קוראים לו גיא נתן. הוא בן 27 בלבד, חובב חולצות טריקו, ואחד ממשפיעני הפיננסים הגדולים בישראל. יש מי שכבר קוראים לו "סטטיק של שוק ההון", שכן הסימן המסחרי שלו הוא שרשרת עם תליון של שור מזהב, רמז ברור לכך שהוא מאמין בעליות בשוק המניות. "כולם מגיעים עם חליפות ואני מגיע עם טריקו והשרשרת. זה מיד הופך נושא לשיחה. זה מיתוג, חד משמעי", הוא אומר בראיון לגלובס. המיתוג נמשך גם בבית, עם שני הגורי הכלבים שלו, להם קרא: "וורן" ו"באפט".

● כוחות השוק | הכלכלן הבכיר שמעריך: מחירי הדירות ימשיכו לרדת, עד לנקודה הזו

יש לו יותר מ־100 אלף עוקבים באינסטגרם. הוא משדר לעוקביו פודקאסט יומי בשם "מפת החום" (לפי אפל - מקום 27 בהאזנות מכל הפודקאסטים בישראל, מקום 4־5 בתחום הפיננסים), והוא מופיע כמעט מדי יום בערוץ 13 ובערוץ הכלכלה כדי להסביר מה קרה היום בשוק ההון. הוא אפילו ספונסר של מכבי חיפה בכדורסל (המשחקת בליגה השנייה), העיר שבה גדל.

גיא נתן אישי: בן 27, בזוגיות, מתגורר בהוד השרון, במקור מחיפה

מקצועי: מנהל קרן הגידור Valley וחברת הדרכה "גיא נתן" בתחום שוק ההון. בעל עמוד אינסטגרם עם 107 אלף עוקבים ובעל הפודקאסט היומי "מפת החום"

עוד משהו: ספונסר של מכבי חיפה בכדורסל ובעל שני כלבים: "וורן" ו"באפט"

"הבנתי שאני חי בתודעה של משפחה ענייה"

את דרכו בשוק ההון החל כשנפצע בצבא: "הייתי מושבת בבית במשך חצי שנה אחרי ניתוח וגם קיבלתי סכום כסף ממשרד הביטחון בגלל הנכות. קראתי את הספר 'אבא עשיר אבא עני' והבנתי שאני חי בתפיסה, בתודעה, של משפחה ענייה ואני בדרך למציאות 'הקלאסית' של ללכת לעבודה מ־9 עד 5 ולצאת לחופשה פעם בשנה ושאין דרך לשנות את המצב הפיננסי שלי. איפה שגדלתי, כך אעבוד עד שאמות, ורק מי שעושה אקזיט יכול לשנות את מצבו הפיננסי.

"ואז התחלתי לפתוח תיק השקעות עצמאי וקופת גמל להשקעה ומאז אני במסע בלתי נגמר של לחקור את העולם הפיננסי ולהבין איך אני יכול לייצר לעצמי מציאות אחרת. פתאום מצאתי את עצמי עוזר לחבר ועוד חבר ולמשפחה וקלטתי שאני יכול לייצר מציאות אחרת גם לאנשים נוספים. פתחתי חשבונות באינסטגרם וברשתות נוספות וכך אני יכול להעביר הלאה לאחרים את השפע הכלכלי שהגיע אלי. הפכתי לצינור להעברת ידע פיננסי ולכן יש לי גם דחף להעביר את הידע הלאה והעברתי כבר יותר מ־200 הרצאות ביחידות בצבא, בהתנדבות מלאה, לכל יחידה שמזמינה אותי".

"לא רציתי לבזבז שנתיים על רשיון ניהול תיקים"

בעולם אחר הוא אולי היה מנהל השקעות בתחילת דרכו באחד מבתי ההשקעות, אלא שנתן לא רצה להיכנס לגופים האלה. "הבנתי שאם אתחיל בכך אצטרך לבזבז שנתיים על רישיון ניהול תיקים וזה יגביל אותי" הוא אומר. "בירידות של שנת 2022 מצאתי את עצמי מסביר לאנשים שירידות בשוק ההון זה לא באג, זה פיצ'ר. כך התחלתי, משיחות עם 5־7 אנשים בשרונה מרקט עברתי פתאום לשכור משרדים. זה התחיל מצורך ומענה לאנשים. יש תקופות בשווקים של אופוריה, כמו ב־2021 ואז של פאניקה כמו ב־2022 ואנשים כעסו שיש ירידות וחיפשו תשובות".

לפני שנה הוא הקים את קרן הגידור Valley (גיא), שמנהלת לדבריו יותר מ־50 מיליון שקל. בד בבד הוא ממלא אולמות עם מאות צעירים שבאים לשמוע על שוק ההון, יחד עם בכירי ענף הפיננסים. גם הבנקים מגיעים לכנסים הללו כדי לנסות למשוך אליהם את המשקיעים הצעירים. הבנק הבינלאומי כינה אותו לאחרונה בעקבות השתתפותו בכנס שערך נתן "יועץ פיננסי מוביל ומעורר השראה".

איך אתה מאפיין את המשקיעים שעוקבים אחריך?

