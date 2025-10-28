רשות שוק הון נמצאת בימים אלו בעיצומן של שורת מאבקים במגוון סוגיות שהגיעו לכותרות העיתונים הכלכליים - החל מהטיפול בפרשיית סלייס, דרך הרפורמות בתשלום סוכני הביטוח אותו היא מקדמת, וכלה בצמצום הארביטראז' הרגולטורי באפיקי החיסכון לו היא מתנגד בצורה נחרצת. לכל הסוגיות הללו התייחס עמית גל, הממונה על רשות שוק הון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בשיחה עם כתב המשפט של גלובס, עמירם גיל, בכנס ההשקעות "מנצחים על העתיד הפיננסי".

● כנס ההשקעות | מנכ"ל קבוצת מגדל, רונן אגסי: "שוק ההון המקומי לא מספיק גדול כדי להכיל את שיעור החיסכון בישראל"

● כנס ההשקעות | אלונה בר און: "פרסי הנובל הישראליים לכלכלה חידדו - החלטות השקעה נולדות ממפגש בין ידע, אמון ורגש"

בפתח השיחה התייחס גל לנתונים שמציבים את משקי הבית הישראלים בצמרת שיעור החיסכון של משקי הבית מתוך ההכנסה הפנויה שלהם, שניים רק לשוויץ בקרב מדינות ה-OECD. עם זאת, כשבוחנים את הנתונים רואים כי רק 21% מתוך החוסכים עושים זאת דרך שוק ההון, כשרוב החוסכים ממשיכים לנהל את החסכונות שלהם דרך הבנקים.

"אנחנו מציינים השנה 20 שנה לוועדת בכר, שעיצבה ופיתחה את המערכת הזאת והביאה אותה למקום שאנחנו נמצאים שם. אם היינו חוזרים אחורה, לפני 20 שנה הנתונים שהוצגו לא היו רלוונטיים כי הבנקים שלטו בשוק. מאז ועדת בכר נעשו רצף רפורמות שהפכו את השוק לתחרותי מה שאכן קרה.

"בנוסף, ניהול ההשקעות הפך ליותר איכותי. כשיש תחרות, התשואות בישראל, גם עבור אנשים שלא עושים זאת באופן אקטיבי, גבוהות מאוד. אין ספק שהמשימה שלנו כרשות היא לראות איך מקדמים את הדבר הזה. המספרים שלנו אמנם גבוהים אבל אפשר לעשות יותר. הרבה כסף שוכב בפיקדונות ובחשבונות העו"ש, כי האזרחים לא מבינים את היתרונות באפיקים אחרים. לנו כרגולטורים יש משימה גם לפתח את שוק ההון, כי ראינו שמאז רפורמת בכר הנכסים גדלו, אבל הגידול של השוק כאחוז מהתוצר לא צומח מספיק.

"יחד עם ההשפעות המבורכות של הרפורמות אנחנו רואים שהגופים המוסדיים הופכים להיות קבוצות פיננסיות גדולות. אני לא בטוח שבוועדת בכר חשבו שיהיו להן את אותן זרועות שיש להן עכשיו, ואנחנו צריכים לשים לב שהפעולות או הפעילויות הנוספות שנוצרו, נמצאות תחת הפיקוח הנדרש והמתאים".

במשך התייחס גל גם לדו"ח מבקר המדינה שמצא שהרשות נמצאת בתת תקציב. "מאז פרסום הדוח חלפו יותר משנתיים, ולקחנו אותו כתוכנית עבודה. אנחנו נמצאים היום במקום אחר לגמרי מכל הבחינות. אבל צריך לזכור שאם יש משאבים מוגבלים יש גם גבול למה שניתן לעשות. לכן, אני חושב שאנחנו בהחלט לא נמצאים במקום שאנחנו צריכים להיות. הרשות נמצאת בניצול של 99% של התקציב, כלומר, אני מוגבל בכל הפעולות העתידיות של הפיקוח. אם רוצים לתת יותר הגנה לציבור צריך להפנות את המשאבים המתאימים".

בהקשר זה ציין עמית את ההתנגדות של הרשות בראשה הוא עומד לכוונה של האוצר להשוות את הטבות המס בשלושת מוצרי החיסכון המובילים בשוק (פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות וגמל להשקעה). "לדעתנו המהלך הזה עשוי לפגוע בצרכן, זה יעלה את המחירים ויבלבל אותו. העמדה שלנו היא שאנחנו לא רואים כיצד חשבון ההשקעה המוצע מסייע ללקוח בקצה. יש לנו הישגים מאד גדולים בפיתוח של שוק ההון ואנחנו חושבים שזה לוקח אותו צעד אחורה ועלול לייצר ריכוזיות במערכת ההפצה שהיא גם ככה ריכוזית.

"בעיניי, מעבר לכשל המקצועי מדובר גם בכשל בקבלת החלטות. חשבון ההשקעה הוא רחוק מלהיות אחת הבעיות הבוערות של שוק ההון המקומי שלא חסרים בו כשלים ואתגרים. ועדת בכר שעשתה שינוי טקטוני בשוק עבדה במשך חצי שנה, ואילו אנחנו מדברים עכשיו על שנתיים של עבודה בסוגייה שההשלכות שלה על הכסף של האזרח לא מהותית".

מנגד סיפר עמית על הרפורמה אותה מקדמים ברשות לשינוי מבנה העמלות של סוכני הביטוח, כך שהתשלום יעבור מהחברות לצרכנים. "אין מערכת פיננסית בלי סוכנים בצורה כזאת או אחרת. אבל זה לא סוד שהמערכת לוקה בכל מיני כשלים, ואנחנו לא נוכל לחיות עם סיטואציות של ניגודי עניינים וחוסר שקיפות או תגמול בסכומים מופרזים. הדבר הזה עולה לציבור ביוקר ומעכב את הצמיחה והתחרות.

"עמדתי היא שיש פה התלכדות אינטרסים עם הסוכנים. גם הם עושים הכול כדי לקדם את מעמדו של הסוכן, ואני חושב שיש לנו הרבה אינטרסים. אני קורא להם לצאת נגד כל התופעות השליליות שאנחנו רואים ולהקיא את הגורמים שחלקם חברים בלשכה, כדי שתהיה לנו סביבה פיננסית אמינה יותר".

לבסוף, התייחס גל ללקחים שהפיקה הרשות מפרשת סלייס, ובפרט להחלטה להעלות את הרף של הכסף שבו מחזיקים החוסכים כדי להשקיע בקופת גמל בניהול אישי. "לציבור יש אלטרנטיבות רבות להשקעה ובסוף רגולציה היא שאלה של איזון. אנחנו בסך-הכול מציעים להגביה את הרף, ויש ביקורת שהיא לגיטימית. הנושא של סלייס מטופל מהיום הראשון שלי בתפקיד ואנחנו מקצים משאבים גדולים כדי לטפל בציבור הנפגעים. אני לא יודע לנבא, אבל אני מניח ומקווה שיוחזרו חלק גדול מהכספים", סיכם עמית.