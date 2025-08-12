האפשרות שלחברת התעופה וויזאייר תינתן האפשרות להקים בסיס בנמל התעופה בן גוריון ממשיכה להסעיר את הרוחות. לגלובס נודע כי דיון סוער אצל שרת התחבורה מירי רגב הסתיים ביציאה מפתיעה ובטריקת דלת של שמואל זכאי, מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א). ברקע עומדת הכוונה להכניס את וויזאייר לארץ, כדי להגביר את התחרות ולהוריד מחירים, ומהצד השני - חשש לפגיעה בחברות הישראליות. בסוף הפגישה הוחלט לקדם את הנושא, אך עדיין יש פערים מול חברת התעופה עצמה.

וויזאייר ההונגרית מעוניינת כבר כמה שנים להקים בייס בנתב"ג. כלומר, מקום שבו היא לא רק תפעיל טיסות הלוך וחזור, אלא ממש תוכל להחנות את המטוסים שלה, וכך תוכל להתחרות עם החברות הישראליות על הסלוטים המועדפים עליהן. כיום יש לחברות התעופה המקומיות יתרון, בכך שרק המטוסים שלהן חונים בישראל, ובכך הן יכולות לנצל בתחילת היום ובסופו את הסלוטים שמועדפים על הנוסעים. אם וויזאייר תקים בסיס כזה בישראל, גם היא תוכל ליהנות מהתנאים המשופרים הללו, וכך תהפוך לשחקנית דומיננטית שתוכל ליצור תחרות בשעות השיא בנתב"ג.

בתגובה לכך, במשרד התחבורה מתכננים רפורמה רחבה יחסית, שתגביר את התחרות בענף התעופה, שבו המחירים (ואיתם רווחי החברות) מזנקים בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרוץ המלחמה. במסגרת הרפורמה מתכננים לפתוח את נתב"ג כבייס לחברות זרות, כמו גם להנהיג מחיר דיפרנציאלי של אגרות שדה התעופה לחברות. בצורה כזאת, שעות השיא, המבוקשות יותר, יעלו יותר משעות השפל.

תחרות על שעות השיא

בצורה כזאת מקווים לאזן את התחרות הקשה שיש היום על שעות השיא החביבות על הנוסעים, ולהגדיל את יעילות הקיבולת של נתב"ג. נוסף על כך, מתכוונים לדרוש מוויזאייר תנאים נוספים: העסקת צוותים שמורכבים ברובם מישראלים, התחייבות לטוס בזמן מלחמה, טיסות קבועות מנתב"ג לאילת, הקמת בסיס הפעילות משדה התעופה רמון וטיסות ליעדים פופולריים במחסור, כמו בנגקוק וניו יורק. וויזאייר, שמתמקדת בטיסות קצרות יחסית, תידרש לשם כך לחכור מטוסים שיכולים לטוס ליעדים ארוכי-טווח. חלק מהדרישות כרוכות בשאלה האם החברה תקים חברה בת ישראלית, או תמשיך לפעול מישראל כחברה זרה.

בוויזאייר דורשים מנגד שהבייס יוקם בנתב"ג, ולאפשר לה להקים מרכז לתיקון מטוסים שיוכל לשמש חברות מלבד וויזאייר בישראל - תנאי שכעת נמצא במחלוקת מול משרד התחבורה. כמו כן, החברה מתכננת להקצות כמות גדולה של מטוסים, דבר שעלול לגרום לתחרות עזה על הסלוטים המבוקשים. לפי גורמים במשרד התחבורה, על אף הפערים וויזאייר מציגה גמישות ומראה עניין במהלך.

שתי עמדות מנוגדות

בדיון שנערך ביום שני בנושא במשרד התחבורה, הוצגו שתי עמדות מנוגדות: האחת של שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שמכירה ביתרונות אך חוששת מתלות בגורם תעופה זר בזמני חירום ומשברים, ומעוניינת להסדיר את הנושא מול וויזאייר, כאמור. מהצד השני, שמואל זכאי, מנכ"ל רשות התעופה האזרחית, שחושש יותר מפגיעה בחברות הישראליות. במהלך הפגישה, ולאחר שהרוחות התלהטו, כך מספרים גורמים לגלובס, הציג זכאי את עמדתו באריכות, ויצא מהחדר.

לגבי החשש להשלכות על חברות התעופה, נראה שיש דברים בגו, אך גורמים במשרד התחבורה מעירים שזו השלכה טבעית של תחרות, וייתכן שתידרש קונסולידציה בשוק הישראלי, למשל איחוד בין חברות כמו ישראייר וארקיע.

אל על, המלכה הבלתי מעורערת של שוק התעופה כיום, כנראה תשרוד גם את זה, כפי ששרדה את הסכם "שמיים פתוחים" מול האיחוד האירופי לפני 12 שנה. כל עוד וויזאייר תתחייב לטוס גם בזמני חירום, ההערכות הן שבשורה התחתונה מהלכים כאלה יהיו לטובת הצרכן.

מנגד, אם המלחמה תסתיים, וחברות התעופה הזרות יחזרו באופן טבעי, ההיצע יגדל והמחירים ירדו גם בלי שוויזאייר תקים בסיס בישראל. המתנגדים חוששים כי במצב כזה, כשירידת המחירים תתרחש ממילא, ישראל תאבד את חברות התעופה הישראליות, שהוכיחו את עצמן כנכס אסטרטגי חשוב שמאפשר להשיב ישראלים ארצה בטיסות חילוץ, גם במצבי חירום כמו מלחמה עם איראן.

כמו כן, בחברות הישראליות חוששים ממצב שבו חברות ענק, כמו האמירתיות למשל, ילכו בעקבותיה של וויזאייר. במצב כזה, גם אל על תהיה בסכנה. ההצעה להקים בסיס בישראל הוצעה עד כה לחברות הלואו קוסט ריינאייר ואיזיג'ט, ולגלובס נודע שריינאייר האירית כבר השיבה בשלילה.

"טיעונים ענייניים בלבד"

בפגישה, בסופו של דבר, הוחלט להתקדם מול וויזאייר, אך כרגע דבר אינו בטוח. בספטמבר, עם ביקורו המתוכנן של מנכ"ל וויזאייר, יוזף ואראדי, צפויה פגישה עם השרה רגב ונציגי משרדה, כדי להגיע להסכמות. זאת, כדי להבטיח שפתיחת הבייס בישראל תועיל לתחרות מצד אחד, ומצד שני תענה על הקשיים שמעלים במשרד התחבורה לגבי רציפות השירות בזמן חירום ועוד דרישות.

ממשרד התחבורה נמסר, כי "במטרה להגביר את התחרות ולהוזיל את מחירי הטיסות, שרת התחבורה מירי רגב הנחתה את מנכ"ל המשרד משה בן זקן לקדם את הקמת בסיס התעופה לחברות לואו קוסט זרות בישראל, ובכוונתו להיפגש עם מנכ"לי החברות שהביעו עניין בכך. לגבי הטענות על עזיבות: התיאור שקרי - לא היה ולא נברא. הוצגו עמדות שונות, כיאה וכמקובל בדיונים מקצועיים".

מרשות שדות התעופה נמסר, כי "בדיון נשמעו טיעונים ענייניים ומקצועיים בלבד. ההחלטה בנושא הינה בידי משרד התחבורה".