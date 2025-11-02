בנק הפועלים מזדרז למנות בנקאי בכיר לראש החטיבה העסקית. הבנק בחר למנות את שמוליק ארבל, שכיהן בעברו בתפקיד דומה בבנק לאומי - זאת שבוע וחצי לאחר שנודע כי ראש החטיבה העסקית של הפועלים, איתמר פורמן, פורש לטובת מינויו לתפקיד מנכ"ל ישראכרט. ארבל הוא בנקאי ותיק עם ניסיון עשיר שטיפס בחלק ניכר מהקריירה שלו לתפקידי מפתח בלאומי כאמור.

מינויו של ארבל אושר על-ידי דירקטוריון בנק הפועלים. הבנק, המנוהל על-ידי ידין ענתבי, החליט למנותו לתפקיד משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה העסקית. פעילות זו כוללת את פעילות הבנק בתחומי הנדל"ן, האשראי המסחרי והעסקי, פועלים טק ופועלים ניו יורק.

ניסיון עשיר

לארבל (56) יש כאמור ניסיון עשיר בבנקאות, לאחר שכיהן במגוון תפקידים בכירים. בבנק לאומי הוא כיהן גם בתפקיד המשנה למנכ"ל וראש החטיבה הבנקאית, ולפני כן ראש החטיבה העסקית ויו"ר בנק לאומי UK. בשנים האחרונות הוא שימש כיו"ר ועדת השקעות עמיתים וכיו"ר ועדת האשראי של מגדל חברה לביטוח. ארבל הוא בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה ותואר שני במינהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

בבנק הפועלים ציינו כי מינויו של ארבל משתלב באסטרטגיה שמוביל מנכ"ל הבנק ידין ענתבי "להטמעת תהליכים ולקידום מצוינות ניהולית ועסקית בבנק. ניסיונו, בשילוב היכרותו עם המערכת הבנקאית והלקוחות העסקיים, צפויים להביא ערך לבנק, ללקוחותיו ולבעלי מניותיו".

עזיבתו של פורמן לתפקיד מנכ"ל ישראכרט עדיין טעונה את אישור בנק ישראל, שלא צפוי להוות מכשול. פורמן אמור בהמשך להוביל לתהליכים שיהפכו את ישראכרט ל"בנק רזה", שיתחרה בבנק הפועלים.