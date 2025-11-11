חזרתן ההדרגתית של חברות התעופה הזרות לנתב"ג לא הצליחה בינתיים לעצור את הדהירה של אל על , שהמריאה גם בדוחות הרבעון השלישי לשיא רווחים חדש של 199 מיליון דולר. זהו גידול של יותר מ-7% לעומת הרבעון השלישי אשתקד, שהציב את השיא הקודם.

זה קורה למרות שכאמור חברות התעופה הזרות מתחילות לחזור לישראל ומורידות את נתח השוק של אל על בהטסת נוסעים, מגמה שצפויה להימשך. כעת פועלות כבר כ-60 חברות תעופה בנתב"ג, לעומת 20 בלבד בנובמבר אשתקד, ונתח השוק של אל על ירד ברבעון השלישי לכ-35.9% לעומת כ-41% ברבעון המקביל אשתקד.

הסיבה לשיפור בתוצאות היא שמבחינה אבסולוטית אל על הטיסה ברבעון השלישי יותר נוסעים מאשר ברבעון השני (גידול של 6%-10% בכל אחד מחודשי הרבעון) .

ירידת הנתח של אל על באה לידי ביטוי הן בהטסת נוסעים באירופה (ירידה ל-34% מ-38%) והן במזרח התיכון (ירידה ל-6% לעומת 7%) ואפילו בטיסות לצפון אמריקה (ירידה ל-72% לעומת 86%),. למרות זאת אל על עדיין מחזיקה בכמעט שלושת רבעי מהטיסות הטרנס אטלנטיות (לצפון אמריקה) שם המחירים המשיכו לטפס ברבעון השלישי, ולסייע מאוד לרווחיות החברה. בנוסף, חלקה של אל על בקווים למזרח הרחוק עלה ל-73% לעומת 71% אשתקד).

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה הרוויחה אל על 353 מיליון דולר, ירידה של 14% בשל פגיעת המלחמה באיראן ברווחי הרבעון הקודם.

תחזית אופטימית להמשך

גם שורת ההכנסות של אל על המשיכה לטפס ל-1.07 מיליארד דולר, עלייה של 7% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח התפעולי התזרימי של החברה (EBITDAR) הסתכם ב-357 מיליון דולר, בדומה לאשתקד.

אל על מציינת בדוחות שמחירי הטיסות המשיכו לעלות בממוצע ברבעון האחרון כך שההכנסה למושב משוקלל קילומטר (RASK) עלה ביחס לרבעון המקביל ב-4.2%, "כתוצאה מעלייה בשיעור התשואה לנוסע משוקלל קילומטר (RRPK) בשיעור של כ-2.6% ומעלייה בשיעור התפוסה".

איתנותה הפיננסית של החברה ממשיכה לעלות, עם עודף מזומן נטו של 534 מיליון דולר: חוב פיננסי של 1.3 מיליארד דולר ומנגד מזומנים של יותר מ-1.8 מיליארד דולר.

דינה בן טל גננסיה, המנכ"לית הפורשת של החברה, שזה היה הרבעון האחרון שלה בתפקיד, אמרה בהתייחסות לדוחות כי גם הרבעון השלישי "הושפע ממציאות ביטחונית משתנה בו חווינו ביקושים גבוהים לטיסות החברה בשל היצע מוגבל בנתב"ג בשילוב מגמת הביקוש העונתי הגבוה של עונת הקיץ והחגים".

בן טל גננסיה, שתוחלף ע"י לוי הלוי, מנכ"ל כאל עד לאחרונה, ציינה עוד כי "החל מהרבעון הרביעי, אנו רואים מגמת ההתאוששות בנתב"ג עם חזרתן של החברות הזרות אשר להערכתנו תימשך באופן הדרגתי גם לאורך שנת 2026".

בדוחות מציינת אל על כי גם הרבעון הרביעי יהיה חזק, גם אם קצת פחות. "להערכת החברה, החזרה של החברות הזרות ברבעון הרביעי לשנת 2025 היא הדרגתית ולכן תימשך המגמה של ביקושים גבוהים לטיסות הקבוצה ושיעורי תפוסה גבוהים ביחס לעונתיות, אם כי בעוצמה מופחתת ביחס למגמה אשר שררה ברבעון הרביעי לשנת 2024".

נזכיר כי גם הרבעון הקודם של אל על היה אמור להיות חזק, והיה אמור להסתכם ברווח של כ-150 מיליון דולר אלא שהמלחמה עם איראן (עם כלביא) חתכה להערכת החברה רווח ברבעון ההוא של 100 מיליון דולר.

הרווח של בעל השליטה

מי שבוודאי מרוצים הם הבעלים של אל על, קני רוזנברג ובנו אלי, שמחזיקים ב-45.4% ממניות החברה בשווי של 3.9 מיליארד שקל, באמצעות החברה שלהם כנפי נשרים תעופה. הרווח של משפחת רוזנברג, שנכנסה להשקעתה באל על בשיאו של משבר הקורונה ב-2020, עומד כיום על כ-3 מיליארד שקל על הנייר.

וזאת אחרי הזינוק הגדול במניית אל על, שבינתיים לא נעצר. המניה משלימה זינוק של 94% מתחילת השנה לשווי של 8.5 מיליארד שקל. בשלוש השנים האחרונות השלימה מניית אל על זינוק של 388%.

נזכיר כי עמיקם בן צבי, יו"ר אל על, מתכנן להצטרף בימים אלה לגרעין השליטה בחברה. הוא צפוי לרכוש ממשפחת רוזנברג 15% ממניות כנפי נשרים. הסכום המדויק לא נמסר אך ככל הראה מדובר על כמה מאות מיליוני שקלים. במילים אחרות בן צבי יחזיק בכ-6.8% ממניות אל על. העסקה צפויה לצאת לדרך אחרי "קבלת האישורים הרגולטוריים".

בכנפי נשרים מציינים כי אין קשר בין משך כהונתנו של בן צבי כיו"ר אל על לבין ההחזקה במניות כך ש"תנאי ההסכם והסכם ההשקעה אינם תלויים ולא יושפעו ממשך כהונתו של בן צבי כיו"ר הדירקטוריון, או מכל שינוי בתנאי כהונתו או בתגמול הניתן לו על ידי החברה".

בן צבי, בן 75, מונה לתפקידו בשנת 2021, לאחר רכישת השליטה בידי משפחת רוזנברג, והוא נחשב מקורב לבעלים. הוא החליף את היו"ר הקודם דוד ברדוט שהתפטר אחרי 7 חודשים בלבד בתפקיד. בעבר שימש כמנכ"ל של החברות עמידר, המשביר לצרכן, מעליות נחושתן ועוד.