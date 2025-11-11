מניות בתי ההשקעות הן מהכוכבות הגדולות של הבורסה בת"א בשנים האחרונות. כך למשל, מניית בית ההשקעות מיטב השקעות שבשליטת משפחות סטפק וברקת זינקה בשלוש השנים האחרונות בכמעט 1,000% והיא במקום החמישי בבורסה בביצועים (ושלישית מבין מניות ת"א 125).

גם מניית בית ההשקעות מור הציגה ביצועים מעולים, עם זינוק של 540% באותה תקופה ויחד עם אי.בי.אי (זינוק של 240%) מדובר ב־3 מניות שהצטרפו בשנה האחרונה למדדים המובילים של הבורסה (ת"א 125 ו־90). הנהירה הגדולה של משקיעים למניות הללו הגיעה על רקע העליות בבורסה וכניסת הכספים המאסיבית לתחום ההשקעות, הן לטווח הארוך אבל גם לטווח הקצר, כמו גם פעילותם של משקיעי הריטייל במסחר העצמאי.

114 מיליארד שקל נטשו למתחרים

מנגד, יש בית השקעות אחד שנותר מאחור: אלטשולר שחם פיננסים , שהניב למשקיעים תשואה תלת־שנתית של 58% "בלבד", רובה ככולה בשנה האחרונה. לשם השוואה, המדדים הגדולים קפצו ב-70%-80% באותו הזמן. האמת היא שאם נמתח את הגרף רק עוד מספר חודשים התשואה של מניית אלטשולר שחם פיננסים תתאפס לגמרי.

החברה שמובילים גילעד אלטשולר והמנכ"ל יאיר לוינשטיין, הייתה גדולה בהרבה מכל מתחרותיה הן מבחינת השווי והן בהיקף הנכסים שניהלה רק לפני שנים ספורות. אלא שהימור על השקעה מסיבית בשוק המניות הסיני שלא עלה יפה בתחילת העשור, ובהמשך חשיפת חסר לשוק הישראלי (שהשיא בשנה וחצי האחרונות תשואות עודפות ביחס לשווקים בעולם) הוביל לכך שבית ההשקעות הידרדר בתשואות שהניב לחוסכי הגמל והפנסיה שלו.

בעקבות כך, איבד אלטשולר שחם לקוחות בהיקף עצום, כשהסחף השלילי ממשיך כבר יותר מ־4 שנים. מאז ועד היום בית ההשקעות איבד 114 מיליארד שקל מנכסי הגמל שלו למתחרים (כמחצית מהכסף שניהל בשיא), והזליגה נמשכת גם בחודשים האחרונים.

כבר מזמן לא רק בתי השקעות

הסבר נוסף לזינוק של בתי ההשקעות הוא הפריסה הרחבה של הגופים הללו. בית ההשקעות מיטב הוא המוביל לא רק בתשואות ופועל בתחומים מגוונים כמו פנסיה, השתלמות וגמל, אלא גם מסחר עצמאי, ניהול תיקים, קרנות נאמנות, חבר בורסה, אשראי חוץ בנקאי (דרך החברה הבת פנינסולה) ואפילו משקיע בהתחדשות עירונית. גם בית ההשקעות מור של משפחות לוי ומאירוב נכנס לפני שנים ספורות לתחום הפנסיה, ולפני חצי שנה הכניס רגל לתחום האשראי החוץ בנקאי.

על רקע זה ניתן להבין מדוע גם בעליה של אלטשולר שחם פיננסים מחפשים דרכים לגוון ולהרחיב את פעילות החברה, שמתמקדת כיום בניהול נכסי גמל ופנסיה בלבד. לצורך זה נבחנת כעת האפשרות למזג לתוך החברה הציבורית את החזקותיהם הפרטיות של בעלי השליטה בפעילויות פיננסיות נוספות - עסקה שעשויה להניב אקזיט של מאות מיליוני שקלים לבעלי השליטה.

