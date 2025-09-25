ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום תמורת 818 מיליון שקל: מליסרון רוכשת שליטה בקניון הזהב
קניון הזהב

תמורת 818 מיליון שקל: מליסרון רוכשת שליטה בקניון הזהב

חברת הנדל"ן מליסרון חתמה על הסכם עם מגדל לפיו תקבל 51% מהזכויות בקניון הזהב תמורת 818 מיליון שקל • מנכ"ל החברה אופיר שריד: "קניון הזהב הוא קניון ותיק שנהנה מציבור מבקרים גדול וקבוע. אנו מזהים בו פוטנציאל גדול להשבחה"

שירה ספיר 18:50
קניון הזהב ראשל''צ / הדמיה: ולדי קובליוב
קניון הזהב ראשל''צ / הדמיה: ולדי קובליוב

מליסרון דיווחה הערב (ה') כי חתמה על הסכם עם מגדל לרכישת 51% מהזכויות בקניון הזהב תמורת 818 מיליון שקל. לפי ההסכם, חברת הנדל"ן, בניהולו של אופיר שריד, תקבל מחברת הביטוח והפיננסים ומבעלים נוספים (חנויות בבעלות פרטית) 51% מהזכויות במקרקעין עליהם ממוקם קניון הזהב במערב ראשון לציון. זאת, עם אפשרות להגדלת הזכויות בעתיד עד ל-70%.

הפרויקט הכי סודי בארץ, והמתווך שמכר את הווילה של עצמו: מה קורה בשוק היוקרה הישראלי?
אחרי 12 שנים בגב־ים: אבי יעקובוביץ’ מצטרף לדירקטוריון מליסרון

כיום מוחזק הקניון בבעלות מגדל (75%) וגינדי ( 25%) ולאחר השלמת העסקה יוחזק קניון הזהב על ידי מליסרון ומגדל, כאשר ניהול הקניון יבוצע על ידי מליסרון. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור מהממונה על התחרות.

"מליסרון ממשיכה לחזק את שלוש זרועותיה - קניונים, משרדים ומגורים", אמר אופיר שריד, מנכ״ל מליסרון. "העסקה עליה הודענו היום, מצטרפת לשלל המהלכים שביצענו בשנים האחרונות לחיזוק פעילות הליבה שלנו במטרה להביא להמשך צמיחתה והתפתחותה העסקית של מליסרון. קניון הזהב הוא קניון ותיק שנהנה מציבור מבקרים גדול וקבוע, עם מגוון חנויות עשיר, ויחד עם הניסיון המקצועי הרב שלנו והיכולת לשלבו עם המותג המוכר והמוביל 'קניוני עופר', אנו מזהים בו פוטנציאל גדול להשבחה".

אופיר שריד מנכ''ל מליסרון / צילום: כדיה לוי
 אופיר שריד מנכ''ל מליסרון / צילום: כדיה לוי

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות ב"מגדל ביטוח ופיננסים", מסר: "קניון הזהב הוא מהוותיקים, המובילים והמוכרים בישראל. להערכתנו, השותפות עם "מליסרון" וניהולה, יאפשרו למקסם את הפוטנציאל של הקניון, ויסייעו להמשך הצלחתו".

קניון הזהב ממוקם בראשון לציון והינו מהקניונים הוותיקים והמוכרים בישראל. הקניון בנוי על שטח של כ-27 דונם עם שטח עילי בנוי להשכרה של 34,700 מ"ר וסביבו 1,850 מקומות חנייה. בימים אלה נמצא הקניון בתהליך מתקדם להוספה של כ-7,000 מ"ר שטחי מסחר.

בקניון מבקרים כ-20-25 אלף איש ביום, ובתקופות החגים המספר יכול להאמיר לכ-40 אלף איש. פועלים בו כ-400 בתי עסק, בהן רשתות מקומיות ובינלאומיות כמו פקטורי 54, קלווין קליין, מייקל קורס, טומי הילפינגר ולקוסט.