לייטריקס מפטרת 85 עובדים ומגייסת 30 עובדים חדשים למשרות AI

חברת לייטריקס הירושלמית, שמוכרת בעיקר בתור מפתחת אפליקציית Facetune, מפטרת כ־85 עובדים, פיטורים רוחבים בכל מחלקות החברה הנוכחיות, זאת במקביל לגיוס של כ־30 עובדים חדשים לתפקידי AI.

לפי גורמים, השינוי נועד לייעל את פעילות החברה ולהתמקד בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה, והוא ייכנס לתוקף ב־3 בנובמבר עם השקת מבנה ארגוני חדש.

על־פי התוכנית, לייטריקס תיבנה מחדש סביב שתי מחלקות עיקריות: הראשונה תתמקד בפיתוח מודלים וטכנולוגיות בינה מלאכותית שישולבו במוצרי החברה, והשנייה תתמקד בערוצי ה־B2C ותוביל את פיתוח האפליקציות לצרכן הסופי.

בשנה שעברה, בחודש יולי, ערכה לייטריקס סבב פיטורים דומה, במסגרתו פוטרו כ־70 עובדים. אז הודיעה החברה כי תצמצם את פעילותן של חלק מאפליקציות העריכה המסורתיות, לטובת השקעה במוצר הדגל החדש שלה, LTX Studio - מערכת מבוססת AI ליצירת קטעי וידאו וסצנות באמצעות פקודות קוליות.

לאחר הפיטורים בלייטריקס, שהוקמה ב־2013 על־ידי ד"ר זאב פרבמן, ניר פוצ'טר, ירון אינגר, עמית גולדשטיין ואיתי צידון, תכלול החברה חברה כ־450 עובדים בישראל ובעולם.

"המטרה - להפוך למובילה עולמית ב־AI"

מהחברה נמסר כי "בשנתיים האחרונות לייטריקס שמה לעצמה למטרה להפוך למובילה עולמית בתחום ה־AI, ושינתה את המיקוד העסקי שלה כדי להגשים יעד זה. כחלק מכך, בין היתר, השיקה את פלטפורמת LTX Studio ומודלי וידאו מבוססי AI, בהם גם LTX-2 שהושק בשבוע שעבר - מודל וידאו המאתגר גם את מודלי הווידאו המתקדמים בעולם.

"כדי להמשיך לעמוד בקדמת החדשנות, החברה מבצעת שינוי ארגוני, שיתמוך במנועי הצמיחה החדשים שלה ויאפשר לה להתמקד בפיתוח טכנולוגיות הליבה של העתיד. המהלך כולל איחוד מחלקות, מיקוד תחומי פעילות ושינוי משמעותי במערך ההון האנושי, במסגרתו תיפרד מעובדים לרוחב מחלקות שונות בארגון, לצד גיוס עשרות עובדים עם מומחיות בתחומי ה־AI. צעד זה מתבצע בכובד־ראש ולאחר מאמץ לצמצם ככל הניתן את מספר העובדים מהם החברה נפרדת.

"לייטריקס תלווה את העובדים שיסיימו את עבודתם בחברה, על־מנת לסייע ולהקל עליהם ככל האפשר במציאת עבודה חדשה".