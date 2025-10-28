רונן אגסי: "בתפיסה שלי נדל"ן בישראל רק קונים, לא מוכרים"

איך מתמודדים עם אי-הוודאות הגדולה, ומאיזו תעשייה כדאי להתרחק? רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, שוחח עם סגן עורכת גלובס דרור מרמור בכנס ההשקעות "מנצחים על העתיד הפיננסי".

בעיני אגסי, "אי-הוודאות זו הוודאות החדשה, בטח בישראל. גם עבור מי שמשקיע, קשה לדעת מה יקרה בחודש הבא ובשנה הבאה. לכן צריך לחשוב על הטווח הארוך. גם במשק המקומי אנחנו 'מייבאים' הרבה מאי-הוודאות הגלובלית לתוך התיקים שלנו. אבל בנוסף לאי-הוודאות בעולם, גם לאור בחירת הנשיא דונלד טראמפ, יש לנו את אי-הוודאות שלנו".

● כנס ההשקעות | הממונה על שוק ההון עמית גל נגד האוצר: "התוכנית של המשרד עשויה לפגוע בחיסכון הציבור"

● כנס ההשקעות | אלונה בר און: "פרסי הנובל הישראליים לכלכלה חידדו - החלטות השקעה נולדות ממפגש בין ידע, אמון ורגש"

""שוק ההון המקומי לא מספיק גדול"

מה באמת הדרך הנכונה לחלק את הכסף בין ישראל לעולם?

אגסי לא ענה ישירות, אך הדגיש כי "לקיחת סיכון מקטינה סיכון. כי גם בתיק שבו כביכול כל נכס בנפרד הוא חסר סיכון - תיק לא מספיק מגוון מגדיל את הסיכון. המשמעות של תיק גלובלי היא קודם כול פיזור סיכון. יש סיכונים שמייחדים את השוק הישראלי, ויש תעשיות שפחות מצליחות בארץ, ולכן אנחנו נחשפים אליהן בגאוגרפיות אחרות".

ככלל, אמר אגסי, החיסכון בישראל נחשב אגרסיבי: "שוק ההון המקומי לא מספיק גדול כדי להכיל את שיעור החיסכון בישראל. יש הרבה מודעות לחיסכון בישראל, זכר לזה שתמיד היינו פליטים בעולם. אנחנו עם חוסך. יש לנו גם רגולציה שמפנה לחיסכון, כולל הטבות מס. זו תופעה שרק תלך ותגדל".

עם זאת, הוא הדגיש את היתרון ואת ההטיה של בתי השקעות ישראליים בהשקעות בישראל. "אנחנו מאוד home-biased", אמר. "אנחנו שחקנים מקומיים עם יתרון מקומי, ואנחנו משרתים התחייבויות שקליות, ולכן אנחנו נמצאים כאן".

גם לגבי העתיד, בשל הגידול המהיר של כמות ההשקעות האבסולוטית, אגסי אמר כי "הנוכחות של הכסף המוסדי במדינה לא תקטן".

יש יעדים מסוימים, גאוגרפית או ענפית?

"השיקול היחיד שלנו הוא טובת העמיתים. שתהיה להם הכנסה ראויה כשהם יפרשו. אנחנו מסתכלים על אסטרטגיה ארוכת-טווח. אנחנו משקע מוסדי, ולא נהיה בקצה הסיכון. אנחנו משקיעים בתעשיות כבדות ובתשתיות, שבאופן יחסי הם תחומים סולידיים".

לגבי תעשיית הבינה המלאכותית, אגסי אמר כי "בשנה האחרונה בפרט רואים התפתחות ריאלית בתחום הזה. היו הרבה טרנדים ב-10-15 שנה האחרונות, כולל מטבעות דיגיטליים למשל, אבל פה אנחנו רואים משהו יותר ריאלי ויותר משמעותי. אלה השקעות כבדות באנרגיה ובדאטה סנטרים שהם נגזרת של הטכנולוגיה. זו צמיחה ריאלית".

