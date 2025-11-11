הרווח של אמות ברבעון השלישי נחתך בכ-70%. זאת הסיבה

חברת הנדל"ן המניב אמות , בניהולו של שמעון אבודרהם, רשמה עלייה מינורית בהכנסותיה מדמי שכירות נטו (NOI) בשיעור של 0.2% ברבעון השלישי של השנה. ה-NOI הסתכם ב-265 מיליון שקל, למול 264 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר העלייה המתונה נובעת משיפוץ שעובר קניון קריית אונו, שהביא לפגיעה זמנית בהכנסות הקניון.

דמי השכירות נטו מנכסים זהים הסתכמו ברבעון השלישי של השנה ב-263 מיליון שקל, עלייה מתונה של 0.5% ביחס לרבעון המקביל. ה-FFO מנכסים מניבים ירד גם הוא ב-0.5% והסתכם לכ-208 מיליון שקל, לעומת כ-209 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי של אמות נחתך בשיעור חד של 71% ברבעון השלישי ל-102 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל, כתוצאה מירידה בשווי ההוגן של הנדל"ן שלה.

ברבעון השלישי, סך שווי הנדל"ן המניב ובהקמה של החברה גדל קלות בהשוואה לרבעון הקודם ושוויו בסוף ספטמבר הסתכם ב-21.1 מיליארד שקל. במקביל, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בגודל של 133 מיליון שקל בחודש נובמבר הנוכחי.

במבט קדימה, אמות שמרה ברבעון השלישי של השנה על תחזית יציבה. כך, ה-NOI מדמי שכירות נטו צפוי לעמוד בשנת 2025 על טווח של 1.05-1.07 מיליארד שקל, וה-FFO מנכסים מניבים צפוי להסתכם בטווח של 800-830 מיליון שקל.

פרויקט הדגל 2 ToHa יאוכלס ב-2027 על ידי גוגל

אמות מחזיקה כיום 111 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 1.86 מיליון מ"ר. לחברה ישנם כיום שלושה פרויקטים שונים בשלבי הקמה, אשר חלק החברה בהם עומד על 163 אלף מ"ר. היקף ההשקעה הצפוי הכולל בפרויקטים אלה הינו כ-1.6 מיליארד שקל, לפי חלקה של אמות.

הפרויקטים כוללים, בין היתר, את פרויקט הדגל של החברה - ToHa2, פרויקט משותף של החברה וחברת גב-ים , הממוקם בצומת הרחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום בתל אביב, בשטח של כ-156 אלף מ"ר. נכון למועד פרסום הדוח, הושלמו כ-85% מעבודות השלד בבניין, כך שהצפי להשלמת הבנייה וקבלת טופס 4 הינו סוף שנת 2026.

אחד מהסכמי השכירות המעניינים בבניין נחתם מול ענקית הטכנולוגיה גוגל, ששכרה כ-60 אלף מ"ר ומאות מקומות חניה, לתקופת שכירות בת 10 שנים (עם זכות יציאה חד פעמית בתום חמש שנים), שתחל ברבעון הראשון של שנת 2027. התמורה לדמי שכירות עומדת על כ-120 מיליון שקל בשנה.

פרויקט מרכזי נוסף של החברה הינו The Park, הממוקם ברחוב הלח"י בבני ברק, וכולל מגדל של 45 קומות משרדים מעל 3 קומות מסחר. שלב האכלוס צפוי להיפתח במחצית הראשונה של 2026, כאשר שטחי המסחר, כ-13 אלף מ"ר, כבר פועלים כיום ומכסים על־פי החברה את עלויות המימון. בנוגע למגדל המשרדים, באמות מציינים כי הם מנהלים מו"מ בשלבים שונים להשכרת השטחים.

עוד מציינת אמות, כי שיעור התפוסה במשרדים בכלל הפרויקטים שלה עמד ברבעון השלישי של השנה על 85.2%. במקביל, בחברה מתייחסים לקושי בהשכרת המשרדים במעגל השני והשלישי של תל אביב: להערכת החברה, תימשך מגמת ה-"quality to flight" בשוק הנדל"ן המניב, כאשר בניינים חדשים באזורי פריים בולטים לחיוב בהשוואה לבניינים ישנים או בניינים באזורים חלשים יותר, והשטחים החדשים בשווקי הליבה ימשיכו להיות בתפוסה כמעט מלאה; ואילו בשווקים משניים כמו פתח תקווה, בני ברק וחולון, עדיין קיים קושי מסוים להשכיר נכסים ולהדביק את דמי השכירות לקצב האינפלציה.