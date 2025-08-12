שקע ותקע בעולם הגיימינג: חברת החשמל פתחה מתחם ב-Roblox

1 שיווק

מה שטוב לברבי ולגוצ'י טוב גם לחברת החשמל: בחברה יצרו מתחם אינטראקטיבי בתוך משחקי Roblox הפופולריים, במטרה למשוך את תשומת הלב של הדור הצעיר. ילדים ובני נוער יכולים להשתתף יחד עם שקע ותקע ב"אתגר גיבורי הבטיחות", ולהכיר את חוקי הזהירות בחשמל. המהלך יצא לדרך בשיתוף עם סוכנות הפרסום לצעירים teenk של יניב וכפיר בנישו-ויצמן, והסטארט-אפ ReachPlayers.

● התחרות על תאילנד מתחממת: ארקיע תפעיל טיסות ישירות לבנגקוק

לדברי מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, "הכניסה לעולמות הגיימינג אינה רק יוזמה חדשנית, אלא סנונית ראשונה במהלך עמוק ומשמעותי שנועד לחבר את הדור הצעיר לערכים של אחריות וזהירות, בדרך חווייתית, חיובית ורלוונטית לעולמו.

"אנו מאמינים כי חינוך לבטיחות מתחיל כבר בגיל צעיר, והחיבור בין עולמות החינוך, החדשנות והטכנולוגיה מאפשר לנו להרחיב את המודעות לסכנות הכרוכות בנגישות לחשמל, לטובת היכולת ליהנות ממנו מבלי להיפגע".

2 אמנות

קבוצת הרכישה "בוחרים אמנות" רכשה השנה עבור מוזיאון תל אביב לאמנות 35 עבודות של 11 אמניות ואמנים ישראלים עכשוויים בסכום כולל של חצי מיליון שקל. בין העבודות שיצטרפו לאוספי המוזיאון גם "האחים" של מורן לי יקיר, העשויה מחמר אובניים בפיסול ידני וכוללת סאונד, בגובה 150-170-190 ס"מ.

''האחים'' של מורן לי יקיר / צילום: דור אבן חן

3 אירוע

כ-500 מבני העדה הבוכרית התכנסו לאירוע שארגן איש העסקים מוטי כוזהינוף, יו"ר ברית יוצאי בוכרה, בבית משפחת יוחננוף (מבעלי רשת יוחננוף) בכפר הנגיד. בין האורחים: מיכאל יצחקוב מנכ"ל משרד התיירות, משפחות היהלומנים והתכשיטנים פוזילוב, מוסיוף ורחמינוב - וגם השף ישראל אהרוני (בתמונה עם כוזהינוף), שהציג את סיפור משפחתו הבוכרית.

השף ישראל אהרוני עם איש העסקים מוטי כוזהינוף / צילום: יח''צ

4 מינויים חדשים

האדריכלית אתי אפרתי-אריה, 51, מונתה למתכננת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל). בחמש וחצי השנים האחרונות שימשה כסגנית מתכננת הוותמ"ל.

האדריכלית אתי אפרתי־אריה / צילום: גלית סברו

איברהים מגזל מונה לסמנכ"ל נכסים של קבוצת רני צים מרכזי קניות. חנית אנטוניר מונתה למנהלת אגף הסחר של הקבוצה.

מיטל אברהם חי מונתה לדוברת בנק דיסקונט. קודם לכן שימשה כראש מטה יו"ר הבנק.