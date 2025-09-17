עליית מדרגה בעימות שבין מגדל שבשליטת שלמה אליהו לבין רשות שוק ההון בראשותו של עמית גל: אחרי שדירקטוריון מגדל אחזקות בחר מחדש ביו"ר החברה, פרופ' רוני גמזו, לדירקטור בחברה הבת, מגדל ביטוח, חרף התנגדות גל, בכירים ברשות שוק ההון מגיבים הערב (ד') בחריפות למהלך ומאותתים כי הרגולטור מתכוון להוסיף ולהתנגד למינוי שנועד לסלול את הדרך למינוי גמזו ליו"ר בשתי החברות במקביל.

בכירים ברשות מגדירים את התנהלותו של גמזו "כוחנית" וסבורים כי היא מעידה על כך שאינו מבין את המשמעות של פיקוח פיננסי. עוד סבורים הבכירים, כי הדבר מעיד על מידת התאמתו של גמזו לתפקיד יושב ראש של חברת ביטוח.

בהמשך לדיווח של מגדל לבורסה, מגדל אחזקות שיגרה היום מכתב לגל ובו עדכנה כי הדירקטוריון - המשמש כאסיפה הכללית של בעלי המניות של מגדל ביטוח - החליט לבחור מחדש בגמזו לדירקטור בחברת הביטוח.

כהונתו של הדירקטור אבי דותן, לשעבר בכיר במשטרת ישראל, לא תוארך. כך יתאפשר למנות את גמזו תוך שמירה על הרכב של תשעה דירקטורים בסך הכל - מתוכם ארבעה דירקטורים בלתי תלויים. זאת, בהתאם להרכב הקבוע בהנחיות שפרסם גל ב-2023 במטרה להבטיח את עצמאות הדירקטוריון מול בעל השליטה אליהו.

עוד החליטה מגדל אחזקות כי כהונתם של הדירקטורים ישראל גרבינסקי, יעל גרינולד וגד נוסבאום תוארך והם יוסיפו לכהן בתפקידם במגדל ביטוח.

פני הצדדים להמשך העימות

גל הודיע בחודש שעבר למגדל כי יתנגד למינוי גמזו, בין היתר כי המהלך כרוך בהדחה של דירקטור מכהן. במכתבה מהיום טוענת מגדל אחזקות באמצעות עורכי הדין ד"ר גיל אוריון ומיכל סלע ממשרד פישר, כי דותן לא הודח שכן כהונתו ממילא פוקעת בחלוף שנה מאז שמונה אשתקד ואינה מוארכת אלא אם ממנים אותו מחדש - מהלך שכאמור לא התרחש.

החברה אף טוענת, כי החשש שהביע גל מפני פגיעה בניהול העצמאי והתקין של מגדל אינו במקום שכן לא הדירקטוריון בוחר את חבריו אלא האסיפה הכללית - קרי, דירקטוריון אחזקות.

לגבי אפשרות המינוי של גמזו ליו"ר חברת הביטוח בנוסף לתפקידו כיו"ר במגדל אחזקות, זו הבהירה במכתב כי היא רואה בגמזו מועמד ראוי לתפקיד אך ההחלטה בנושא תתקבל בעתיד על ידי החברה הבת. גמזו אף הבהיר כי בכוונתו לשמש כדירקטור במגדל ביטוח ללא קשר למינוי אפשרי שלו כיו"ר החברה.

רשות שוק ההון פועלת בשנים האחרונות להבטיח את עצמאות הדירקטוריון במגדל לנוכח התערבותו של אליהו בניהול השוטף והתחלופה הגבוהה של מנהלים מאז שרכש את החברה בעשור הקודם.

התגובה מצד בכירים ברשות למינויו מחדש של גמזו מעידה אפוא כי פני הצדדים להמשך העימות, הצפוי לעבור בקרוב לבית המשפט במסגרת עתירה אפשרית של מגדל וגמזו נגד החלטת גל שלא לאשר את המינוי.