קוואלקום משיקה שבב חדש שיתחרה באנבידיה ומזנקת בוול סטריט

קוואלקום , אחת מחברות השבבים המזוהות ביותר עם עולם הסמארטפונים, משנה כיוון, ובגדול. החברה הודיעה היום (ב’) על סדרת שבבים חדשה שתוכננה במיוחד למרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית. השבבים, שיקראו AI200 ו-AI250, יושקו במהלך 2026 ו-2027, ויהיו מסוגלים להפעיל מודלים עצומים של AI, כאלה שמניעים מערכות כמו צ’אטבוטים ומודלי שפה. בכך, קוואלקום מציבה את עצמה ישירות בזירה שבה אנבידיה מחזיקה כיום ביד רמה, עם נתח שוק של יותר מ־90%. בשוק ההון קיבלו את החדשות בהתלהבות: מניית החברה קופצת כבר בכ20%.

עבור קוואלקום, מדובר בצעד אסטרטגי דרמטי. אחרי שנים בהן התמקדה בשבבים לסמארטפונים ובקישוריות סלולרית, היא מכוונת עכשיו ללב הענן - כלומר, למרכזי הנתונים שמריצים את מערכות ה-AI של העולם. השבבים החדשים מבוססים על טכנולוגיית Hexagon NPU של החברה, שכבר מוטמעת במעבדי הסמארטפונים שלה, אך הותאמה כעת לעומסי העבודה העצומים של שרתי AI. "אחרי שביססנו את עצמנו בתחומים אחרים, המעבר לדאטה סנטרים היה טבעי", מסר דורגה מאלדי, מנכ"ל תחום מרכזי הנתונים בקוואלקום, כך לפי CNBC. לדבריו, הדור החדש של המעבדים יציע צריכת חשמל נמוכה יותר, עלויות תפעול מופחתות ונפח זיכרון גבוה במיוחד - עד 768 ג'יגה־בייט לכל כרטיס, נתון שאמור להציב את קוואלקום מעל למתחרות.

אבל קוואלקום לא רק מצטרפת למשחק, היא גם משנה את הכללים. בניגוד למעבדים של AMD, המבוססים על ארכיטקטורת x86 של אינטל, השבבים של קוואלקום - בדומה לאלו של אנבידיה - נבנים על בסיס ARM, טכנולוגיה שנחשבת חסכונית ומהירה יותר. בחברה מאמינים שהשילוב בין ביצועים גבוהים ליעילות אנרגטית יעניק להם יתרון מול אנבידיה ו-AMD , במיוחד בתקופה בה עלויות התפעול של שרתי AI מזנקות. לפי ההערכות, השקעות במרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית יגיעו ל־6.7 טריליון דולר עד סוף העשור. על רקע זה, ההימור של קוואלקום נראה כמו הימור מחושב מאוד - כזה שאולי אפילו יכול לשנות את מאזן הכוחות בשוק הבינה המלאכותית העולמי.