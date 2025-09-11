מייסדת באמבל רוצה ש-AI תבחר לכם את הדייט

אמ;לק מה אם בינה מלאכותית יכולה להבין אותנו טוב יותר מכפי שאנו מבינים את עצמנו ולכן לבחור עבורנו בני זוג טובים יותר ממי שהיינו בוחרים? זאת התובנה שאיתה וויטני וולף הרד, מייסדת באמבל, חוזרת לתפקיד המנכ"לית. התקווה היא שהפרויקט החדש, אותו היא מתארת כיצירת ה"שדכנית החכמה בעולם", יצליח להציל את באמבל מהפסדים ושחיקת שווי, נוכח המשבר שחווה כלל שוק אפליקציות ההיכרויות.

לוויטני וולף הרד יש וידוי: אין שום סיכוי שהיא הייתה עושה לבעלה סוויפ ימינה.

כיום היא חושבת שזוגות מאושרים רבים, אפילו כאלה שחתונתם לא נערכה בפוזיטנו, איטליה, וסוקרה במגזין ווג, כמו זו שלה - לא היו מוצאים זה את זה אילו היו מתבססים רק על תמונה ורשימת קריטריונים. כעת, לאחר שמונה שנות נישואים ושבועות ספורים לפני לידת בנה השלישי, וולף הרד מאמינה שאנחנו לא מצליחים לבטא את מה שאנחנו זקוקים לו במערכת יחסים.

וולף הרד, שכמייסדת־שותפה בטינדר וכמייסדת באמבל עזרה לבנות את הקומפלקס התעשייתי של עולם הדייטים המודרני, מאמינה שבינה מלאכותית יכולה להיות בדיוק השדכנית שאנחנו זקוקים לה.

היא חזרה לבאמבל במרץ, לאחר שפרשה מתפקידה כמנכ"לית בסוף 2023, ומאז הובילה פרויקט סודי לבניית אפליקציית שידוכים חדשה מבוססת AI, הנשענת על השערה מפתיעה: מה אם נניח שבינה מלאכותית תבין אותנו טוב יותר מכפי שאנו מבינים את עצמנו? ומה אם הבנה זו תאפשר לה לבחור עבורנו התאמות טובות יותר מאלה שאנחנו עשויים לבחור בעצמנו?

וולף הרד והצוות בבאמבל התייעצו עם פסיכולוגים מומחים ועם יועצי זוגיות כדי לתכנת בינה מלאכותית לשידוכים. הם מתכננים לשחרר גרסת בטא של האפליקציה, שתהיה נפרדת מבאמבל הנוכחית, למשתמשים נבחרים בסתיו הקרוב.

המטרה היא ליצור את "השדכנית החכמה ובעלת האינטליגנציה הרגשית הגבוהה ביותר בעולם", אמרה וולף הרד במהלך ראיון באוגוסט, בפטיו האחורי של מסעדה במלון ג'רום, מלון כפרי יוקרתי באספן, קולורדו. היא מחלקת את זמנה בין קולורדו לטקסס.

באמבל שנת הקמה: 2014

מייסדת: וויטני וולף הרד

עיסוק: מפעילת אפליקציות ההיכרויות באמבל ו-Badoo

עובדים: כ-1,000

הכנסות: כמיליארד דולר בשנה (248 מיליון דולר, Q2 2025)

משתמשים: כ-50 מיליון פעילים בבאמבל, 2.5 מיליון מהם בתשלום; עיקרם מארה"ב (7.6 מיליון) והודו (2.5 מיליון)

נתח שוק: 24% משוק אפליקציות ההיכרויות בארה"ב וכ-13% מהשוק העולמי

סרט דרמטי על חייה

וולף הרד (36) עסקה כמעט כל חייה המקצועיים באהבה. הקריירה שלה כללה לא פחות תפניות ותהפוכות מאשר מערכת יחסים רומנטית סבוכה - עד כדי שסרט עלילתי על חייה, שלא קיבל את אישורה, בשם Swiped, צפוי לצאת לאקרנים בסתיו הקרוב. מגלמת אותה השחקנית לילי ג'יימס (וולף הרד לא התבקשה להיות מעורבת בו, כך מסרה דוברת מטעמה).

היא נולדה בסולט לייק סיטי וסיימה לימודים בינלאומיים באוניברסיטה המתודיסטית הדרומית (SMU) בדאלאס. כילדה היא חיה שנה בפריז, ובמהלך התואר הראשון חזרה לשם לסמסטר, לסורבון.