"מסתמכים על שותפים ראויים"

לאחרונה הודיעה מגדל על מכירת קניון הזהב בראשון לציון לחברת מליסרון. חברת הנדל"ן רכשה מחברת הביטוח והפיננסים ומבעלים נוספים (חנויות בבעלות פרטית) 51% מהזכויות במקרקעין עליהם ממוקם קניון הזהב, תמורת 818 מיליון שקל.

אתה מדבר על השקעות, אבל בחרתם דווקא למכור.

"אתה צודק, ודאי כשבתפיסה שלי נדל"ן בישראל רק קונים, לא מוכרים. יחד עם זאת, מדובר בהכנסת שותף שמבין היטב במסחר, ונוכל ביחד איתו להשביח את הנכס".

מגדל לא במשחק הקריפטו?

אגסי הודה כי "אולי זה עניין של גיל, אבל אני לא מבין מה הכלכלה שעומדת מאחורי הדברים האלה. אני נרתע מזה, גם אם לא שולל". בפועל, הוא אמר, "אנחנו לא שם. יש חשיבות באופק ההשקעה ובתנודתיות של הכסף שאנחנו משקיעים. אין מקום לנהל פנסיה במקום שיכול להשתנות בצורה כל-כך דרמטית. גם אם יש תשואה משמעותית - עם סטיית תקן כל-כך גדולה, זה לא יכול להיות מרכיב עיקרי בתיקים שלנו".

הוא גם הדגיש כי במגדל "מסתמכים על שותפים ראויים". לדבריו, "אנחנו לא יודעים הכול ולא יכולים לפתח מומחיות בכל דבר. חברנו עם בנק ירושלים כשותף, ולא נוכל להעמיד משכנתאות כמוהם. אנחנו מסתמכים על המומחים שמובילים אותנו".

כך למשל גם בהשקעות הנדל"ן של מגדל, כמו עסקת קניון הזהב בראשון לציון. הם מכרו רבע ממנו, משום ש"הייתה פה הזדמנות שהיה נכון לנצל אותה. לקחנו גוף מוביל ומומחה. המכירה הייתה לצורך יצירת שותפות ראויה", אמר אגסי.

אם יש כללי-אצבע כל-כך טובים, למה צריך את הסוכן? אני יכול לשאול את הבינה המלאכותית.

"העולם שלנו רחב מבחינת המוצרים שאנחנו מעמידים לציבור. יש מוצרים מאוד בסיסיים כמו ביטוח ופנסיה, אז עד רמה מסוימת של מורכבות יש הפצה ישירה. אבל יש מוצרים מאוד מורכבים, וזו לא רק רמת ההבנה אלא גם החשיבות: העושר בישראל הולך וגדל, אנחנו מדינה צעירה, ואין 'אולד מאני'. לכן הייעוץ הפיננסי חשוב".

בנוסף, גם מוצרים כמו "כיסוי בריאות וביטוחים עסקיים, זה לא דברים שאפשר לעשות בעצמנו. היועץ הוא גורם משמעותי ואיכות הייעוץ דרמטית לתוצאה". בהמשך לכך, אגסי הדגיש כי אומנם "מי שמרוויח שכר מינימום לא צריך לפגוש יועץ, אבל זו לא מרבית האוכלוסייה. כשנוצרים עודפים, ויש רמות חיסכון גבוהות, צריך להמשיך לפגוש אותו פעם בשנה".

"מתנהלים גם בלי יו"ר קבוע"

לסיום, אגסי נשאל על פסילת המועמד ליו"ר מגדל רוני גמזו על-ידי הרגולטור. לדבריו, "גם בלי יו"ר קבוע אנחנו מתנהלים. יש לנו הנהלה טובה וחזקה ומקצועית שאני שמח להיות חלק ממנה. היא מתנהלת מצוין עם יעדים וכיוונים עסקיים. יש לנו יחסי עבודה שוטפים עם הרגולטור שמפקח עלינו, ואני בטוח שיימצא הפתרון ליו"ר. זה רק יוסיף, זה לא משהו שמקשה על מגדל בהתנהלות השוטפת".

*** גילוי מלא: הכנס בחסות קבוצת מגדל, בנק ירושלים, קבוצת הפיננסים פרופיט וחברת ישראכרט