בחודש ספטמבר נרשמה קפיצה מדהימה שלא מתרחשת בדרך כלל בתשואות של החוסכים בקרנות ההשתלמות לטווח של 3 שנים. התשואה בחודש ספטמבר האחרון הייתה אמנם חיובית בהחלט עם תשואה מרשימה לחודש אחד של 2.1% במסלולים הכלליים ו־3.6% באלה המנייתיים, אך זה לא מסביר את השינוי הדרמטי בטווח הארוך יותר.

● גופי השקעה הימרו ב־40 מיליון שקל על אוטומקס רגע לפני הקריסה

● מי שסגר לשנה קיבל פחות: רגע לפני הפחתה אפשרית של הריבית - זה מה שנותן הפיקדון בבנק

בחודש שעבר הסתכמה התשואה המצטברת לשלוש השנים האחרונות במסלולים הכלליים אצל גופי הגמל ב־31% בממוצע ואילו בחודש ספטמבר התשואה המצטברת קפצה ליותר מ־39%, תוספת תשואה של יותר מ־8% בחודש אחד. כך קרה גם במסלולים המנייתיים, התשואה המצטברת לשלוש השנים האחרונות בחודש אוגוסט עמדה על 51.8% ואילו כעת בחודש ספטמבר היא זינקה ליותר מ־70%, פער של יותר מ־18%.

את הסיבה לקפיצה הגדולה מוצאים כאשר נזכרים שלפני 3 שנים, בחודש ספטמבר 2022 נרשם אחד החודשים הגרועים מתחילת העשור (רק מרץ 2020 היה גרוע ממנו). באותו חודש אדום נרשמו נפילות בשווקים בעולם, במקביל להעלאות הריבית המהירות, מה שהוביל למחיקה של 3.8% מהחסכונות במסלולים הכלליים ו־7.5% במסלולים המנייתיים.

כעת, שלוש שנים בדיוק לאחר מכן, אותה תשואה חלשה "יוצאת" מהחישוב של התשואה המצטברת. במקביל, נכנסה תשואה חזקה בחודש האחרון וכך נוצרה קפיצה בתשואות.

השנה הטובה מאז 2009

בכל מקרה, למרות הטלטלות בשווקים לאורך השנה, תשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 ממשיכים להיות מרשימים ונכון לעכשיו החוסכים הישראלים נמצאים בדרך לשנה הטובה ביותר מאז 2009.

מי שמובילה את טבלת התשואות בחודש ספטמבר היא חברת הביטוח מנורה מבטחים שנמצאת במגמה חיובית בחודשים האחרונים והשיגה תשואה של 2.4%. אחריה נמצא בית ההשקעות אלטשולר שחם, עם תשואה של 2.33% אחרי חודשים ארוכים של דשדוש בירכתי הטבלה, ובמקום השלישי נמצאות אינפיניטי הקטנה והראל, שמפתיעה לטובה בחודש הנוכחי עם תשואה של 2.15%. את תחתית הטבלה בחודש ספטמבר חולקים יחד, אנליסט וילין לפידות עם תשואה של כ־1.85%.

"'ראלי טארמפ' של הסכם סיום המלחמה הציל את התשואות של הבורסה בת"א במאני טיים של החודש והמניות בת"א זינקו ביותר מ־4%, ואנחנו מחזיקים כ־40% מהרכיב המנייתי בישראל", אומר אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים. "בנוסף, המדד העולמי עלה אפילו טוב יותר מישראל וראינו תשואות חיוביות גם באג"ח הממשלתי שבו הארכנו את המח"מ ליותר מ־8 שנים וגם הקוצנרני תפקד. זה היה חודש מעולה למשקיעים".

גם החשיפה לחו"ל עבדה אצלנו טוב, בפרט לסקטור השבבים שהוא אחד המרוויחים הגדולים מגל ההשקעות הגלובלי בכח מיחשוב ל־AI.

בנוסף יש לנו חשיפה גבוהה גם לשירותי תקשורת, בעיקר גוגל, שעלתה יפה מאוד וזאת כשמנגד סקטורים דפנסיבים כמו נדל"ן וצריכה בסיסית תפקדו פחות טוב. גם החשיפה ביפן עזרה לנו".

הקאמבק של אלטשולר

מי שיכולים להיות מרוצים החודש הם בית ההשקעות אלטשולר שחם, שחווה חודשים לא פשוטים השנה כשהוא בתחתית טבלת התשואות פעם אחר פעם ובעקבות כך ספג גם גל נטישות של לקוחות. בספטמבר אלטשולר שחם התמקם במקום הראשון הן במסלול המניות והן בקרנות הפנסיה עם תשואה של 4.13% ו־3% בהתאמה.

לאה פרמינגר, סמנכ"לית השקעות אלטשולר שחם מציינת כי "ההחזקה שלנו במניות נתנה לנו את התשואה העודפת. אובר אלוקציה (הקצאה) למניות הטכנולוגיה וספציפית לתחום השבבים כמו מניית TSMC שעלתה בעשרות אחוזים בחודש ספטמבר וגם תחום החשמול תפקד בצורה יפה, וזאת למרות ש־500 S&P עלה פחות מת"א 35. בנוסף, ת"א 90 תפקד פחות טוב ברוב ספטמבר ואנחנו מחזיקים יותר במניות בת"א 35".

במקום השני, הן במסלול המניות בקרנות ההשתלמות והן בקרנות הפנסיה, ניצבת מנורה מבטחים עם 4.11% ו־2.9% בהתאמה.

מתחילת השנה הקרב ממשיך להיות צמוד כאשר מור שומרת בקושי על המקום הראשון עם תשואה של 19.9% ומנורה מבטחים מזנבת בה. מהצד השני של המתרס, ילין לפידות הציגה עוד חודש חלש עם תשואה של 2.9% במסלול המנייתי ותשואה של 15.9% מתחילת השנה - תחתית טבלת התשואות.

בשוק הפנסיה היו אלה אינפיניטי שהתברגו במקום האחרון בספטמבר עם תשואה של 2.2%, ותשואה של 12.7% מתחילת השנה.

איך ייראה אוקטובר?

בהסתכלות קדימה, המומחים מתקשים להעריך איך ייראה החודש הנוכחי. מדד ת"א 35 מספק תשואה שלילית קלה של 0.5% ואילו מדד ת"א 90 מספק תשואה חיובית של 2.4%. בוול סטריט נרשמות בינתיים עליות מתחילת החודש.

פרמינגר מאלטשולר שחם אומרת: "אנחנו ממשיכים להאמין שהטכנולוגיה תתן תשואה עודפת וספציפית בעולמות השבבים והחשמול. למרות שהמכפילים גבוהים, רואים גם צמיחה גבוהה. אם חברות צומחות ברווחים ב־20%־30% יש הצדקה למכפילים הללו, אבל בהחלט צריך לבחור את המניות הספציפיות ולא להסתפק במדדים הרחבים ששם יכולות להיות מניות יקרות בלי סיבה".

מונטל ממנורה מבטחים חושש שהפוטנציאל בבורסה המקומית כבר קטן בהרבה, אך מעריך שהשווקים ימשיכו לעלות: "חלק גדול מהרווחים בת"א כבר מאחורינו, אחרי העליות החדות של השנה וחצי האחרונות, ובפוטנציאל קדימה יש פחות הזדמנויות בארץ. לא נראה כאלה עליות חזקות אך נתוני הבסיס של הכלכלה הישראלית מאוד טובים ואנחנו אופטימיים".