וורן באפט עשה אחת מההשקעות המוצלחות ביותר שלו כאשר רכש מניות אפל עבור ברקשייר האת'ווי בין השנים 2016 ל-2018.

אך לאחר שמכר באופן משמעותי מניות אפל בשנים 2024 ו-2025, באפט, דרך חברת ההשקעות שלו, החמיץ, לפי בארונ'ס (Barron’s), רווחים שמוערכים בכ-50-52 מיליארד דולר. סכום זה אינו מייצג הפסד של מזומנים אלא את הערך הפוטנציאלי שהיה מושג על ידי החזקת המניות בתיק ההשקעות, לאחר ששווי השוק של אפל חצה אתמול את ה-4 טריליון דולר. עבור אפל זו הפעם הראשונה, מיקרוסופט עשתה זאת בסוף יולי ואנבידיה חודש לפניה.

מניית החברה, שממוקמת בקופרטינו, קליפורניה, זינקה ביותר מ־56% מאז השפל של אפריל - מה שהוסיף לה כ־1.4 טריליון דולר לשווי השוק שלה. העליות נבעו מאופטימיות סביב סדרת האייפונים החדשה של אפל ומהקלה בלחצי המכסים. אפל אגב הייתה זאת "שהקימה" את מועדון טריליון הדולר, כשחצתה את הרף הזה ב-2018. החברה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון שלה מחר (ה').

לא התאפק, והפסיד מיליארדים

על פי הערכת בארונ'ס מלפני כמה ימים, החלטתו של באפט למכור שני שלישים מהחזקת אפל עלתה לברקשייר בכ-50 מיליארד דולר ברווחים שלא מומשו, לאחר שמניית אפל זינקה ב-4% ונעלה בשיא חדש של 262 דולר ביום שני, על רקע התחדשות האופטימיות סביב האייפון. היום (ד') מחיר המניה הוא 269 דולר, וניתן להוסיף לסכום הזה כ-3 מיליארד דולר. ברקשייר לא הגיבה לפניית העיתון בנושא.

נכון ל-30 ביוני, ברקשייר החזיקה 280 מיליון מניות של אפל, לעומת 906 מיליון מניות בסוף 2023. עיקר המכירות התרחש ברבעון השני של 2024, אז מכרה החברה כמעט 400 מיליון מניות.

הנה הנתונים המרכזיים: ברקשייר רכשה את החזקתה באפל - שבמקור כללה כמיליארד מניות - בעיקר בין השנים 2016 ל-2018, במחיר ממוצע של 35 דולר למניה, לפי מכתב בעלי המניות של וורן באפט לשנת 2021.

לפי החשבון של בארונ'ס, ברקשייר מכרה את המניות במחיר ממוצע של כ-185 דולר למניה, מה שהניב לה רווח הון לפני מס של יותר מ-90 מיליארד דולר בשנת 2024, ועוד כ-6 מיליארד דולר עד כה ב-2025. עם מחיר מניה שכעת גבוה בכ-80 דולר מהמכירה, מדובר בכ-50 מיליארד דולר של רווחים שהוחמצו. ברקשייר נדרשה לשלם מס חברות על המכירה - לפי ההערכה, כמעט 20 מיליארד דולר, שהם כ-30 דולר למניה, מה שהפחית את התמורה נטו לכ-155 דולר למניה.

למה באפט מכר?

במאי 2024 רמז באפט באספת בעלי המניות כי החשש מעליית מס החברות שיחק תפקיד. יש גם מי שסבורים שהמכירה נבעה מכך שחלקה של אפל הפך לגדול מדי - למעלה מ-40% מתיק המניות של ברקשייר - וכיום הוא קרוב יותר ל-25% מתוך תיק הון עצמי של כ-300 מיליארד דולר.

יש גם הערכות שבאפט ביקש להגדיל את יתרות המזומן של החברה לקראת פרישתו הצפויה מתפקיד המנכ"ל בסוף 2025. ב-30 ביוני ברקשייר החזיקה ביותר מ-330 מיליארד דולר במזומן. ייתכן שהוא אף המשיך לצמצם את ההחזקה באפל ברבעון השלישי, תוך ניצול העליות במניה - נתונים שיפורסמו באמצע נובמבר.

המכירות התקבלו בהפתעה קלה, מאחר שבמכתב לשנת 2021 תיאר באפט את אפל כאחד מארבעת "עמודי התווך" של ערך החברה - לצד תחומי הביטוח, שירותי התשתית והרכבת BNSF - מה שנתפס כרמז לכך שאפל אמורה להיות השקעה "לתמיד", כמו אמריקן אקספרס וקוקה-קולה.

ההערכות לגבי הרווחים והמסים תואמות את מה שברקשייר דיווחה רשמית: רווחים נטו לאחר מס של כמעט 80 מיליארד דולר בשנת 2024 ותשלום של כמעט 27 מיליארד דולר מס פדרלי על רווחי תפעול והשקעות.

באפט החמיץ גם רווח נוסף במכירת מניות בנק אוף אמריקה, לאחר שמכר כ-400 מיליון מניות - כ-40% מההחזקה - במחיר ממוצע נמוך מ-40 דולר, בעוד שהמניה סגרה ביום שני על 52 דולר. לפי העיתון, מדובר בעוד 4 מיליארד דולר של רווחים שהוחמצו. מניית ברקשייר עלו בכ-9% מתחילת 2025 - פחות מתשואת ה-16% של מדד S&P 500. מכירת אפל, כך נראה, לא עזרה לביצועים.

ולסיום, אילו ברקשייר עדיין הייתה מחזיקה ביותר מ-230 מיליארד דולר של מניות אפל (לעומת פחות מ-75 מיליארד כיום) - סביר להניח שמנייתה שלה הייתה נסחרת היום ברמות גבוהות בהרבה.