לאחר הקולג', היא הצטרפה לחממה טכנולוגית בלוס אנג'לס, שם פגשה עד מהרה את השותפים שאיתם תקים בהמשך את טינדר.

וולף הרד עבדה שנתיים כמנהלת בשלבים המוקדמים של טינדר, שם עזרה להמציא את שם האפליקציה. טינדר, שנוסדה ב־2012, הייתה אפליקציית ההיכרויות הראשונה עם ה־swipe, תכונת ההחלקה לצדדים, ושינתה לנצח את האופן שבו רווקים ורווקות יוצרים קשר ברשת ויוצאים לדייטים. בימיה הראשונים היא נודעה כאפליקציית סטוצים, ולא כמקום למציאת בן זוג לטווח ארוך.

היא התפטרה ב־2014 ותבעה את טינדר בגין הטרדה מינית, בטענה כי הבוס שלה לשעבר, ג'סטין מטין, שאיתו גם ניהלה מערכת יחסים רומנטית, שלל ממנה את תואר המייסדת־שותפה ושלח לה איומים והודעות פוגעניות. טינדר הכחישה שפעלה לא כשורה והסכימה להסדר בתביעה.

לאחר מכן היא חברה ליזם הרוסי אנדריי אנדרייב כדי ליצור אפליקציית היכרויות. שותפות זו הובילה לבאמבל, שנועדה להציע לנשים שליטה רבה יותר בתרבות אפליקציות ההיכרויות. בהמשך אנדרייב הקים את מג'יקלאב (MagicLab), שהפכה לחברה־האם של באמבל ושל אפליקציות היכרויות אחרות שבבעלותו.

לאחר שהואשם כי אפשר במטה שלו בלונדון תרבות עבודה רעילה לנשים, חברת ההשקעות בלקסטון רכשה את אחזקת השליטה של ​​אנדרייב במג'יקלאב. הוא פרש כחלק מהעסקה, ווולף הרד מונתה למנכ"לית מג'יקלאב. זמן קצר לאחר מכן, היא שינתה את המיתוג של אימפריית ההיכרויות ל־Bumble Inc. וולף הרד, שעבדה בעיקר ממטה באמבל באוסטין, אמרה כי לא הייתה עדה להתנהגות רעילה. אנדרייב וחברתו הכחישו שפעלו שלא כשורה.

וולף הרד הנפיקה את החברה לציבור בשנת 2021, בעיצומה של מגפת הקורונה. היא צלצלה בפעמון מרחוק ממשרדי החברה באוסטין, כשבידה האחרת היא נושאת את בנה בן השנה. בגיל 31 היא הפכה למנכ"לית הצעירה ביותר שהובילה חברה בהנפקה ראשונית לציבור באמריקה.

היא פרשה בנובמבר 2023 והפכה ליו"רית פעילה, ואמרה שהיא שחוקה לאחר עשור בהובלת החברה וכי התפקיד גבה מחיר נפשי. פחות משנתיים לאחר מכן היא חזרה לתפקיד המנכ"לית. "כל הזמן חשבתי על באמבל", היא אומרת על הזמן שבו לא כיהנה בתפקיד.

היא חזרה בחודש מרץ, שכרה מנהל טכנולוגיה ראשי חדש ופיטרה 30% מהחברה.

התשובה למשבר בשוק?

התעשייה זקוקה נואשות להצלה. משתמשים מתלוננים שהחלקה לצדדים ומציאת התאמות באפליקציות היכרויות לא מובילות לדייטים אמיתיים כמעט. Match Group, ענקית ההיכרויות המחזיקה בטינדר, הינג' ואפליקציות היכרויות אחרות, מצויה כבר כמה שנים רצופות בירידה במספר המשתמשים המשלמים. לבאמבל יש רצף הפסדים בן שני רבעונים משל עצמה, ושווי השוק שלה צנח משיא של יותר מ-13 מיליארד דולר לאחר ההנפקה לכ־660 מיליון דולר כיום.

וולף הרד אומרת שהיא ובעלה מתבדחים על כך שהיא עצמה לא הייתה מחליקה ימינה לו הייתה רואה את הפרופיל שלו. "הוא הרכיב משקפי סקי בתמונה. מי עושה דברים כאלה?", היא אמרה.

