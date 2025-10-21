בתוך ימים עד שבועות צפוי רן עוז, מנכ"ל ישראכרט, לפנות את מקומו, ועל החברה עוברים כעת ימים דרמטיים. עזיבתו של עוז ידועה כבר מעל חודשיים, והדירקטוריון הקים ועדה ייעודית לאיתור מועמד לתפקיד המנכ"ל הבא. רגע אחרי שהוקמה, שם אחד בבורסת השמות כבר פורסם - משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות. עכשיו, רגע לפני ההכרעה, שצפויה להתפרסם בתוך שבועות בודדים, לגלובס נודע כי המועמדות של לארי ירדה מהפרק, והמחליף הפוטנציאלי, אומרים גורמים בשוק, עשוי להפתיע את המשקיעים.

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, ובניהולו של עידן וולס, השלימה ביולי האחרון את ההשתלטות על חברת ישראכרט. היה זה לאחר מעל לשנה של הליכים גלויים וחשאיים, שבמהלכם פעל מנכ"ל הקבוצה, עידן וולס, מול בנק ישראל. וולס ביקש להכין את הקרקע לאישורי הרגולטור כך שהליך ההשתלטות, לכשיתפרסם, יתקדם במהירות. וכך קרה. עם החלפת הבעלים למשקיעים היה ברור שקבוצת דלק תבצע שינויים משמעותיים בהנהלה, ואכן כך התברר עם עזיבתו של עוז, ועוד 3 בכירים בחברה שבועות אחרי השלמת ההשתלטות. היו"ר, תמר יסעור, נשארה ואף מכהנת בוועדה לאיתור המנכ"ל החדש.

הציפיות של המשקיעים מדלק לגבי זהות המנכ"ל הבא של ישראכרט גבוהות. דלק אמנם השתלטה פורמלית ביולי על החברה, אבל ההליך החל בדצמבר אשתקד והגיע לשיאו בחודשים הראשונים של השנה. מניית ישראכרט זינקה בכ־20% מתחילת השנה למחיר המגלם לה שווי שוק של 4.5 מיליארד שקל, גבוה בכמעט מיליארד מהשווי לפיו השתלטה דלק עליה (3.56 מיליארד שקל). ותשובה כבר נהנה מרווח נאה על ההשקעה שלו שמסתכם ביותר מחצי מיליארד שקל תוך כשלושה חודשים.

לוח הזמנים היה רחוק מהציפיות של דלק

השם של משה לארי, כאמור, עלה יחסית מהר במאמצי החיפושים של מקורביו של יצחק תשובה, ויש הטוענים שהוא היה המועמד המועדף עליו. מנכ"ל שמכהן כבר מעל 5 שנים בבנק השלישי בגודלו בישראל ומנהל ותיק ומוערך בענף. אבל בדרכו של לארי לתפקיד עמדו שני מכשולים מרכזיים.

לפי הדוח הכספי לשנת 2024, בתיאור חוזה ההעסקה של לארי, מצוין כי הוא זכאי למענק הסתגלות (במקום העבודה הבא שלו) כנגד אי תחרות. כלומר, עזיבה מהירה ודרמטית עלולה לעלות לו בבונוס. בנוסף לכך, עליו לתת לבנק הודעה מוקדמת של חצי שנה לפחות לפני עזיבת התפקיד. בתקופה הזאת, יחפש הבנק מנכ"ל חדש, יכשיר אותו, ותהיה חפיפה מסודרת. אבל לוח הזמנים הזה היה רחוק מהציפיות של קבוצת דלק, שרוצה להכריז על המינוי בתוך שבועות בודדים, בהתאם לאופי המהיר והנחרץ של תשובה ועידן וולס.

