שמואל זכאי מתנגד לבסיס וויזאייר בנתב"ג? ב־2016 הוא היה בעד

1 תעופה

מנכ"ל רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, התנגד השבוע ליוזמת משרד התחבורה להקים בסיס קבוע בנתב"ג לחברת הלואו-קוסט ההונגרית וויזאייר (לפחות כל עוד היא לא תקים חברת-בת ישראלית), עד כדי כך שנטש בזעם את הדיון עם שרת התחבורה מירי רגב - אך מתברר שלא תמיד חשב כך.

וויזאייר מעוניינת כבר כמה שנים להקים בייס בנתב"ג, שיאפשר לה לא רק להפעיל טיסות הלוך וחזור, אלא ממש להחנות את מטוסיה. כך היא תוכל להתחרות עם החברות הישראליות על הסלוטים החביבים על הנוסעים בתחילת ובסוף היום - מה שלפי עמדת זכאי עלול לפגוע בחברות הישראליות.

אך ב-2016, כשזכאי היה מנהל נתב"ג, הוא דווקא הביע את העמדה ההפוכה: בעד הקמת בסיס-אם משני עבור חברה כזאת בנתב"ג, בנימוק שהדבר יביא להגדלת מספר הטיסות והיעדים, יגביר את התחרות, יוריד את המחירים לצרכן וייצור מקומות תעסוקה.

לפי המסמך שעליו חתום זכאי, "פתיחת בסיס אם משני תיצור ניצולת מטוסים רבה יותר ותגדיל את הפעילות לא רק בשעות העומס אלא גם בשעות השפל בנתב"ג". לסיכום, הוא ממליץ "להמשיך ולקיים מגעים עם חברות התעופה הזרות" בנושא.

זכאי מסר בתגובה: "כפי שציינתי במסמך משנת 2016, הנושא של הקמת בייס נבחן כמה פעמים, וכך נעשה גם הפעם. לא מופיע במסמך, וממילא זה גם לא נכון, שהמלצתי לפתוח בייס לחברות זרות בישראל, אלא רק להמשיך ולבחון את הנושא (כפי שכאמור גם נעשה). יש לציין כי במסמך כתוב במפורש כי ישנם תנאים הכרחיים לבחינת הנושא, כמו פיתוח תשתיות, שינוי מבנה אגרות ויצירת תנאים שווים לתחרות גם לחברות הישראליות. לצערי הרב, תנאים אלו לא השתנו".

מטוסי וויזאייר / צילום: יח''צ

1 קולנוע

השבוע התקיים בבית הנשיא אירוע לרגל זכיית הסרט הדוקומנטרי "עוד נחזור לרקוד" של הבמאי יריב מוזר בפרס האמי האמריקאי. הסרט הופק על ידי HOT8, SIPUR וסלוצקי הפקות, ולאירוע בהובלת הנשיא יצחק הרצוג הגיעו בעל השליטה בקבוצת אלטיס פטריק דרהי, מנכ"לית HOT טל גרנות ומוזר עצמו. עוד לקחו חלק באירוע שורד השבי אלי-ה כהן וכמה משורדי הנובה. במרכז האירוע התקיים פאנל בהנחיית חן זנדר, בהשתתפות במאי ויוצר הסרט יריב מוזר, שירה שפירא אמו של ענר ז"ל, ושורדי הנובה נועם בן דוד, יובל סימן טוב ותמיר לשץ.

פטריק דרהי, טל גרנות ויריב מוזר עם הנשיא יצחק הרצוג / צילום: רפי דלויה

3 אופנה

בקבוצת קסטרו מאמינים ברשת הבת אורבניקה - שנסחרת בבורסה בת"א לפי שווי שוק גבוה משל החברה-האם - וחותמים על הסכם שירותי אחסנה ולוגיסטיקה לרשת בהיקף של 40 מיליון שקל בשנה. מדובר בשטח של כ-14.5 אלף מ"ר במושב חפץ חיים, ולהערכת החברה המהלך יתרום להתייעלות בשרשרת האספקה ולחסכון בעלויות תפעוליות, ויהווה בסיס להמשך הרחבת הפעילות של אורבניקה.

אורבניקה. מקבוצת קסטרו / צילום: ענת גרוס

4 טכנולוגיה

בשנים האחרונות רוכשות פירמות ייעוץ חברות טכנולוגיה, במטרה להרחיב את הצעות הערך ללקוחות בתחום הפתרונות הטכנולוגיים. גם פירמת KMPG ישראל היא חלק מהמגמה, וכעת היא מוסיפה לפורטפוליו הטכנולוגי שלה את Q.V טכנולוגיות שייסד רונן ארגוב, המציעה פתרונות AI למערכות SAP ארגוניות. לדברי ארגוב, מדובר ב"מכפיל כוח משמעותי במגוון הפתרונות שאנחנו מציעים, עם יכולות השפעה והתרחבות בישראל ובעולם".

עסקת Q.V באה לאחר שני מהלכי התרחבות נוספים שביצעה KPMG בשנה האחרונה, ובהם מיזוג חברת כרמי ידע, המתמחה בפיתוח והטמעת פתרונות למידה חדשניים ופיתוח ארגוני, ורכישת חברת הייעוץ הארגוני AL Consulting.

רונן ארגוב / צילום: יריב ויינברג

5 מינויים חדשים

אלכס קפלן מונה למנכ"ל מוזיאון האדם והחי ברמת גן. בשבע השנים האחרונות שימש כמנהל השיווק של דיזנגוף סנטר.

אלכס קפלן / צילום: הילה אפשטיין

ענת פארן מונתה למנהלת תפעול ראשית בחברת האד-טק פריון. קודם לכן כיהנה בתפקידים בכירים בסלברייט.

איל הימן מונה לסמנכ"ל הטכנולוגיה בחברת הסייבר קייטו נטוורקס של שלמה קרמר.