בתום בדיקה של מספר חודשים, רשות שוק הון העבירה לחברת הביטוח הפניקס את טיוטת דו"ח הביקורת שגובשה על ידיה. בתוך כך, עולה חשש מהותי לניגוד עניינים באשר להחלטה של חברת הביטוח לחלק דיבידנד של 1.4 מיליארד שקל לחברת האם הציבורית הפניקס פיננסים.

● 700 מיליון שקל? מה מסתירה ההודעה על חוזה השכירות במגדל אלקטרה

● הממונה על שוק ההון: "לא נוכל לחיות עם סיטואציות של ניגודי עניינים וחוסר שקיפות של סוכני הביטוח"

במסגרת הטיוטה, שנשלחה להפניקס בימים האחרונים, הביעו ברשות, בהובלת הממונה עמית גל, חשש כי ההחלטה החריגה לחלק את הדיבידנד בחברה הבת עשויה לערב ניגוד עניינים שכן מנהלי החברה מחזיקים באופציות בחברה הציבורית וכן בחלק מהחברות הבנות, והם עשויים להרוויח מעליית ערכן בעקבות החלוקה. כעת, נדרשת החברה, בניהולו של אייל בן סימון, לספק לרשות תשובות לחששות שהועלו על ידיה.

בנוסף, ברשות מתחו ביקורת גם על ההחלטה של הפניקס ביטוח לחלק את מניותיה במועדון הנוסע המתמיד של אל על (כ-20%) כדיבידנד בעין כחלק מהמהלך הכולל. זאת, לאחר שברשות בלמו בעבר את המהלך של הפניקס להגדלת חלקה במועדון הנוסעים (ל-25%), מה שהביא אותה לחלק את המניות כדיבידנד בעין לחברה האם שכללה אותם תחת חברת האשראי גמא, וכך לעקוף את הוראות הרשות. ברשות לא אהבו את העובדה שהמהלך מוציא את הנכסים הללו מידי הפיקוח שלהם וטענו כי הוא עשוי להיטיב עם מנהלי הפניקס, שמחזיקים באופן ישיר אופציות בגמא.

הפניקס דוחה את הטענות

מאחורי הדו"ח של הרשות עומדת ההודעה של הפניקס בתחילת השנה, כי בכוונתה לחלק מניות ואופציות בהן החזיקה חברת הביטוח לחברת האם הפניקס פיננסים (המחזיקה ב-100% מהחברה), בהיקף כולל של כ-1.4 מיליארד שקל כדיבידנד בעין. בין היתר, כללה החלוקה את חלקה של חברת הביטוח במועדון הנוסע המתמיד של אל על, לידר שוקי הון, בחברת ביזי פיננסים ובבית הוורד ברמת גן. כמו כן, כלל הדיבידנד לחברה האם גם את מניותיה של הפניקס ביטוח בהפניקס משכנתאות (זהב) וכן את הזכויות והחובות הנובעות מהלוואות שהועמדו על ידיה לחברת המשכנתאות.

בינתיים בהפניקס דוחים את הטענות ואמרים כי "חלוקת הדיבידנד בוצעה לאחר דיונים מעמיקים במוסדותיה, תוך התייחסות לנכסים המחולקים, ליחס כושר הפירעון ולטובת המבוטחים, בהתאם להוראות הדין ותוך יידוע גורמי הפיקוח מראש בדבר הכוונה לבצע את החלוקה. נדגיש כי הפניקס ביטוח בעלת יחס כושר פירעון גבוה, המאפשר חלוקת דיבידנד, ובהתאם אין בטיוטת הדו"ח כל טענה בעניין זה".

בנוסף מציינים בחברת הביטוח כי, הם לומדים "את טיוטת הדו"ח, ולא נערכו כל שיחות בין גורמי רשות שוק ההון לנושאי משרה רלבנטיים בחברה בקשר עם הסוגיות התהליכיות שהועלו בטיוטה. החברה משוכנעת כי לאחר שתוגש תגובתה המלאה ויתקיים דיאלוג ענייני עם הפיקוח - הדו"ח הסופי ישקף כי חלוקת הדיבידנד בוצעה ללא דופי, בהתאם להוראות הדין ולטובת החברה".