שנת 2025 תיחשב, גם בראייה היסטורית כנראה, שנה קשה לענף הנדל"ן - בדגש על שוק המגורים. בחודש אוקטובר האחרון נמכרו רק 4,518 דירות, מהמספרים הנמוכים ביותר מבין חודשי אוקטובר בעשורים האחרונים. מספר הדירות הלא מכורות, שאותו מגדירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמצא ברמת שיא (גם אם ירד מעט לאחרונה), סביב 83 אלף דירות.

בימים האחרונים פרסמו כמה חברות נדל"ן ציבוריות את נתוני המכירות שלהן לכל שנת 2025, ואלו מספקים פרטים נוספים על מצב העניינים הנוכחי בענף. השורה התחתונה: רוב החברות מדווחות דווקא על עלייה בהיקף המכירות לעומת שנת 2024 - אך במרבית המקרים נראה כי "תרם" לכך פרויקט נקודתי, שבו נרשם היקף מכירות גבוה מהרגיל. ומי החברה היחידה מבין החברות שדיווחה על ירידה במכירות?

הפרויקטים שמחזיקים את אאורה ופרשקובסקי

נציין בראש ובראשונה כי פרסום היקף המכירות בשנה החולפת הוא עניין וולונטרי - אין כל חובה מצד החברות, גם הציבוריות, לפרסם את היקף המכירות שלהן עם תום השנה האזרחית, כך שאלו שכן פרסמו את נתוניהן אינן בהכרח מייצגות את המתרחש בשוק כולו.

על רקע זה יש לציין את חברת אאורה, שאומנם מכרה כמות דירות גדולה מאוד - כמעט כהרגלה בשנים האחרונות - כ-1,038 יחידות דיור, אך מציגה למעשה מספר נמוך מעט בהשוואה ל-2024, אז מכרה 1,048 יח"ד. בתחזיות הקודמות של החברה, בין היתר במצגת שפורסמה למשקיעים במרץ 2025, העריכה אאורה שתמכור 1,300 יח"ד בשנת 2025 - "פספוס" של כמעט 300 יח"ד.

אחד הפרויקטים ש"תרמו" יותר מכול לנתוני המכירות של החברה ב־2025 היה פרויקט "הסטריפ" בנתניה, שם החברה חתמה על הסכם עם מועדון הצרכנות "חבר". הסכם זה הביא לחברה, בתוך יומיים במהלך חודש יולי, 297 חוזי רכישה בפרויקט, כך על פי הדוח לרבעון השלישי של השנה. אולם, על פי נתוני המכירות של 2025 כולה נראה כי נמכרו 294 דירות בפרויקט זה, כך שייתכן כי שלושה חוזים בוטלו. עוד נציין כי נתוני המכירות של אאורה כוללים בתוכם גם את מכירות החברה הבת מגידו, שבתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה יותר מ־300 דירות (נתוני החברה לגבי השנה המלאה טרם התפרסמו), רבות מהן במסגרת תוכנית הסבסוד הממשלתית "דירה בהנחה".

חברה נוספת שהציגה מכירות משמעותיות בפרויקט מרכזי אחד היא פרשקובסקי: החברה מכרה בשנת 2025 כולה 391 יחידות דיור - נתון גבוה משמעותית משנת 2024, אז מכרה 152 דירות. צלילה לנתונים מגלה את הסיבה המרכזית לקפיצה: מכירה של 283 דירות בפרויקט אחד לאורך השנה - פרויקט "מורדות לינקולן" בחיפה. הפרויקט מיועד כולו לתוכנית "דירה בהנחה", לכן לא נדרשים בו מאמצי שיווק גדולים - שכן הדירות כבר ממתינות לאלו שזכו או יזכו בהן באחת ההגרלות.

פרויקט "דירה בהנחה" נוסף שסייע לאחת החברות הוא פרויקט "מכבי יפו" של דוניץ אלעד בדרום תל אביב־יפו - שם לא כל הדירות מיועדות לזוכים בהגרלות. בשלב ב' של פרויקט זה מכרה החברה במהלך השנה 163 דירות, מתוך 262 דירות שמכרה בסך הכול בשנת 2025. מדובר בנתון טוב משנת 2024, אז מכרה החברה 200 דירות.

חברת אנשי העיר, חברה בת של חברת הבנייה רוטשטיין (שאליה נגיע בהמשך) העוסקת בהתחדשות עירונית בתל אביב־יפו בעיקר, מכרה בשנה החולפת 60 דירות בסך הכול, לעומת 27 דירות בשנת 2024. 45 מהדירות נמכרו ברבעון האחרון של השנה. לנתון זה תרם מאוד פרויקט מעפילי אגוז של החברה, שבו מכרה 22 דירות רק ברבעון האחרון של 2025.

החברה שמכרה 66 דירות בחודש האחרון של השנה

אחת החברות שהציגה עלייה משמעותית בין 2024 ל־2025 היא חברת הכשרה התחדשות עירונית, שעד היום ובמשך תקופה התרכזה בקידום של כמה פרויקטים משמעותיים, וכעת הגיעה לשלב ההבשלה והמימוש שלהם - מה שמוביל באופן טבעי לעלייה בקצב המכירות.

כך, בשנת 2024 מכרה החברה 19 דירות בלבד, אך בשנת 2025 היא מכרה 120. שני פרויקטים מרכזיים שקיבלו היתרים לאורך 2025 הם שתרמו לכך בעיקר: האחד הוא מתחם "צבא קבע" בקריית ים, שזכה להיתר הריסה, חפירה ודיפון בספטמבר האחרון. החברה מכרה בו 66 דירות מתוך 399 המיועדות לשיווק - כאשר כולן נמכרו במהלך דצמבר האחרון. השני הוא מתחם בן גוריון ברמלה, שם התקבל היתר הריסה בינואר 2025, ונמכרו לאורך השנה החולפת 42 דירות ראשונות מתוך 222 המיועדות לשיווק.

גידול מרשים מציגה גם חברת רוטשטיין, שבשנת 2025 מכרה 354 יחידות דיור, לעומת 261 בשנת 2024 - עלייה של 35%. אחד הפרויקטים שסייעו לה להגיע לנתון זה הוא פרויקט "בית"ר סלע" בחדרה, שם מכרה 70 דירות במהלך שנת 2025 - אך יש לציין כי אצל רוטשטיין חלוקת המכירות בין הפרויקטים מתונה הרבה יותר מהחברות האחרות שצוינו לעיל.