעה המונית של ישראלים חרדים לאומן. גמזו מספר כי פנה לוולודימיר זלנסקי, אז כבר נשיא אוקראינה אך עדיין לפני המלחמה, וביקש ממנו לא לקבל את הישראלים. זה עלה לו בהתקפות קשות, אבל מבחינתו זו הייתה גם שאלה ערכית. "תחשבו שפה היה סגר, והם בינתיים חופשיים וחוגגים באומן. איזה שבר זה היה יכול להיות באמון הציבור. בעצם, זה קצת דומה למה שקורה עכשיו".

בסופו של דבר, הוא אומר: "מה שהציל אותנו זה החיסון בסוף 2020, ואחרי שנה וקצת הגיע גם זן האומיקרון שהוא קצת פחות אלים". היום, הוא מוסיף, "אנשים שואלים אותי אם צריך לעשות חיסון לקורונה. אני אומר - אם אתה לוקח לשפעת אז תיקח גם לקורונה, ואם לא אז לא".

יש אנשים שמאשימים את החיסון בכל תופעה שלילית או מקרה מוות.

"לא, הוא לא עושה את הדברים האלה. לא שאין לו תופעות לוואי, וכאשר נותנים תרופה חדשה בבת אחת למיליארדים בעולם, אז רואים גם את כל המקרים הכי קיצוניים. אבל זה לא דומה למה שאנשים מתארים".

מנצח על כמה משרות

במקביל למינויו ליו"ר מגדל אחזקות, גמזו מונה ליו"ר התזמורת הפילהרמונית. הוא החליף את היו"ר הוותיק אהרון פוגל, שכיהן בכמה תפקידים בכירים במערכת הפיננסית, בין היתר יו"ר מגדל. "כשאנשים פוגשים אותי, כולם שואלים אותי על הפילהרמונית", הוא אומר. "גם הנגנים בהלם", אומר גורם המכיר את העניין. "הם לא ציפו שיגיע מישהו שירצה לסדר את התקציב (כלומר לקצץ בהוצאות - ע"ג וג"ו)".

אבל במשרתו זו, שלה הוא מקדיש כמה שעות בשבוע, גמזו עסוק בהמון פנים של התזמורת. "אנחנו רוצים לאפשר כמה שיותר נסיעות לחו"ל למרות ה־BDS. כן, בעלי האולמות חוששים מהפגנות וחלקם מבטלים, אבל אנחנו תמיד מוצאים מישהו אחר".

בנוסף הוא גם מעוניין "להביא את המנצחים הטובים ביותר ואת הנגנים הטובים ביותר לכאן, וגם את הזיכיונות לנגן את פסקולי כל הסרטים, כמו דיסני, ומלחמת הכוכבים והארי פוטר". הנגנים, הוא אומר, לא תמיד רוצים לנגן דווקא את היצירות האלה, "אבל אנחנו צריכים לאזן, ולפנות גם למה שהקהל רוצה".

כעת המטרה היא להנגיש את התזמורת, עם בניית אולם חדש במזרח תל אביב וסבב קונצרטים בפריפריה, כולל בעוטף. "אנחנו לא רוצים להיות במחלוקת. אנחנו בקונצנזוס של העם, עם כל הרגישות לחטופים. אנחנו עובדים היטב עם כל הגורמים, כמו שר התרבות מיקי זוהר".

אתם מופיעים גם ביהודה ושומרון?

"כרגע לא".

גמזו הצהיר בעבר כי הוא יכול לראות את עצמו מתפתח גם בפוליטיקה. "אני מכור לשירות הציבור, ואני חיה פוליטית מעניינת במובן שאין לי צבע מפלגתי כזה או אחר, ועכשיו יש צורך בדמות בקונצנזוס. היו לי מחשבות על התמודדות בשלטון המקומי, בתל אביב, היה על זה שיח ער מאוד לפני שנתיים, אבל כרגע עוד מוקדם לדבר על כך". ראש העיר חולדאי צפוי לפרוש בסוף הקדנציה הזאת, כך שמדובר במחשבה שהיא ריאלית.

היית מוכן להתמודד גם במפלגה? או לחזור להיות מנכ"ל משרד הבריאות?

"כן, או אפילו ביטוח לאומי. קשיים לא מפריעים לי. תפקיד החלומות שלי הוא שר הבריאות".