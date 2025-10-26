בנקים מול בתי השקעות: איפה עדיף לסחור במניות

בישראל קיימים על פי ההערכות 1.2-1.5 מיליון חשבונות מסחר עצמאי. לפי נתוני בנק ישראל, נכון ל-2024 כ-75% מהחשבונות הקיימים הללו התנהלו בבנקים, ו-53% מהחשבונות החדשים שנפתחו בשנה זו היו בבנקים.

● פרויקט מיוחד | גלובס עונה על 5 השאלות הנצחיות של משקיעי שוק ההון

● פרויקט מיוחד | חזרנו לשאלה הנצחית: אם כל המומחים אומרים לשכור, למה כל כך הרבה אנשים קונים דירה

עם זאת, בשנים האחרונות בתי ההשקעות מדווחים על זינוק בפתיחת חשבונות חדשים למסחר עצמאי, בהיקפים של עשרות אלפי חשבונות חדשים מדי שנה לכל גוף, מה שבא לידי ביטוי בנתונים.

רק לפני שש שנים שיעור החשבונות בבנקים עמד על 94%, וגם שיעור החשבונות החדשים שנפתחו בבנקים מתוך כל החשבונות החדשים היה דומה.

כשאנחנו מבקשים לבחון היכן עדיף לחוסך הפרטי להשקיע - בבנק או בבית השקעות - בבנקים בוחרים לשים את הדגש על איכות השירות, ואילו בבתי ההשקעות מדגישים את המחיר הנמוך יותר (אך טוענים שגם השירות שם לא נופל מזה שבבנקים).

"בבנק יש מספר יתרונות, בעיקר יציבות הונית, פיקוח רגולטורי ושקיפות; עובדים תחת נוהל עמלות בנקאי מחייב. עוד ניתן למנות איתנות פיננסית, כמו גודלו של הבנק ושל הונו, וכן היקף השירותים המוצע. במקרה הזה הכוונה למערכות מסחר מתקדמות ומגוונות בארץ ובחו"ל, המותאמות לצורכי הלקוח", אומרת אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי עסקאות בבנק הבינלאומי.

"יתרון חשוב לא פחות הוא עניין הסיכון. כאשר אתה סוחר דרך בנק אתה יודע שתיקי ההשקעות שלך נמצאים במוסד ששומר לך על הנכסים. בתיקי ההשקעות בחו"ל קיימת בחירה קפדנית של משמורנים - הגופים שמחזיקים את תיקי ההשקעות של הלקוחות בחו"ל - וחשוב לבחור גופים יציבים ובעלי מוניטין".

האם עדיף דמי ניהול נמוכים בבתי ההשקעות או יועץ בבנק?

אלא שאת עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי בבית ההשקעות אי.בי.אי, זה לא ממש משכנע. "זה כמו לשאול האם אתה מעדיף לשלם יותר ולקבל פחות, רק כי לא בא לך לעשות שינוי", הוא קובע נחרצות. "החזקה של תיק השקעות בבנק יקרה משמעותית בהשוואה לבתי ההשקעות, וזה כמובן משפיע ישירות על התשואה השנתית של התיק.

"זו לא דעה אלא עובדה: כל אחד יכול להיכנס היום למחשבון של הבורסה ולהשוות בעצמו. ברוב המוחלט של המקרים העלויות בבנק יקרות פי כמה וכמה בהשוואה לבתי ההשקעות.

"ראינו מקרים שבהם לקוחות שילמו עמלות מסחר או המרת מט"ח של מאות שקלים לפעולה בודדת, שבבית השקעות הייתה עולה להם שקלים בודדים. זה הפרש שבסופו של יום נשאר בכיס של הלקוח ומשפר את התשואה שלו".

מהבחינה הזו הצדק לחלוטין עם גוריון. עמלות המסחר מורכבות משני סוגים. הראשון הוא עמלות קנייה ומכירה והשני דמי ניהול ו/או דמי משמרת. לפי אתר הבורסה, הפערים בין הבנקים ובתי ההשקעות עצומים.

