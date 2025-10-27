לבחור מניות או להשקיע במדדים: איפה התשואה עדיפה

שאלה מרכזית ששואלים את עצמם משקיעים לרוב היא האם עדיף להשקיע במדד כלשהו או לבחור מניות ספציפיות - איזו מהדרכים תניב תשואה טובה יותר לאורך זמן?

הדס יפת, מנהלת מחלקת ייעוץ פיננסי בבנק הפועלים, אומרת שבשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של גידול בהשקעות במדדים - יותר מ-50% מנכסי המניות בעולם מנוהלים כיום באופן פסיבי, כש"זה הפך לסטנדרט".

לדברי יפת, היתרון של השקעה במדדים הוא פיזור רחב יותר: המשקיע מקבל באמצעות ההשקעה חשיפה לעשרות, אם לא מאות, מניות. יתרונות נוספים הם פשטות ההשקעה ועלויות נמוכות יותר לרוב (בהשוואה לניהול אקטיבי), ושלא נדרש מהמשקיע כל ידע. בנוסף, הוא גם לא נדרש לנהל את ההשקעה באופן יומיומי.

"אין אפשרות לנצח מדד"

לעומת זאת, יפת מזכירה את החסרונות שבהשקעה במדד: "מעצם קניית כל המדד אין למעשה אפשרות לנצח אותו", היא אומרת. "מקבלים את תשואת השוק בלי סיכוי להשיג עודף תשואה חריג. קונים את כל החברות במדד, גם אלה שהן פחות טובות, והמשקיע במדד לא יכול להתחמק גם מירידות".

סיכון נוסף שהיא מזכירה הוא הריכוזיות והסיכון שקיים בחשיפה לחברות ענק, שפעמים רבות "שולטות" במדדים - דוגמה בולטת מהשנים האחרונות הייתה זו של "שבע המופלאות" במדד S&P 500. לדברי יפת, הגידול המשמעותי בהשקעות הפסיביות בעולם רק מגדיל עוד יותר את הביקוש לאותן מניות גדולות, ובכך עלול לייצר עיוותים במחירים.

אביבית מנה קליל, מנכ"לית משותפת באופנהיימר ישראל, מציינת גורם סיכון נוסף בהשקעה במדדים: "אם המשקיע הוא ישראלי שמתנהל בשקלים, ברגע שהוא נחשף למדדים בחו"ל יש סיכון של שערי חליפין. כרגע, המצב לא משחק לטובת מחזיקי המט"ח כי הדולר נחלש. אנשים עשו תשואות מדהימות בנטרול מטבע, אבל בתרגום לשקלים התשואה נמחקת". עם זאת היא מציינת כי ניתן להשקיע במדד בנטרול מטבע, בעלות מעט יותר גבוהה.

חיסרון אחר שיפת מציינת נוגע למשקיע עצמו: "בהשקעה במדד, מבחינה רגשית אין מיקוד. אם אני מאמינה במניה מסוימת, אין לי חשיפה אליה כמו שאני באמת רוצה". זאת בעוד שהשקעה במניות בודדות מאפשרת למשקיעים פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר, באמצעות בחירה אישית. "כאן נכנס העניין של הרגש של המשקיע, שבוחר בחברות שהוא מאמין בהן, בסקטורים או נישות שמדברים אליו".

יתרון נוסף של השקעה במניות הוא קבלת דיבידנדים, שלרוב אין בהשקעה במדדים, כך שמשקיע שבוחר במניות שמחלקות דיבידנד מקבל מהן הכנסה שוטפת. "לצד היכולת לנצח את השוק ולהשיג תשואה עודפת", מציינת יפת חיסרון בדמות "סיכון גבוה וחשיפה לתנודתיות מוגברת, וכן סיכון של ריכוזיות בתיק שמבוסס על מעט מניות.

"השקעה במניות בודדות מתאימה יותר למי שיש להם ידע, זמן ונכונות לקחת סיכון גבוה להשגת תשואה. מדדים מתאימים למי שמעדיף השקעה יציבה לטווח ארוך בלי צורך בניהול יומיומי", מוסיפה יפת. "לדעתי, השקעה פסיבית מתאימה לרוב המשקיעים, אבל מעבר לכך שילוב של השקעה אקטיבית מייצר את הערך המוסף". במילים אחרות: ההמלצה היא להשקיע את רוב התיק במדדים, אך לבחור גם מניות מעבר לכך.

תעודות סל ו"מניות מחמד"

מנה קליל מצדדת גם היא בגישה משולבת. "אני מאוד מאמינה באלוקציה של תעודות סל (ETF) ישראליות ואמריקאיות למימוש אסטרטגיית השקעה - להיחשף לתעשיות ושווקים שונים באמצעות סל של מניות מאותה קבוצה. זה סחיר, נגיש ועושה טוב את העבודה. בבחירת מניות קשה מאוד לנצח, זו משימה אכזרית. אפשר להצליח עם ארבע מניות ולהפסיד הכול בחמישית".

מנה קליל ממליצה להחליט על אסטרטגיית הקצאה גלובלית וסקטוריאלית, ובאמצעות ETF לבחור בכל תעודת סל "מניית מחמד", כהגדרתה (שיהוו במצטבר 5%-10% מהתיק). "כשמשקיע בוחר מניה הוא עוקב אחר החדשות, מתקרב לתעשייה, מבין את מאזני הכוחות בה, מודע לרגולציות וטכנולוגיות חדשות, וכך הוא קרוב יותר לסיפור", היא אומרת. "הייתי בוחרת מניה שהיא מהגדולות ב-ETF, ודרכה אפשר להבין את הסיפור של הסקטור. סיפור שידבר למשקיע, שגם מקבל כך סיכוי לתשואה גבוהה יותר מהשוק".