ההחזקות הללו כוללות את קרנות הנאמנות המנהלות נכסים בהיקף מוערך של כ־20 מיליארד שקל, תיקי השקעות וקרנות גידור, את חבר הבורסה (כולל פעילות טרייד צעירה), וכן פעילות בתחום המסחר בקריפטו (הורייזן).

הן מתנהלות כיום תחת בית ההשקעות הפרטי אלטשולר שחם (המחזיק 55% ממניות אלטשולר שחם פיננסים הציבורית). בית ההשקעות מוחזק על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם (כ־44% מהמניות כל אחד), משפחת בר (כ־9%) ועובדי החברה.

הכול תלוי במנכ"ל יאיר לוינשטיין

בתגובה לפרסומים על העסקה הנבחנת, דיווחה ביום שני אלטשולר שחם פיננסים לבורסה כי כחלק מהאסטרטגיה שלה היא בוחנת מעת לעת הזדמנויות עסקיות להרחבת פעילותה. "עם זאת, יובהר כי לא גובשו כל הסכמות בין החברה לצד כלשהו בדבר עסקה, ואין כל ודאות שהדבר יוביל להסכמות בדבר עסקה או מה יהיו תנאיה", נכתב.

עסקת בעלי העניין באלטשולר שחם, אם אכן תצא לפועל, תידרש לקבל רוב מקרב בעלי המניות של החברה הציבורית אלטשולר שחם פיננסים, ובראשם מנכ"ל החברה יאיר לוינשטיין, שמחזיק בכ־15% מההון - בעל המניות הגדול ביותר שאיננו בעל עניין. ביתר מניות החברה, כ־30%, מחזיקים מוסדיים אחרים והציבור.

הסבר אפשרי למהלך הנבחן הוא כאמור רצון של אלטשולר שחם לגוון את הפעילות וליצור רגליים יציבות נוספות לפעילות, כך שזו לא תהיה תלויה בתחום אחד בלבד. על הרקע הזה ניתן גם לראות את כניסת החברה הציבורית לפני שנה גם לפעילות בתחום האשראי החוץ בנקאי. "לדעתי הם רוצים להכניס פנימה פעילות על מנת להציף ערך ושבית ההשקעות יהיה בעל פעילות מלאה ורחבה ולא רק זרוע גדולה של גמל. זאת, על מנת שיהיה בסיס השוואה לבתי השקעות אחרים ודרך זה להציף ערך", אומר גורם בשוק.

המניה רחוקה מהשיא של הגדולה בשוק הגמל

פעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות אלטשולר שחם הונפקה בשנת 2019 לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל. החברה מנהלת כיום נכסי גמל (בעיקר קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה) בהיקף של 129 מיליארד שקל, לצד נכסי פנסיה בהיקף של 39 מיליארד שקל. בנוסף, מחזיקה החברה הציבורית גם בפעילות אשראי (אלטשולר שחם אשראי) וניהול השקעות אלטרנטיביות.

בשיאה, הגיעה מניית החברה, שמחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר בתחום הגמל, לשווי שיא של 4.5 מיליארד שקל והייתה שווה יותר מכל מתחרותיה. אלא שאותו הימור כושל על שוק המניות הסיני ובהמשך חשיפת חסר לשוק הישראלי הובילו לשחיקה בתשואות שהציג בית ההשקעות ולעזיבה מאסיבית של לקוחות. כפועל יוצא איבדה מניית אלטשולר שחם פיננסים כ־60% משווייה בשיא ומשקפת לחברה שווי נוכחי של כ־1.8 מיליארד שקל.

גם הלקוחות מרגישים כאמור בהבדל, מתוך 114 מיליארד שקל של כספי גמל שעזבו למתחרים מאז השיא של 2021, 16 מיליארד שקל כמעט נטשו מתחילת השנה. בינתיים נראה שאלטשולר בדרך לאבד את הבכורה בשוק הגמל לבית ההשקעות מיטב (המנהל סכום של כ־121 מיליארד שקל). בחמש השנים האחרונות נחתך נתח השוק של אלטשולר שחם בתחום הגמל בקרוב לשליש, והוא עומד כיום על כ־13% בלבד, לאחר שבשיאו הגיע לכ־32%.