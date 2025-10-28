"כיף להיות פה בבוקר כזה. עשינו כנסים גם בתקופה של השנתיים האחרונות, והיה מאוד קשה לפתוח כנס בתקופה הזאת" - כך אמרה הבוקר (ג') אמרה אלונה בר און, מו"ל גלובס, בכנס ההשקעות "מנצחים על העתיד הפיננסי".

בר און אמרה את הדברים על רקע הסכם סיום המלחמה בעזה והחזרת החטופים. לראשונה מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הציגה בר און את דגל ישראל במקום תמונה של אחד החטופים, והזכירה כיצד "בכל כנס הקפדנו לדבר על מי מהחטופים שלנו כדי להנכיח את הסיפור, והנכחנו את כולם. תמיד ניסינו למצוא קשר, למשל חטוף שקשור בהשקעות או במשהו. כעת זו פעם ראשונה שישבתי להכין את המצגת ולא הייתי צריכה את השקף הזה.

"נכון שעוד לא סיימנו, ובמדינת ישראל גם אף פעם לא נסיים, כי אנחנו פה ומבינים את המשמעות של זה, וכידוע בן גוריון הבין את זה ממש בהתחלה. השקף כעת עם הדגל הוא הרבה יותר אופטימי מכל השקפים שהיו לי פה במשך שנתיים, וזו הרגשה אחרת לעמוד עכשיו על הבמה, וכיף שזכיתי וזכינו לזה".

"האמון, הרגש והמידע עובדים יחד"

לדברי בר און, "אפשר לראות את הכנס היום כשילוב של כל פרסי הנובל שזכו בהם פרופ' דניאל כהנמן (ושותפו עמוס טברסקי שנפטר טרם קבלת הפרס), שדיברו על אינטרקציה חברתית, ישראל אומן שדיבר על אמון, ויואל מוקיר שמדבר על ידע וחדשנות. חלק מהדברים היו על לב וחלק על ניתוח אנליטי, אבל בסוף אלה דברים שאינם נפרדים אלא פועלים יחד. זו המנגינה של החיים שלנו, של ההשקעות שלנו ושל כל תפיסת עולמנו.

"הנובל האחרון מסכם ומראה איך כל הדברים האלה צריכים לעבוד ביחד, ואף אחד מהם לא עובד בלי השני, ויש על כך המון מחקרים שתומכים ומראים כמה האמון, כלומר האינטראקציה, וגם הרגש והמידע, עובדים יחד בקבלת החלטות. כששיתוף-הפעולה בין שלושת הרכיבים האלה מגיעים למיקסום, משיגים את התשואות הכי גבוהות - גם ברמה האישית, גם ברמת המדינה וגם ברמת החיים שלנו כפרטים".

להעלות סימני שאלה

בר און גם התייחסה להבדל בין גלובס לבין עיתונים אחרים. לדבריה, "זה קצת שונה מכל מה שאנחנו מכירים היום לגבי עיתונות. אנחנו מייצרים עיתונות כלכלית-עסקית שמביאה נתונים ולא דעות פוליטיות או הינדוס מציאות. המטרה שלנו היא תיווך מציאות ותיווך נתונים ולהגיד מה קורה. זה תפקידנו.

"התפקיד שלנו הוא לדווח גם מה שטוב ולא רק מה שרע. ראייה ביקורתית היא לא ביקורת שלילית, היא אומרת שאפשר גם וגם, וזה מה שאנו משתדלים לעשות כל יום - להעלות סימני שאלה ולא רק סימני קריאה, והנתונים מראים שזה עובד ומוכר".

*** גילוי מלא: הכנס בחסות קבוצת מגדל, בנק ירושלים, קבוצת הפיננסים פרופיט וחברת ישראכרט