מנגנון swipe המזוהה עם אפליקציות היכרויות - שבו רווקים מחליקים שמאלה כדי לדחות או ימינה כדי לאשר התאמה פוטנציאלית - גורם לאנשים לחשוב שהם יודעים מה הם רוצים בבן זוג. הם יכולים לסנן מועמדים על סמך קומץ תמונות, או קריטריונים כמו גובה, מוצא אתני, נטיות פוליטיות או עישון; במילים אחרות, כל התכונות שמומחי היכרויות טוענים זה מכבר כי הן שטחיות.

במקום זאת, האפליקציה החדשה של באמבל שואפת לעזור למשתמשים לבנות פרופיל היכרויות על סמך תשובותיהם לשאלות על מערכות יחסים קודמות, פרידות וחוויות הקשורות לאהבה ולדייטים. שאלה אפשרית אחת: עד כמה שאתם מוכנים לשתף מה היה הדבר שפגע בכם בפרידה האחרונה ושלא תרצו לחזור עליו במערכת יחסים עתידית?

האפליקציה תיבנה כמודל שפה גדול, סוג של בינה מלאכותית יוצרת שמתקשרת עם משתמשים בצורה אנושית. אחד מתחומי הפסיכולוגיה שהחברה נשענת עליו במידה רבה כדי להעשיר את הבינה המלאכותית הוא המדע שבבסיס תיאוריית ההיקשרות, היא אומרת.

על פי התיאוריה, אנשים מפתחים סגנונות היקשרות שונים על סמך מערכת היחסים המוקדמת שלהם עם ההורים או הדמות המטפלת העיקרית. תומכי התיאוריה חילקו אנשים לארבעה סוגי דפוסי היקשרות: חרדתית, נמנעת, לא מאורגנת ובטוחה.

הצוות אינו בטוח בנוגע למספר ההתאמות שהמערכת תפיק. האסטרטגיה להפקת הכנסות מהשירות נמצאת בתהליך גיבוש, אך ייתכן שמשתמשים יצטרכו לשלם עבור כל התאמה.

כשאפליקציית הבינה המלאכותית החדשה תפעל במלואה, היא תלמד להכיר את המשתמשים באמצעות סדרת אינטראקציות, תיצור עבורם פרופיל היכרויות, תמצא התאמה ואפילו תסייע בהזמנת מקומות לדייט.

כשהצלחה היא הפסד

וולף הרד אינה היחידה שהעלתה את ההשערה הזאת על בינה מלאכותית ומקומה בעתיד אפליקציות ההיכרויות. במהלך פאנל בסן פרנסיסקו ביוני, שעסק בעתיד הבינה המלאכותית, משקיע הון סיכון שאל את מייק קריגר, מייסד־שותף של אינסטגרם וכיום מנהל המוצר בסטארט־אפ ה־AI אנתרופיק, איזו אפליקציה צרכנית הוא הכי היה רוצה לראות נבנית על בסיס הצ'טבוט של אנתרופיק. אחת התשובות שלו הייתה אפליקציית היכרויות.

וולף הרד אינה מוותרת על אפליקציית ה־swipe הקיימת. היא מתכננת לשפר אותה באמצעות תיקון מה שהוא כיום בעיניה הטעות החמורה ביותר של החברה. לאחר ההנפקה, כדי להשיג צמיחה, באמבל פנתה לפרסום מסיבי שמשך יותר משתמשים משלמים. האסטרטגיה הביאה אל האפליקציה אנשים שלא תמיד התאימו לבסיס המשתמשים הקיים שלה, אמרה.

היא מתכננת לעזור לחלק מן המשתמשים לשפר את הפרופילים שלהם בבאמבל. לדוגמה, אם למשתמשת יש תמונה מטושטשת אחת ואין טקסט בשורת הביוגרפיה, האפליקציה תדרבן אותה להשלים את הפרופיל שלה.

היא בהחלט זקוקה ללקוחות חדשים, כי אם באמבל מצליחה, המשתמשים שלה מוצאים התאמה ארוכת טווח ולא יזדקקו לה יותר. זו הסיבה שיש מי שמפקפקים במודל העסקי של התעשייה כולה.

"יש כאן אי־התאמה משמעותית בין אינטרסים", אומר ג'ורג' חדג'יה, מנהל השקעות ראשי בקרן הגידור Bristlemoon Capital, שעוקב אחר תעשיית אפליקציות ההיכרויות במשך שנים. "אם אתה בעל מניות, אתה רוצה שאנשים יישארו באפליקציות האלה ולא ימצאו את האדם המתאים להם".

וולף הרד חולקת על כך בתוקף: "אין שיווק טוב יותר לאפליקציית היכרויות מאשר כזו שבאמת עובדת".