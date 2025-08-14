1 תעשייה

בינואר 2026 יסיים נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר שתי קדנציות בתפקיד, והמרוץ להחלפתו כבר החל. בשבוע שעבר הציג את מועמדותו אברהם נובוגרוצקי, יו"ר חברת חד אסף, וכעת מצטרפת מאיה שוורץ, מנכ"לית איגוד ההייטק, שלצורך כך פורשת השבוע מתפקידה אחרי שלוש שנים. מדובר בפעם הראשונה שאישה מתמודדת על הובלת ההתאחדות.

"התחלתי את דרכי אצל התעשיין סטף ורטהיימר, במפעלי ישקר ולהבים, והחזון שלו לתעשייה חזקה, חדשנית ועצמאית נכון בעיקר היום", היא אומרת. "שורה של סיבות, כמו עלייה בחינוך האקדמי של הדור הצעיר, סגירת בתי ספר מקצועיים, הפסקת כניסתם של פלסטינים לישראל וצמיחתה של התעשייה הישראלית, יצרו מחסור חמור ומשמעותי באלפי ידיים מקצועיות בפסי הייצור".

הפתרון לכל אלה, לפי שוורץ, הוא הטמעת טכנולוגיות חדשניות - ובעיקר אוטומציה, רובוטיקה, בקרה חכמה ובינה מלאכותית. "אין אימא בישראל שתדחוף את ילדיה לעבוד מול מכונה, ולעשות פעולות מכאניות ברצפות הייצור. היא כן תדחוף את ילדיה להיות טכנאים, הנדסאים ומהנדסים, שיתכננו ויפעילו את הרובוטים.

"רוב התוכניות הממשלתיות שתמכו בתעשיינים צומצמו משמעותית ואף בוטלו, מה שמעכב את התעשייה הישראלית, אבל אני מאמינה בכוחה להתקדם משמעותית בזכות עצמה, ולהפוך למובילה במדדי החדשנות של ה-OECD".

בהתייחס לניסיון שצברה באיגוד ההייטק אומרת שוורץ כי "אני מכירה את ההתאחדות מבפנים, ויודעת שהפוטנציאל מאוד גדול - אבל אנחנו מממשים 30% ממנו לכל היותר. בתקופתי באיגוד צברתי קשרים עם הממשל, ועדות, חברי כנסת ושרים, ועבדתי גם עם הרבה מפעלי תעשייה מסורתית וגם עם חברות הייטק, כך שיש לי ארגז כלים משמעותי".

בחמשת החודשים הקרובים היא מתכננת לבנות "תוכנית כלכלית משמעותית לקידום התעשייה המסורתית, ולהטמעת טכנולוגיות תעשייה חכמה ו-AI - וזה חשוב כדי להיות אטרקטיביים מבחינת עלויות הייצור. העולם מתקדם מאוד בנושא ולרבים יש יתרון משמעותי במחירים, בעוד שאנחנו פחות באירוע. רוב התעשייה הישראלית מאחור, לא מספיק מטמיעה טכנולוגיות ייצור מתקדמות, וזה משפיע ישירות על יוקר המחיה. עצמאות כלכלית שווה תעשייה חזקה, וכרגע היא נחלשת - הגענו למקום שהוא מעט מסוכן לעצמאות שלנו".

באשר לעובדה שעד היום נשים לא היו חלק מהנהגת התאחדות התעשיינים היא אומרת כי "הגיע הזמן לשנות את זה. ברגע שמכניסים אישה לאירוע, זה תמיד מביא איכויות אחרות - הרבה יותר הדדיות, חמלה ועבודה משותפת עם כל הגופים. זה גם אומר יותר עשייה, ופחות אגו. המטרה שלי היא לעשות שינוי משמעותי בכלכלת ישראל, ובשביל זה צריך לשלב ידיים ולעבוד יחד".

2 קולינריה

השף שגב משה ישיק בשבוע הבא את מסעדת SEGEV DINER הכשרה בפתח תקווה, שתציע חוויה משודרגת של דיינר אמריקאי, בהשקעה של 4 מיליון שקל. כיום מפעילה הקבוצה חמש מסעדות במרכז הארץ (רמת החייל, הוד השרון, פתח תקווה וראשון לציון), שאליהן יצטרף הדיינר. בחצי השנה הראשונה למלחמה נאלצה הקבוצה לסגור שתי מסעדות - "משה שגב" בנתניה, בנימוק שהזכיין לא עמד בהפסדים, ו"שגב אקספרס" בקריון קריית ביאליק, עקב המצב הביטחוני בצפון.

3 מינויים חדשים

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים לשעבר, הצטרף כעמית בכיר למחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה IPS באוניברסיטת רייכמן.

המנכ"ל הטרי של חברת פתרונות התשלום Hyp, אייל שמעוני, מבצע שלושה מינויים ראשונים: אורטל דנינו מנהלת השיווק תקודם לחברת הנהלה, ניר בן ציון ישמש כסמנכ"ל טכנולוגיות ואבישי שריג יכהן כסמנכ"ל מוצר.