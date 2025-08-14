נפתרה התעלומה: זוהי ההשקעה הסודית של וורן באפט

לפי מסמכי ההחזקות שהגישה היום ברקשייר האת'וויי לרשות לניירות ערך האמריקאית, החברה בניהולו של וורן באפט רכשה 5 מיליון ממניות יונייטד-הלת' גרופ בהשקעה בשווי כ-1.6 מיליארד דולר בסוף יוני.

כמו כן רכש באפט לראשונה חמש מניות נוספות. הקונגלומרט רכש גם חלקים קטנים בייצרנית הפלדה ניוקור , בחברת הפרסום למאר אדוורטייזינג ובחברת האבטחה אלג'יון . בנוסף, ברקשייר חזרה להשקיע בחברות בניית הבתים לנאר ו- די.אר הורטון

מנגד חתך באפט את השקעות באפל ב-6.7% ובנק אוף אמריקה בכ-4%. ברקשייר מכרה 20 מיליון מניות של אפל בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני. החברה כבר מכרה חלק משמעותי מאפל בשנה שעברה. עם זאת, אפל נשארת ההחזקות הגדולה ביותר של ברקשייר.

היום הסתיימה תקופת ה-45 יום שבו על החברה לדווח על החזקותיה במניות הנסחרות בארה"ב נכון ל-30 ביוני. ברקשייר ידועה כאחת שמגישה את הדיווח ברגע האחרון.

באמצע מאי, כאשר פרסמה את החזקותיה נכון ל-31 במרץ, החברה ציינה כי ביקשה חיסיון על החזקה אחת או יותר שצברה ברבעון הראשון. תיק ההשקעות של ברקשייר ששווה כעת כ-300 מיליארד דולר מחולק קטגורית לשלוש - "בנקים, ביטוח ופיננסים", "מוצרי צריכה" ו"מסחרי, תעשייתי ואחר".

האחרונה תפחה באופן מסתורי ב-4.8 מיליארד דולר במהלך שני הרבעונים האחרונים. ברבעון הראשון של 2025: עלייה של 2 מיליארד דולר. ברבעון השני: עלייה נוספת של 2.8 מיליארד דולר.



חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה

בעקבות הדוח, צצו בשוק ספקולציות רבות והמשקיעים התבססו על הגורם ה"חשוב ביותר" שבאפט עצמו אמר שהוא בוחן בעת בחירת השקעה מוצלחת - היכולת לשפוט את עמידותה של יתרון תחרותי של חברה. קריטריונים נוספים שמשוייכים לבאפט הם שווי שוק של לפחות מיליארד דולר, מגזר תעשייתי, מכפיל עתידי של 20 או פחות (נמוך מה-S&P 500) ושהמניה נסחרת בארה"ב.

צ'ארלי גרסיה, כתב המרקט ווטש הימר שמדובר שקטרפילר , מועמדות אחרות שעלו הן חברת ההגנה לוקהיד מרטין , מניית הגנה ותעשייה אווירית, Huntington Ingalls Industries, הופיעה ברשימה. היו שם גם מניות רכבת כמו קנדיאן נשיונל ריילוויי , ‏קנדיאן פסיפיק ריילווי ו-יוניון פסיפיק .

הסודיות הזאת אינה חדשה. מנכ"ל ברקשייר, וורן באפט, מבקש מדי פעם חיסיון מהרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) כאשר החברה בונה פוזיציה במניה לאורך יותר מרבעון ואינה רוצה לחשוף למשקיעים אחרים את זהותה של המניה. באפט כבר נהג כך בעבר לגבי החזקותיו בחברת הביטוח השוויצרית צ’אב, במניות שברון ובורייזון.

הבקשה לשמירה על סודיות מאפשרת לברקשייר לבנות פוזיציות גדולות במניות מבלי להשפיע על מחיר המניה בשוק. כך, היא יכולה לרכוש מניות במחירים אטרקטיביים מבלי לגרום לעלייה במחיר עקב חשיפת הרכישה. מדובר בחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית ההשקעה של ברקשייר האת'ווי, שמאפשר לה להשיג יתרון תחרותי.