בקטגוריית דמי הניהול, בבתי השקעות כמו מיטב, אקסלנס ואי.בי.אי, תשלמו בין 0.011% ל-0.013%, ואילו בבנקים תשלמו עמלות שמגיעות גם לפי 25 ויותר בבנקים הגדולים (0.3% בבנק לאומי ועד 0.466% בבנק הבינלאומי). במילים פשוטות, על כל מיליון שקלים בחשבון המסחר תשלמו בבנקים דמי ניהול של 3,000-4,700 שקלים ואילו בבתי ההשקעות רק 100-200 שקלים.

בעמלות עבור ביצוע פעולות קנייה ומכירה הפערים קטנים יותר ("רק" פי 3-4 בבנקים). עלות פעולה בבתי ההשקעות תנוע בין 0.07% (אלטשולר שחם) ל-0.085% באי.בי.אי, ואילו בבנקים הגדולים העמלה היא 0.147% בבינלאומי ועד 0.27% בבנק מזרחי טפחות.

גוריון טוען שבבתי ההשקעות איכות כלי המסחר כבר לא נופלת מזו שבבנקים: "למשקיע העצמאי יש כיום גישה לכלים ולמידע שהיו בעבר מנת חלקם של משקיעים גדולים ומתוחכמים בלבד. האפליקציה שלנו למשל נותנת למשקיעים העצמאיים כלים מתקדמים, מבוססי AI, אפשרות לעקוב אחרי אנליסטים, ציטוטי שערי מניות בזמן אמת ואפילו חשבון דמו כדי להתנסות בכסף וירטואלי ללא סיכון של כסף אמיתי".

אלא שגם הוא מודע לכך שרוב הציבור ממשיך להחזיק בחשבונות המסחר בבנקים, אך הוא "רואה מגמה הולכת וגוברת של אנשים ש'מצביעים באצבעות' ופותחים חשבון השקעות בבתי ההשקעות, לצד חשבונות העו"ש המסורתיים בבנקים".

יתרון משמעותי אחד בהחלט יש לבנקים על בתי ההשקעות. מוסקוביץ מהבינלאומי מציינת כי בבנקים יש "מנעד שירותים גדול יותר, כולל יעוץ השקעות, מה שמאפשר גם למשקיע עצמאי לבחור לעיתים להשתמש בייעוץ, בהתאם למצב השווקים ולמצבו האישי. זה שירות שקיים רק בבנק, והוא חשוב בעיקר במצבים של חוסר ודאות בשווקים" - שבהם אולי תרצו שמישהו יחזיק לכם את היד כדי להימנע מטעויות פיננסיות.

האם מדובר בשני כלי השקעה המיועדים למשתמשים שונים?

ויש גם מי שחושבים שבכלל מדובר בשני כלי השקעה למשתמשים שונים לגמרי. אריאל מולדובן, סמנכ"ל ההשקעות בבית ההשקעות פסטרנק שהם, סבור כי "למשקיע שמבצע מעט פעולות, או פועל בעיקר דרך קרנות נאמנות, נוח להשאיר את ההשקעות בבנק, ולרכז את כל הנכסים בחשבון אחד. כמו כן, חלק מהלקוחות משתמשים בשירותי הייעוץ שמעמידים הבנקים ללקוחותיהם.

"לעומת זאת, מי שמבצע פעולות מסחר רבות באופן עצמאי, או זקוק למערכות מתקדמות יותר לניהול ההשקעות, ימצא בבית השקעות יתרונות משמעותיים - החל מעמלות נמוכות יותר ועד פלטפורמות מקצועיות.

"יחד עם זאת, חשוב להבין שלא תמיד מדובר בהבדל חד משמעי: כיום גם בבנקים ניתן להשיג מחירים נוחים יותר מהתעריפון הרשמי".