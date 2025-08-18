1 מתחת לרדאר: אבי יעקובוביץ' חצה את הכביש ועבר למליסרון

אבי יעקובוביץ', המנכ"ל הנצחי של חברת גב־ים, אשר סיים את תפקידו בתחילת השנה לאחר 12 שנים בתפקיד, חצה את הכביש ועבר אל חברת מליסרון - שנחשבת לאחת המתחרות של גב־ים בתחום הנדל"ן המניב. החברה הודיעה לפני ימים ספורים בהודעה לבורסה על מינויו של יעקובוביץ' לתפקיד דירקטור בלתי תלוי בחברה.

יעקובוביץ' נפרד מתפקיד המנכ"ל בגב־ים בסוף ינואר האחרון, ובאותה הזדמנות מונה לתפקיד אחר בחברה, סגן יו"ר הדירקטוריון. אלא שמתברר שמינוי זה החזיק מעמד פחות מארבעה חודשים ובתחילת מאי הודיעה גב־ים על סיום תפקידו של המנכ"ל שהצעיד את ענקית הנדל"ן המניב לאחת התקופות הטובות בהיסטוריה שלה. כפי שפרסמנו בעת פרישתו מהתפקיד, עלות שכרו של יעקובוביץ בשנתו האחרונה בגב־ים הגיעה ל־11.4 מיליון שקל, כולל מענק פרישה בגובה כ־4.9 מיליון שקל.

2 נדל"ן

בכירי ענף הנדל"ן ושוק ההון השתתפו באירוע של חברת ארכימדס, העוסקת בתחום מימון נדל"ן. האירוע נערך נערך במרכז פרס לשלום וחדשנות ביפו, ובין המשתתפים שבלטו בו היה ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, שנשא נאום על הזירות הביטחוניות שעמן מתמודדת ישראל במסגרת המלחמה.

טלי ריצ'מן, יוסי כהן ואורי אלון / צילום: גיא יחיאלי

3 תיירות

רשת מלונות מטיילים זכתה במכרז של החברה הכלכלית מטה אשר לשיפוץ האכסניה הוותיקה באכזיב. במסגרת זו, יוקם כפר נופש מודרני במרחק 150 מטר מחוף הים התיכון ובסמוך לשמורת נחל כזיב ושמורת אכזיב העתיקה. כפר נופש החדש יתפרס על שטח של 20 דונם, בהיקף השקעה של עשרות מיליוני שקלים, וצפוי להיפתח באפריל 2027.

מלון של רשת מלונות מטיילים / צילום: יח''צ רשת מלונות מטיילים

4 תעופה

בזמן שמחירי הטיסות רק מזנקים ומשבר התעופה בישראל עוד לא הסתיים באופן סופי, הישראלים מחפשים יעדים חדשים לנפוש בהם. אחד היעדים שהפך לפופולרי בשנים האחרונות הוא באקו שבאזרבייג'ן. ברקע זה, חברת ארקיע הודיעה כי היא מחדשת את הטיסות הישירות אליו החל מ־28 באוקטובר 2025.

באקו, בירת אזרבייג'ן / צילום: Shutterstock, Milosz Maslanka

5 שוק הרכב

קבוצת שגריר נכנסת לענף יבוא הרכב. החברה חתמה על הסכם לרכישת 50.01% מהמניות של יבואנית הרכב קולומן ישראל, בתמורה ל־393 אלף דולר. בשלב הראשון היא תייבא שתי מסחריות חשמליות כבדות של המותג הסיני YAXING, בטווח מחיר שבין 300 ל־400 אלף שקל.

דוד מיכאל מנכ''ל שגריר / צילום: גיא קרן

6 מינויים חדשים

עדי קוהלי מונתה למנכ"לית נספרסו ישראל ותחליף את המנכ"לית היוצאת סוניה נסטסה שמונתה למנכ"לית נספרסו הולנד; עו"ד דוד שפרכר מצטרף כשותף ויעמוד בראש תחום תעופה במשרד עוה"ד ליפא מאיר ושות'; אורטל דנינו, מנהלת השיווק של חברת הפינטק Hyp, תמונה לחברת הנהלה.

עדי קוהלי / צילום: אפרת קופרשטיין

אפרת רימר מונתה לסמנכ"לית חטיבת שרשרת אספקה בחברת הייעוץ משיק; שלומי שמש מונה לסמנכ"ל מו"פ ב־DoorLoop, שפיתחה כלי לניהול נדל"ן.

שלומי שמש / צילום: DoorLoop

עומר המאירי מונה למנהל מוצר ראשי ב־Exodigo, העוסקת במיפוי תת־קרקעי; אבי בן טל, מנכ"ל ערוץ 13 בעבר, מונה למנכ"ל מכבי ת"א בכדורסל.