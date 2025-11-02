יו"ר אל על הופך גם לבעל מניות משמעותי בחברה. כמה הוא יחזיק?

יו"ר אל על עמיקם בן צבי בדרך להפוך גם לבעל מניות משמעותי בחברה וכחלק מדבוקת בעלת השליטה של משפחת רוזנברג. על פי דיווח של החברה לבורסה, בן צבי יקבל 15% ממניות כנפי נשרים, החברה שבאמצעותה שולטת משפחת רוזנברג באל על (45.4%). במילים אחרות, בן צבי יחזיק בשרשור בכ-6.8% ממניות חברת אל על.

הסכום המדויק שאותו ישקיע בן צבי לא נמסר, אך על פי ההערכות מדובר בכמה מאות מיליוני שקלים. משפחת רוזנברג אמנם מחזיקה ב-45.4% ממניות אל על בשווי של כ-3.4 מיליארד שקל, אלא שמאחר שכנפי נשרים לקחה חוב ענק של יותר ממיליארד שקל כדי לממש הרכישה, השווי בפועל של כנפי נשרים נמוך יותר.

על פי הדיווח, ההסכם בין הבעלים, קני ואלי רוזנברג, לבן צבי נחתם בשבוע שעבר ולאחר קבלת האישורים הרגולטוריים, בן צבי יקבל "15% מהזכויות בשותפות", כאשר בן צבי אף יוכל בהמשך למכור את החזקותיו חזרה למשפחת רוזנברג.

בכנפי נשרים מציינים כי אין קשר בין משך כהונתנו של בן צבי כיו"ר אל על לבין ההחזקה במניות כך ש"תנאי ההסכם והסכם ההשקעה אינם תלויים ולא יושפעו ממשך כהונתו של בן צבי כיו"ר הדירקטוריון, או מכל שינוי בתנאי כהונתו או בתגמול הניתן לו על ידי החברה".

בן צבי, בן 75, מונה לתפקידו בשנת 2021, לאחר רכישת השליטה בידי משפחת רוזנברג, והוא נחשב מקורב לבעלים. הוא החליף את היו"ר הקודם דוד ברדוט שהתפטר אחרי 7 חודשים בלבד בתפקיד. לפני כן הוא שימש בעבר מנכ"ל של חברות כמו חברת השיכון הממשלתית עמידר, מנכ"ל חברת המשביר לצרכן, מנכ"ל של חברת המעליות נחושתן ועוד.