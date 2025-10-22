המנכ"ל החדש של ישראכרט: איתמר פורמן, מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים

דירקטוריון ישראכרט אישר הערב את מינוי של איתמר פורמן למנכ"ל ישראכרט. פורמן, בן ה־51, מכהן כיום כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים ומנהל את החטיבה העסקית בבנק.

פורמן עוזב את בנק הפועלים כעבור יותר מ-20 שנה, והחל את דרכו כיועץ השקעות באגף לניירות ערך. בין תפקידיו בהמשך: מנהל מערך הסינדיקציה ושוק ההון, מנהל סקטור תשתיות, אנרגיה ושוק ההון ומנהל האגף העסקי.

המינוי יחתום מעל חודשיים של חיפושים בישראכרט בוועדה מיוחדת שהקים הדירקטוריון והוביל עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק ואיש אמונו של יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק.

דלק השתלטה על ישראכרט לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל ביולי האחרון. מאז זינקה המניה בכ־30% ושוויה הנוכחי כבר עומד על 4.6 מיליארד שקל. באוגוסט, לאחר ההשתלטות, הודיע המנכ"ל הוותיק רן עוז כי יסיים את תפקידו. ואז החלה חרושת שמועות לגבי זהותו של המנכ"ל הבא.

בין השמות שהוזכרו בתחילה בחודש אוגוסט היה שמו של מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, משה לארי, כמועמד. אולם גלובס פרסם כי שמו הוסר מהשולחן בשל הסכם ההעסקה שלו עם הבנק ולוחות הזמנים הלחוצים בקבוצת דלק.

בראיון בספטמבר, התייחס וולס מדלק לזינוק במניה ולתוכניות העתידיות של דלק בחברה, ואמר לגלובס כי "השוק מבין את הדברים ומצפה למהלכים. אנחנו מעריכים שלכניסה לישראכרט, גוף עם פוטנציאל אדיר בגלל נתח השוק שלו, יש יכולת לשפר את התוצאות וגם להיכנס לתחומים חדשים. אחרי שימונה מנכ"ל לישראכרט, בדירקטוריון תגובש תוכנית אסטרטגית במבט קדימה. זה ייצר את האקלים להנהלה, כך שהיא תוכל להפוך לחברה המובילה בענף הפיננסים. ישראכרט יכולה וצריכה להיכנס לתחומים חדשים".