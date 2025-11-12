אם לא יהיו שינויים משמעותיים בחודשיים שנותרו לסוף השנה, 2025 צפויה להיכנס לספרי ההיסטוריה של הבורסה בת"א כאחת השנים הטובות בתולדותיה. אחרי שנה שבה כיכבו מדדי הדגל המקומיים בראש טבלת התשואות של הבורסות ברחבי העולם (שניים רק לבורסה של קוריאה הדרומית), עולה השאלה האם הבורסה המקומית התנתקה מהשפעת השוק האמריקאי, והאם עוד נותר לה מקום לעלות.

המניות והמדדים: הטיה ברורה למניות פיננסים

אם בעבר השוק המקומי הושפע בצורה משמעותית מביצועי שוקי המניות של וול סטריט, בעיקר בשל הדומיננטיות של מניות דואליות, הרי שבשנים האחרונות ההטיה של מדדי הבורסה בת"א למניות פיננסים (בנקים, ביטוח) ונדל"ן, לעומת השוק האמריקאי שמושפע יותר ויותר ממניות הטכנולוגיה הגדולות, הביאה להיווצרות פערים בין הביצועים של שני השווקים.

למרות העובדה שעליות השערים בבורסה המקומית מגיעות בעת שהשווקים ברחבי העולם, ובארה"ב בפרט, רושמים גם הם רמות שיא היסטוריות, בשנים האחרונות מדדי הדגל לא התנהלו בהכרח בהתאמה. כך, בדיקה שבוצעה לאחרונה על ידי מיטב בית השקעות, העלתה כי בחמש השנים האחרונות מדד ת"א-125 היה המדד בעל הקורלציה הנמוכה ביותר מבין המדדים המובילים בעולם מול S&P 500.

מה עומד מאחורי הפערים שנוצרו?

לפני הכול, יש לציין שבניגוד לבורסה האמריקאית, שבה 7 מניות הטכנולוגיה המובילות מהוות מעל שלישי מערכו של מדד S&P500, המקבילה הישראלית מבוזרת יותר ומבוססת על חברות מענפים מסורתיים כמו נדל"ן ופיננסים, בעלי הכנסות יציבות. ההיסטוריה מראה כי באופן כללי הסיכון שבהשקעה בחברות בשוק המקומי נמוך יותר מהמקבילה האמריקאית, אך בהתאם גם רמות המכפילים נמוכות יותר. מה שבא לידי ביטוי גם בעמידות שהשוק הציג בעתות משבר. מצד שני, לעיתים אופי החברות "השמרני" בישראל מביא לתשואות חסר מול ארה"ב בתקופות של גאות חזקה, כמו למשל בתקופת הקורונה.

ובאופן ספציפי יותר להתנתקות הנוכחית מהשוק האמריקאי עומדות בעיקר הטלטלות שעבר השוק המקומי בשנים האחרונות. "הבורסה הישראלית וגם האמריקאית עלו בצורה משמעותית בחמש שנים האחרונות. אבל אם נכנסים פנימה ומסתכלים על המתאם בפרקי זמן קצרים יותר, רואים באמת שונות, שנובעת מגורמים ייחודיים למדינת ישראל", מסביר גיל דותן סמנכ"ל לקוחות פרימיום ופרטיים באי.בי.אי ניהול תיקים.

"אסור לשכוח שבשנים האחרונות הייתה לנו רפורמה משפטית, שהשפיעה לשלילה על השוק הישראלי, ולאחר מכן מלחמה שטלטלה את המשק. עוד קודם לכן, בתקופת הקורונה, חברות טכנולוגיה נהנו מאוד מזה שאנשים נשארו בבית, מה שהפר את המתאם ויצר יתרון בולט לשוק האמריקאי מוטה הטכנולוגיה". לכן, מעריך דותן, במציאות של שגרה המתאם בין המדדים יחזור להיות גבוה.

במבט קדימה, בשוק יש מי שממליצים לא להשליך מהשנים האחרונות על האופן שבו הקורלציה תשפיע בעת הקריטית ביותר: "כשמסתכלים על העתיד, השאלה היא לא האם ניפגע ממשבר עולמי, אלא באיזה היקף, ואת זה אי אפשר לחזות, כי זה באמת תלוי באופי של המשבר", אומר עופר בן שימול, מנהל הפמילי אופיס של אם.אס.רוק בית השקעות.

"ב-2008 השוק הישראלי היה אחד מהשווקים שעבר את המשבר בצורה הטובה ביותר. הסיבה הייתה שהבנקים פה לא היו באותה רמת סיכון של הבנקים האמריקאיים, והתנהלו בצורה הרבה יותר בטוחה, ולכן אחרי הימים הראשונים הירידות התמתנו בצורה יחסית. בסוף זה הכול שאלה של אופי המשבר", מסכם בן שימול.

