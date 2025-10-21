ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לאומי מינה את נטליה הגנדורף לראש תחום פתרונות מימון יצירתיים
לאומי מינה את נטליה הגנדורף לעמוד בראש תחום פתרונות מימון יצירתיים

הגנדורף תעסוק בפיתוח פתרונות מימון יצירתיים, המותאמים לצורכי הלקוחות • ב-25 שנים האחרונות היא עבדה בבנק דיסקונט, ובתפקידה האחרון ניהלה את המערך העסקי, שמנהל את האשראי של הבנק לחברות גדולות

חזי שטרנליכט 16:24
נטליה הגנדורף / צילום: כפיר סיון
נטליה הגנדורף / צילום: כפיר סיון

בנק לאומי מינה את נטליה הגנדורף לתפקיד ראש זרוע פעילות אשראי חדשה. הגנדורף תעסוק בפיתוח פתרונות מימון יצירתיים, המותאמים לצורכי הלקוחות. לפי הבנק, הפעילות שבראשה תעמוד, "תהיה במגוון תחומים עסקיים ותהווה זרוע משלימה לפעילות קווי האשראי של הבנק".

הגנדורף מגיעה ללאומי עם ניסיון מקצועי עשיר וארוך שנים בתחום מתן האשראי. ב-25 השנים האחרונות עבדה בחטיבה העסקית בבנק דיסקונט. בין השאר, שימשה בתפקיד מנהלת סקטור, מנהלת אגף מוצרי אשראי מורכבים ובתפקידה האחרון ניהלה את המערך העסקי, שניהל את האשראי של הבנק לחברות גדולות בסקטורים השונים.

בלאומי הוסיפו כי בכל תפקידיה הובילה שורה ארוכה של עסקאות מורכבות בתחומים מגוונים, פיתחה והגדילה קווי עסקים וניהלה היקפי אשראי בשווי של עשרות מיליארדי שקלים. הגנדורף היא בעלת תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים ותואר שני במינהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת בר אילן.

נראה כי בלאומי יש תנופת מינויים בימים אלה. לפני שבוע דיווח לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, כי ויקטור וקרט, מי שכיהן בתפקידים בכירים בקבוצת התקשורת קשת, ובתפקידו האחרון שימש שם כמנכ"ל החטיבה המסחרית, ימונה לתפקיד מנכ"ל החברה. וקרט יחליף את רון בן חיים שיפרוש מהחברה. הערב אישר דירקטוריון לאומי פרטנרס את מינויו של וקרט.