אלא שבמגזר הבנקאי, נוהגים לבצע מהלכים איטיים יותר. עזיבה כל כך מהירה עלולה הייתה להצטייר כנטישה, ולפגוע במוניטין הבנק. בשוק יש מי שסבורים כי לארי פשוט לא רצה לעזוב במהירות את התפקיד, ויש לו מחויבות והכרת הטוב למערכת. אך המגבלות שהיו בחוזה, בנושא אי תחרות והודעה מוקדמת, גם עשו את שלהן. אמנם הדירקטוריון יכול להיפרד ברוח טובה ולוותר על המגבלות, כמו שבמזרחי טפחות, וגם בבנקים אחרים, כבר עשו בעבר. אבל אין ספק שהיתה כאן נקודת לחץ שבסופו של דבר סיכלה את המעבר. לארי הסיר את מועמדותו ובדלק לא רצו לחכות לו, ופועלים כדי להביא כוכב אחר, כנראה בהפתעה, בזמן הקרוב.

מדוע חיפשו בדלק מנכ"ל בנק? ישראכרט מוכרת לציבור בתור חברת כרטיסי אשראי, אבל בעתיד הלא מאוד רחוק, כנראה שנוכל לפתוח אצלה חשבון עובר ושב ולקבל ממנה שירותים בנקאיים. בכנסת בימים אלה נעשית עבודת הכנה אינטנסיבית ליישום חקיקה להגברת התחרות במערכת הבנקאית. אם הרפורמה תושלם, ייתכן שבקרוב ישראכרט תוכל להגיש בקשה להפוך ל"בנק קטן", (שהיקף המאזן שלו קטן מ־50 מיליארד שקל, ואשר יזכה בהקלות רגולטוריות בהשוואה לבנקים הגדולים).

עידן וולס, לא מסתיר את התוכניות הגדולות שלו לישראכרט. להיפך, בראיון לגלובס בחודש שעבר אמר כי "דלק היא גוף שבסוף היום אין לו מחויבויות לגופים הפיננסיים, וזה יאפשר את התחרות. היא תחולל את התחרות בשוק, נייצר את המפץ. התחרות תאתגר את כולם להציע מכשירים טובים יותר לצרכנים ולהילחם עליהם".

עידן וולס מחפש מנכ"ל־כוכב

הציפיות מהמנכ"ל הבא מבוססת על המינויים המוצלחים הקודמים של קבוצת דלק, שהכריעו לטובה את גורלן של חברות אחרות בהן החזיק תשובה. דלק שלטה בעבר בחברת הביטוח הפניקס, ונאלצה להיפרד ממנה בשל הוראות הריכוזיות בשנת 2019. אבל לפני העזיבה, דלק מינתה להפניקס מנהלים מוערכים מאוד כמו אייל לפידות ובהמשך אייל בן סימון (שמכהן בתפקיד עד היום). הם הזניקו במהלך השנים את חברת הביטוח מהמקום השישי בין חברות הביטוח למקום הראשון במונחי שווי שוק (כ־30 מיליארד שקל). בדלק התגאו לא אחת בהישג הזה, וזה נראה היה ה"דלק" שהניע את המשקיעים בחודשים האחרונים גם במניית ישראכרט.

יצחק תשובה משלם בנדיבות למנהלים שלו

ועדיין בשוק יש מי שתוהים מדוע שבנקאים יעמדו בתור לניהול חברת ישראכרט? אמנם יש אתגר העסקי בהפיכתה לבנק, יש הבונוס הגדול במעבר צפוי להיות השכר. ישראכרט אינה מוגבלת בחוק שכר הבכירים. כיום מנכ"לי הבנקים משתכרים בין 3.6 ל-4.6 מיליון שקל בשנה. מנכ"ל ישראכרט הנוכחי רן עוז, קיבל שכר בעלות של 4.9 מיליון שקל, גבוה ממנכ"לי הבנקים הגדולים. וכך גם מנכ"ל כאל היוצא לוי הלוי זכה לשכר מפנק עוד יותר בעלות של 5.7 מיליון שקל בשנה.

יצחק תשובה ידוע בכך שהוא "אוהב לשלם" למנהלים שלו. די אם נזכיר את גיל אגמון, בעל השליטה בדלק רכב, אייל לפידות ואחרים, שסיימו שנות ניהול מפרכות אצל תשובה כאנשים אמידים מאוד. ולכן, אפשר לצפות לתנאי שכר חלומיים למנכ"ל או המנכ"לית הבאים בחברת כרטיסי האשראי.