ישראל עשתה קאמבק חזק

תהא הסיבה אשר תהא, אחד הביטויים המובהקים להתנתקות של השוק הישראלי מהמקביל האמריקאי, הוא שבניגוד לעבר הלא רחוק, החברות הישראליות הגדולות ביותר נסחרות כיום בשוק המקומי. מחקר שערך לאחרונה הכלכלן יובל צוק מיחידת המחקר בבורסה לניירות ערך בת"א מצא, כי שבע מתוך עשר החברות הישראליות הציבוריות הגדולות בעולם (במונחי שווי) נסחרות בת"א (כולל שתיים דואליות), בעוד שלפני פחות מחמש שנים (2021), המצב היה הפוך - רק שלוש נסחרו אז בבורסה המקומית, ושתיים מהן דואליות.

שינוי המגמה קשור בחלקו לתמחורים הגבוהים שמהם נהנו חברות הטכנולוגיה הישראליות שנסחרות בארה"ב, במהלך משבר הקורונה, שמאז הספיקו לאבד גובה. עם זאת, יש מי שמציינים, כי הדבר קשור גם להתחזקות של החברות המקומיות, בדגש על חברות הבנקים והביטוח שעלו בחדות במהלך השנתיים האחרונות.

"ישראל עשתה מהלך מאוד חזק, שהגיע ברובו מרגע שציבור המשקיעים הבין שאנחנו לקראת שינוי בסביבה הביטחונית. זה בא לידי ביטוי בריצה של הבנקים בהתחלה, ואז בזינוק המטאורי של חברות הביטוח (מדדי הבנקים והביטוח עלו השנה ב-52% וב-119% בהתאמה, א' ג'). הדבר נבע משילוב של שוק הון שרץ, היקף נכסים עצום שמנוהל על ידי החברות ותמיכה גם מ-IFRS 17 (תקן חשבונאי שהקל עליהן להציג את רווחיהם, א' ג')", אומר אסף נגר, מנהל השקעות בנוסטרו של איילון ביטוח ופיננסים.

מבט הלאה: נותר עדיין מקום לעלות?

גם ללא סקטור הנדל"ן וחברות ותיקות כמו טבע, המדדים המובילם בת"א (35 ו-125) הציגו מתחילת השנה תשואה פנומנליות של 40% (לעומת 16% עלייה במדד S&P 500). עד כמה חריגה השנה האחרונה? מבט על 20 השנים האחרונות מראה, כי שנת 2025 היא שנת שיא עבור מדד הדגל המקומי, ת"א-35, שרשם את התשואות הטובות ביותר, שני רק לשנת 2009 (אז נרשמה תשואה של כמעט 75%), עת התאושש השוק המקומי מהמשבר העולמי בשוקי המניות, שהתרחש שנה קודם לכן.

התשואות החריגות באו לידי ביטוי גם בקצב שבירת השיאים בבורסה המקומית. מאז תחילת השנה הנוכחית שבר מדד ת"א-35 את השיאים שאליהם הגיע לא פחות מ-45 פעמים, והיד עוד נטויה. מדובר בקצב שבירת השיאים הגבוה ביותר מאז שנת 2007, אז נשברו שיאי המדד 46 פעמים במהלך השנה, אחרי שב-2005 נשברו שיאים לא פחות מ-59 פעמים.

בשוק ממשיכים לשמור על אופטימיות

למרות סביבת המחירים בשוק ממשיכים לשמור על אופטימיות זהירה לגבי הבורסה המקומית. "אף אחד לא צריך לצפות ל-40%, אבל בהחלט ניתן לצפות שהשוק יציג לפחות את הממוצע הרב-שנתי שלו, שנע סביב 10%", קובע בן שימול מאם.אס.רוק.

"יש פה כל כך הרבה השקעות שצריך לעשות בשיקום ובתשתיות, מה שיעורר פריון, צמיחה ותעסוקה לכל כך הרבה ענפים ותחומים. וזה מנוע מאוד גדול ומשמעותי, שיבוא לידי ביטוי גם בשוק ההון, ולא מגולם עדיין במלואו במחיר".

תמונה דומה משרטט גם דותן מאי.בי.אי, שמוסיף את מצבן הטוב של החברות כפי שהוא משתקף בתוצאותיהן. "הכיוון בשוק הוא חיובי והמגמה אמורה להמשיך כי המחירים של המניות אינם מנותקים מהנתונים הכלכליים והדוחות הכספיים". עם זאת, הוא מציין, לא מן הנמנע שהעליות יביאו איתן גל מימושים: "כמו כל פעם בעבר, השוק יגיע לנקודה שבה יהיה איזשהו מימוש, ולאחר מכן הוא יבחן מחדש את רמות המחירים".