"אנשים מאוד אוהבים קהילתיות וכשהם עוברים שינוי הם תמיד רוצים לדעת שיש איתם עוד אנשים. רוב משקיעי הריטייל הם חיילים משוחררים עד גיל 30, היחידים במשפחה שנמצאים בעולם ההשקעות. ההורים פחות בעד, בת הזוג לא תמיד מעורבת, והם רוצים להרגיש חלק ממשהו. לכן יש הרבה קהילות ברשתות החברתיות. הם רוצים מישהו שידבר איתם בגובה העיניים וייתן מענה".

למרות שאתה עצמך צעיר?

"אני 8 שנים בשוק ההון, אבל כמות האירועים האינטנסיבית של השנים האחרונות דומה למי שנמצא בשוק מאז 2010. הריטייל מרגישים שמנהלי ההשקעות רחוקים מהם ולא נגישים. זה לא מה שהיה לפני עשור שאמרו למנהל ההשקעות 'קח את הכסף ותנהל'.

"משקיע הריטייל לא לוקח כבר סמכא מישהו עם מוניטין של 20 שנה בגוף מוסדי, הוא רוצה לדעת ולקחת חלק, לשאול שאלות ולקבל תשובה באופן מיידי, מהיר ונגיש. כמו למה מניית נטפליקס יורדת אחרי שהיא מציעה לרכוש את רשת וורנר ברדרס, או למה מניה מבצעת דילול ולא נכנסת למדד S&P 500. זה מה שמעניין אותו באותו רגע, הוא רוצה לקבל הכל זמין, מהיר וחי. המדיה החברתית נותנת לו את זה. הוא בא אלי כשהוא רואה שאני מסביר למה זה קורה.

"אחר כך אנשים באים אלי עם 3־4 מיליון שקל ורוצים שאנהל להם את הכסף. זה מגיע כי הם שמעו אותי בפודקאסט או ראו באינסטגרם. ואנחנו רק בתחילתה של המהפכה, יריית הפתיחה של משקיעי הריטייל בישראל. כולם מבינים את הכוח שיש לנו. הבמה כבר לא שמורה רק לגופים מוסדיים, היא נפתחת לכולנו. אבל צריך להיזהר לא להיות מה שאני קורא 'המהמר החוקי'. לקנות מניה בלי להבין יותר מדי, או אנשים ש־10% תשואה בשנה זו כבר מילת גנאי ורוצים יותר".

"אנשים רואים שירידות נמשכות חודש. זו בעיה"

אתה לא חושש להמליץ על מניות?

"לזרוק את הסל המכריע ב־NBA זה מלחיץ, אבל זה החלום שלי בעולם ההשקעות. אני מנתח מניות, אך כן אומר לאנשים תבדקו גם בעצמכם. הייתה תקופה ש'הענשתי' את האינסטגרם ולא ניתחתי מניות כי אחרי שמניה קפצה ב־40% היא ירדה קצת ואנשים כתבו לי 'שמתי את כספי הבר מצווה על המניה והיא יורדת, מה לעשות?' ואמרתי לעצמי, וואו אני חלק מהתופעה, יש לי המון עוקבים ואי אפשר לדעת איך הם מבינים את הדברים ופועלים. רק שאז קיבלתי המון הודעות מהעוקבים שהם לא מוכנים שאפסיק. במקביל, יש שני עורכי דין שעוברים על כל התוכן כדי לוודא שאני עומד ברגולציה".

"הפעם הסטירה עלולה להיות כואבת מידי"

מה יקרה בנפילה הקרובה בשוק?

"אנשים רואים היום שכל ירידה נמשכת רק חודש, וזו בעיה. אנשים כותבים לי שיש להם מיליון שקל הון עצמי לדירה שקנו במבצעי ה־20/80 לעוד שנה וחצי ושואלים אם כדאי בזמן הזה לשים את הכסף במדד ה־S&P 500. הם לא מבינים שיכולות להגיע ירידות שלא יתקנו את עצמן כל כך מהר.

"למשל ב־2022 הירידות נמשכו שנה, שבוע אחרי שבוע של עוד ועוד ירידות. המבחן של משקיעי הריטייל יהיה שם. אנשים יאבדו הרבה מאוד כסף וילמדו את השיעור הכי קשה של החיים, שאנחנו במרתון ולא בספרינט.

"מצחיק אותי שאין ספור ספרים נכתבו על ירידות, אין ספור מנהלי השקעות אגדיים דיברו על זה, כולם מצטטים את וורן באפט, ובסוף ההיסטוריה תמיד תחזור על עצמה. אני רק חושש שהפעם הסטירה תהיה כואבת מדי".

"אני לא משפיען, אלא מנהל השקעות"

איך זה להיות משפיען פיננסי?

"אני לא משפיען. אני מנהל השקעות ויוצר תוכן. קל לתייג משפיען פיננסי בתור מוכר קורסים", הוא הודף. "הרשת היא הכלי השיווקי הכי טוב, יש לי חשיפה יומית של 25 אלף איש בסטורי ובפודקאסט. ממש כמו שחברות עושות כנס משקיעים, זה שינוי תפיסה ביחס לעולם ההשקעות הישן, אבל יש לי קרן גידור ואני מנהל כסף לאנשים. רק שבמקום להגיד כל הכבוד שיש לי קרן גידור בגיל 27, שואלים מה הקאץ'. אפילו פתחו עלי חשבון מתחזה בפייסבוק ואני בדיונים איתם להסיר את זה".

