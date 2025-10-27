ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה מדטרוניק מפטרת כ-60 עובדים מהחברה-הבת אורידיון בירושלים
מהחברה נמסר כי הסיבה לצמצומים בכוח האדם היא התוכנית האסטרטגית שמיישם מנכ"ל החברה, ג'ף מרתה, במסגרתה מרוכזות חלק מפעילויות החברה במספר קטן יותר של מיקומים • בישראל מעסיקה החברה מעל 1,000 עובדים בשמונה מרכזי פיתוח, כאשר במרכז הפיתוח בירושלים מועסקים כ-200 עובדים

גלי וינרב 12:17
חברת מדטרוניק / צילום: בר - אל
חברת מדטרוניק / צילום: בר - אל

חברת המכשור הרפואי מדטרוניק , המעסיקה מעל 1,000 עובדים בשמונה מרכזי פיתוח בארץ, צפויה לפטר כ-60 עובדים במרכז הפיתוח שלה בירושלים, המעסיק כ-200 עובדים. מהחברה נמסר כי הסיבה לצמצומים בכוח האדם היא התוכנית האסטרטגית שמיישם המנכ"ל ג'ף מרתה, במסגרתה מרוכזות חלק מפעילויות החברה במספר קטן יותר של מיקומים. לעובדי החברה שקיבלו מכתבי פיטורין, הוצע להגיש מועמדות לכל משרה אחרת שהיא בחברה.

מרכז הפיתוח של מדטרוניק בירושליים מבוסס על חברת אורידיון, שהוקמה בירושליים בסוף שנות ה-90 ונרכשה ב-2012 על ידי חברת קובידיאן ב-346 מיליון דולר. מדטרוניק רכשה את קובידיאן ב-2014 וכך עברה אורידיון לרשותה. במרכז בירושלים מפתחים ומייצרים מכשירים לאבחון תוצרי הנשימה ומוצרים נוספים הקשורים לרפואת ריאות. כאמור, חלק מפעילויות החברה מאוחדות כעת תחת קורות גג אחרות. כך, כל פעילות חיישני הגוף של מדטרוניק עוברת לקולורדו, ארה"ב, בעוד ציוד קפיטלי עובר לאירלנד.

מניית החברה עלתה מתחילת השנה ב-16%

מדטרוניק היא חברת המכשור הרפואי הפעילה ביותר ברכישות בישראל ורוב החברות שרכשה בישראל עדיין פועלות כמרכזי פיתוח עצמאיים. בין אלה ניתן למנות את מרכז הרובוטיקה בקיסריה, המבוסס על רכישת חברת מזור, פעילות ההדמיה ביקנעם, המבוססת על חברת גיוון אימג'ינג ההיסטורית, מדטרוניק הרצליה העוסקת בתחום הניווט בתוך הריאות ומבוססת על רכישת סופרדיימנשן, וחטיבת המידע התזונתי בתל אביב, המבוססת על רכישת חברת נוטרינו. כמו כן יש למדטרוניק סניף שיווקי הממוקם בהרצליה. החברה מסרה כי היא מגייסת היום בישראל עובדים לעשרות משרות חדשות, בעיקר בתחום השיווקי. מדטרוניק מנוהלת בישראל על ידי אריק קורקוס.

מדטרוניק העולמית מעסיקה מעל 100 אלף עובדים לאחר תהליך של ארגון מחדש שעברה כאמור בשנים האחרונות, תחת ידיו של המנכ"ל ג'ף מרתה, המשמש בתפקיד זה מ-2020. מנייתה עלתה מתחילת השנה ב-16%, המשך למגמה של עליות מסוף 2023, וזאת לאחר כמה שנים פחות מוצלחות בתחום זה. כעת שוויה הוא 120 מיליארד דולר, והיא אחת מחברות המכשור הרפואי הגדולות בעולם.