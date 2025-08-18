ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אחרי 12 שנים בגב־ים: אבי יעקובוביץ’ מצטרף לדירקטוריון מליסרון

המנכ"ל לשעבר של גב־ים מצטרף לדירקטוריון המתחרה • בכירי נדל"ן ושוק ההון הגיעו לאירוע של ארכימדס שבו נאם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן • רשת מטיילים תשפץ את האכסניה באכזיב ותקים כפר נופש חדש • וגם: מינויים חדשים בענף, כניסת שגריר לשוק הרכב ויעד תיירותי מפתיע שהפך לפופולרי • אירועים ומינויים

יובל ניסני 18:53
אבי יעקובוביץ' / צילום: אלדד רפאלי
אבי יעקובוביץ' / צילום: אלדד רפאלי

1 מתחת לרדאר: אבי יעקובוביץ' חצה את הכביש ועבר למליסרון

אבי יעקובוביץ', המנכ"ל הנצחי של חברת גב־ים, אשר סיים את תפקידו בתחילת השנה לאחר 12 שנים בתפקיד, חצה את הכביש ועבר אל חברת מליסרון - שנחשבת לאחת המתחרות של גב־ים בתחום הנדל"ן המניב. החברה הודיעה לפני ימים ספורים בהודעה לבורסה על מינויו של יעקובוביץ' לתפקיד דירקטור בלתי תלוי בחברה.

אירועים ומינויים | המרוץ לנשיאות התאחדות התעשיינים נפתח, וזו המועמדת החדשה
אירועים ומינויים |שמואל זכאי מתנגד לבסיס וויזאייר בנתב"ג? ב־2016 הוא היה בעד

יעקובוביץ' נפרד מתפקיד המנכ"ל בגב־ים בסוף ינואר האחרון, ובאותה הזדמנות מונה לתפקיד אחר בחברה, סגן יו"ר הדירקטוריון. אלא שמתברר שמינוי זה החזיק מעמד פחות מארבעה חודשים ובתחילת מאי הודיעה גב־ים על סיום תפקידו של המנכ"ל שהצעיד את ענקית הנדל"ן המניב לאחת התקופות הטובות בהיסטוריה שלה. כפי שפרסמנו בעת פרישתו מהתפקיד, עלות שכרו של יעקובוביץ בשנתו האחרונה בגב־ים הגיעה ל־11.4 מיליון שקל, כולל מענק פרישה בגובה כ־4.9 מיליון שקל.

2 נדל"ן

בכירי ענף הנדל"ן ושוק ההון השתתפו באירוע של חברת ארכימדס, העוסקת בתחום מימון נדל"ן. האירוע נערך נערך במרכז פרס לשלום וחדשנות ביפו, ובין המשתתפים שבלטו בו היה ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, שנשא נאום על הזירות הביטחוניות שעמן מתמודדת ישראל במסגרת המלחמה.

טלי ריצ'מן, יוסי כהן ואורי אלון / צילום: גיא יחיאלי
 טלי ריצ'מן, יוסי כהן ואורי אלון / צילום: גיא יחיאלי

3 תיירות

רשת מלונות מטיילים זכתה במכרז של החברה הכלכלית מטה אשר לשיפוץ האכסניה הוותיקה באכזיב. במסגרת זו, יוקם כפר נופש מודרני במרחק 150 מטר מחוף הים התיכון ובסמוך לשמורת נחל כזיב ושמורת אכזיב העתיקה. כפר נופש החדש יתפרס על שטח של 20 דונם, בהיקף השקעה של עשרות מיליוני שקלים, וצפוי להיפתח באפריל 2027.

מלון של רשת מלונות מטיילים / צילום: יח''צ רשת מלונות מטיילים
 מלון של רשת מלונות מטיילים / צילום: יח''צ רשת מלונות מטיילים

4תעופה

בזמן שמחירי הטיסות רק מזנקים ומשבר התעופה בישראל עוד לא הסתיים באופן סופי, הישראלים מחפשים יעדים חדשים לנפוש בהם. אחד היעדים שהפך לפופולרי בשנים האחרונות הוא באקו שבאזרבייג'ן. ברקע זה, חברת ארקיע הודיעה כי היא מחדשת את הטיסות הישירות אליו החל מ־28 באוקטובר 2025.

באקו, בירת אזרבייג'ן / צילום: Shutterstock, Milosz Maslanka
 באקו, בירת אזרבייג'ן / צילום: Shutterstock, Milosz Maslanka

5 שוק הרכב

קבוצת שגריר נכנסת לענף יבוא הרכב. החברה חתמה על הסכם לרכישת 50.01% מהמניות של יבואנית הרכב קולומן ישראל, בתמורה ל־393 אלף דולר. בשלב הראשון היא תייבא שתי מסחריות חשמליות כבדות של המותג הסיני YAXING, בטווח מחיר שבין 300 ל־400 אלף שקל.

דוד מיכאל מנכ''ל שגריר / צילום: גיא קרן
 דוד מיכאל מנכ''ל שגריר / צילום: גיא קרן

6מינויים חדשים

עדי קוהלי מונתה למנכ"לית נספרסו ישראל ותחליף את המנכ"לית היוצאת סוניה נסטסה שמונתה למנכ"לית נספרסו הולנד; עו"ד דוד שפרכר מצטרף כשותף ויעמוד בראש תחום תעופה במשרד עוה"ד ליפא מאיר ושות'; אורטל דנינו, מנהלת השיווק של חברת הפינטק Hyp, תמונה לחברת הנהלה.

עדי קוהלי / צילום: אפרת קופרשטיין
 עדי קוהלי / צילום: אפרת קופרשטיין

אפרת רימר מונתה לסמנכ"לית חטיבת שרשרת אספקה בחברת הייעוץ משיק; שלומי שמש מונה לסמנכ"ל מו"פ ב־DoorLoop, שפיתחה כלי לניהול נדל"ן.

שלומי שמש / צילום: DoorLoop
 שלומי שמש / צילום: DoorLoop

עומר המאירי מונה למנהל מוצר ראשי ב־Exodigo, העוסקת במיפוי תת־קרקעי; אבי בן טל, מנכ"ל ערוץ 13 בעבר, מונה למנכ"ל מכבי ת"א בכדורסל.

מספר היום

93 מיליון שקל
סך הדיבידנדים שמשלמים חמשת הבנקים הגדולים, לפי דוחותיהם ברבעון השני של 2025