הוא מדגיש ש"זה לא קרה ביום אחד. דברים לוקחים זמן ואז הצמיחה היא אקספוננציאלית. כבר חמש שנים שאני מעלה תוכן במדיה החברתית והפריצה הייתה בשנה האחרונה. אתה יכול להעלות תוכן 3־4 שנים ואף אחד לא ישים לב אליך. ופתאום סרטון אחד יכול לתפוס ואז זה מתפוצץ. עד לפני שנתיים הייתי עם 9,000 עוקבים", והיום כאמור 107 אלף.

תמיר מנדובסקי (השקעות לעצלנים) ומיכה סטוקס הם מתחרים שלך?

"לא. תמיר פתח את הדלת לעולם הזה ועשה עבודה מאוד חשובה בחינוך דור של משקיעי ריטייל. הוא מלמד השקעות לטווח ארוך ולהשקיע ב־S&P 500. מיכה לקח את התחום הטכני ואני בתחום של השקעות פונדמנטליות, בטווח של חצי שנה עד שנה פלוס".

"החברה שלי מקבלת גם עמלות מבתי ההשקעות"

לאחרונה פורסם שמשפיעני רשת כמו "הסולידית" ומנדובסקי קיבלו מיליוני שקלים מחברות הטרייד, כמו אי.בי.אי, אקסלנס (הפניקס) ואחרים. גם אתה מקבל מהם כסף?

"כן", הוא מודה. "הדרך הנכונה לתלמידים להיכנס לשוק ההון באחריות היא באמצעות פתיחת חשבונות מסחר בעלויות זולות אצל בתי ההשקעות. השתתפו אצלי כבר 10 אלף תלמידים בתוכנית הכשרה לשוק ההון, חלקם פתחו חשבונות מסחר.

"כחלק משיתוף הפעולה עם בתי ההשקעות, החברה שלי מקבלת גם עמלות מאותם גופים ככוח קניה שמשיג את התנאים הטובים ביותר. אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. זה לא הפוקוס העסקי שלי, ולא חלק משמעותי בהכנסות". ניתן להעריך שהוא קיבל כמה מיליוני שקלים עד כה, כשהגוף שממנו הוא מקבל הכי הרבה כסף הוא מיטב.

אתה מאיים על מנהלי ההשקעות בתעשייה המסורתית?

"לא על הגווארדיה הוותיקה. אבנר סטפק (הבעלים של מיטב), יוסי לוי (הבעלים של מור), מודי שפריר (מבנק הפועלים) ואחרים, יש להם ביטחון. אני לא מזיז להם את הכסא. להיפך, הם רוצים לחבק אותי בתור הילד שלהם.

"מנגד, למנהלי השקעות בדרגות הביניים בתעשייה קשה, זה מזיז להם את הגבינה. בעוד 20־30 שנה אני ואוראל לוי (מייסד קרן הגידור ANEK והבן של יוסי לוי, נ"א) ומנהלי השקעות כמונו נהיה המובילים של התעשייה. וזה נכון גם על כל משקיעי הריטייל, הם לא הולכים להיעלם אלא רק ייכנסו עוד אנשים. צריך לדבר את השפה שלהם".

"עוד 20 שנה אני רוצה להיות כמו ישי דוידי"

אפרופו מחבקים, בפודקאסט נתן כבר אירח את צבי ואבנר סטפק ממיטב, יוסי לוי ממור, וגם בכירים בחברות ציבוריות כמו צים, אנשי העיר קרן אלומה וכלכלנים כמו פרופ' עומר מואב או המומחה לכלכלה התנהגותית פרופ' דן אריאלי. חלקם גם השתתפו בכנס שערך לאחרונה בהשתתפות כ־500 איש. בעוד מספר חודשים הוא מתכנן עוד כנס, "תרשמו, יהיו 3,000 משקיעים".

איפה אתה רואה את עצמך בעתיד?

"אני לא רץ ספרינט אלא מרתון. המטרה שלי בעוד 5 שנים היא לא להיות בעולמות ההדרכה וההכשרה אלא להתרכז בניהול הפיננסי. קח אותי 20 שנה קדימה, אני רוצה שכמו שיש את ישי דודי וקרן פימי, או קרן פורטיסימו, ככה גדולה תהיה הקרן שלי בתור פרייבט־אקוויטי.

"בקרנות גידור יש היום 60 מיליארד שקל, והתעשייה הזו תלך ותצמח. ברור שזה מודל ויעד מאוד מאוד רחוק ושאפתני, ובכל זאת במהות שלי אני מאוד אוהב את עולם ההשקעות, אני איש השקעות, בכל רמ"ח אבריי. מי שממוקד, עקבי, סבלני, ומתמיד יכול להגיע לתוצאות שלא דמיין שיכול היה להגיע אליהן".