1 קסטרו מוותרת על הפעילות בארה"ב, היורש רון רוטר דווקא מאמין בה

שנה וחצי לאחר כניסת קבוצת קסטרו-הודיס לשיווק והפצת מותגי הקוסמטיקה איב רושה בארה"ב, בחברה הגיעו למסקנה כי יש צורך בהזרמות הון משמעותיות להרחבת הפעילות בארה"ב, ומאחר שהיא אינה בליבת העסקים - עדיף לא להמשיך בה. בתגובה מציע רון רוטר, נצר למשפחת מייסדי הקבוצה ומנכ"ל Radixis שמנהלת את הפעילות הזו, לרכוש אותה תמורת 5 מיליון דולר.

רוטר מחזיק כיום בנתח של 10% ברדיקסיס, וכעת הוא מעוניין לעמוד בראש קבוצת משקיעים שתחזיק ברדיקסיס. לפי הודעת קסטרו, הקבוצה תכלול גם "גורמים הקשורים למשפחת רוטר". ההצעה כפופה לאישור האורגנים הרלבנטיים בכל אחד מהצדדים לעסקה, לרבות ועדה בלתי תלויה שיקים דירקטוריון קסטרו שתבחן את הנושא. בנוסף ישנם גם תנאים מתלים לרכישה, ובהם השלמת בדיקת נאותות משפטית, חשבונאית ועסקית.

מניית קסטרו זינקה בשנה החולפת בכ-115%, כאשר שווי השוק של החברה עומד כיום על 1.3 מיליארד שקל. מוקדם יותר השנה השלימה קסטרו את הנפקת חברת הבת אורבניקה, שכוללת גם פעילות ברשת האופנה הודיס. אורבניקה נסחרת לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל, כאשר נתח המניות של קסטרו בחברה (71% מאורבניקה) שווה כמיליארד שקל.

2 פרסום

מנהלי שיווק, בעלי עסקים ואנשי קריאייטיב גילו בשנתיים האחרונות עד כמה הבינה המלאכותית משפיעה על עבודתם, ומחייבת אותם לשנות הרגלים. הספר AIVERTISING של הפרסומאי אלון מיכאלי מוליאן, מייסד ובעלי משרד טוויסטד, עוסק בדיוק בזה - ובימים אלה נמצא בקמפיין גיוס המונים בהדסטארט.

הספר AIvertising של הפרסומאי אלון מיכאלי מוליאן / צילום: עיצוב עטיפה: יגאל לוי

לצד ניתוח של השינויים שמתחוללים בשוק הודות ל-AI, הספר מציג מודל עבודה מעשי למשרדי פרסום ולמקבלי החלטות. "זה לא עוד מדריך טכני", אומר מיכאלי מוליאן. "זה ספר שנועד לעזור לאנשי מקצוע לחשוב מחדש על מהות הפרסום - ולהשתמש בבינה מלאכותית כדי לשנות את חוקי המשחק, ולהמציא את עצמם מחדש".

3 מינויים חדשים

ד"ר רוני צבר, מייסד צבר רפואה והמנהל הרפואי שלה, מונה לנשיא החברה. ד"ר ענבל מעיין תחליף אותו כמנהלת הרפואית.

ד''ר רוני צבר / צילום: יהב טרודלר

גל גונן מונה לסמנכ"ל הכספים של חברת הסייבר Cyolo.

ד"ר שלי קידר מונתה לסמנכ"לית אימפקט של הסוכנות היהודית. קודם לכן ניהלה את יחידת חיבור העם היהודי בסוכנות, וכן הייתה המנהלת המייסדת של בית הספר לשליחות ע"ש אדלסון.