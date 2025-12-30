השחקן דן תורג'מן שהורשע, על פי הודאתו בעבירות מס, ירצה תשעה חודשי עבודות שירות וישלם קנס בסך 100 אלף שקלים לקופת המדינה. עבירות המס בהן הודה השחקן בוצעו בין השנים 2007 ל-2012, כאשר כתב האישום הוגש רק בחלוף למעלה מעשור מביצוען.

הגם שהמדינה עתרה להטיל על תורג'מן 15 חודשי מאסר בפועל, השופטת ציפורה גילוני (גז) קבעה כי בשל השיהוי ועינוי הדין שנגרם לתורג'מן, יש למקם את העונש מתחת למדרג הענישה הרגיל בעבירות דומות והמירה את המאסר בעבודות שירות. "הנאשם נותן את הדין היום, בחלוף כמעט 14 שנים מסיום ביצוע העבירות נשוא האישום הראשון, בחלוף מעל 11 שנים מביצוע העבירה נשוא האישום השני, ובחלוף כמעט 8 שנים מסיום ביצוע העבירות נשוא האישום השלישי, כאשר מועד תחילת ביצוע העבירות עליהן הנאשם נותן את הדין כיום הוא לפני כמעט 19 שנים", כתבה השופטת והוסיפה, כי "אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות הוא חריג שבחריגים ומהווה עינוי דין של ממש, ומשכך מצאתי כי הוא מצדיק חריגה ממתחם העונש ההולם". לדברי השופטת, "אלמלא השיהוי הכבד וחלוף הזמן המשמעותי", תורג'מן היה יושב מאחורי סורג ובריח.

במאי 2018 נעצר תורג'מן בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון שקלים. בבקשת המעצר צוין, כי תורג'מן עוסק בשיווק ויזמות קרקעות ובהפקת סרטי קולנוע, בעליה של חברת ת.ד.ע הפקות בע"מ ומחזיק בכ-30% בחברת מלון כנרת ספא בע"מ. כמו כן, הוא נחשד בכך שקיבל כספים שלא דווחו כהכנסה בדוח האישי שלו או בדוחות החברות שבבעלותו, וזאת בעקבות פעילותו כיזם בניה בפרויקטים בבית אריה, אך בחקירתו טען כי היה מעורב באופן מינורי בבניית הבתים.

על פי כתב האישום המתוקן בו הודה והורשע השחקן לאחר הליך גישור, חתמו לקוחות על חוזי עסקאות נדל"ן או חוזי הזמנת שירותי בנייה עם תורג'מן או החברה בבעלותו, והוא והחברה הפיקו מכך הכנסות שלא דווחו לרשות המסים. כמו כן, הוא היה בעלים של נכס נדל"ן שנרשם על שמה של מישהי אחרת ובעת מכירת הנכס על שמה התחמק מתשלום מס שבח. עוד על פי האישום השמיט הכנסות שהתקבלו מהשכרת שתי דירות שבבעלותו. סכום המחדל הפלילי הכולל המיוחס לתורג'מן באישומים עמד על העלמת הכנסות בהיקף של כ-3.7 מיליון שקלים וכן אי תשלום מס נוסף בסך כ-136 אלף שקלים, וכל זאת תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

"הנאשם השמיט מס ביודעין"

השופטת ציינה בגזר הדין, כי "עסקינן בעבירות מס שאינן טכניות, עבירות מסוג פשע. כתוצאה מהעבירות נגרעו מקופת הציבור סכומי כסף משמעותיים. הנאשם השמיט מס ביודעין במטרה להתחמק ולהשתמט ממס, תוך ניצול שיטת הדיווח הנוהגת ויחסי האמון בין המדינה לבין לבין הנישומים. מעבר לפגיעה בקופה הציבורית, עבירות מסוג זה פוגעות בעקרון שוויון הנשיאה בנטל המס ובחשיבות שימור מנגנון הדיווחים לרשויות המס". עוד ציינה, כי "מדובר בעבירות שביצוען קל וגילוין קשה, בסיסן בצע כסף וביסודן מרמה. מדיניות הענישה בעבירות מסוג זה היא מחמירה".

עוד צוין בגזר הדין, כי במשך 11 שנים בחר תורג'מן שלא לדווח לרשויות המס על הכנסותיו מיזמות נדל"ן והשכרת דירות ביודעין ובמטרה להתחמק מתשלום מס ועל מנת להשיג רווח קל על חשבון הציבור. "מידת הפגיעה בערכים המוגנים הנה משמעותית", קבעה השופטת והוסיפה כי במקרים דומים מתחם העונש ההולם נע בין 12 ל-30 חודשי מאסר, לצד מאסר על תנאי וקנס.

עם זאת, כאמור, בחרה השופטת במתחם ענישה "מרוכך", כלשונה, אשר הביא בחשבון את הנסיבות שהביאו להסדר טיעון ובהן השיהוי החריג בהגשת כתב האישום. "הנאשם ביצע את העבירות בין השנים 2018-2007, אך כתב האישום הוגש רק ביולי 2023. לא מצאתי טעם להצדקת השיהוי הכבד בהגשת כתב האישום כנגד הנאשמים, ומשכך החלטתי לקבל את טענת ההגנה לפיה השיהוי וחלוף הזמן החריג מביצוע העבירות מצדיק סטייה ממתחם העונש ההולם, כך שהנאשם לא ירצה מאסר מאחורי סורג ובריח".

תורג'מן מוכר כשחקן קולנוע ותיאטרון, וגם כבמאי הסרט "מינוטאור" בכיכובה של מילי אביטל. כמו כן שיחק בשורת סרטים ובהצגות. תורג'מן היה נשוי בעבר לשחקנית ענת עצמון, ולהם שני בנים.

באי כוחו של דן תורג'מן, עוה"ד חיים לוי וציון אמיר מסרו: "בחלוף למעלה מעשור מביצוע העבירות סברנו שנכון יהיה לחתור להסדר טיעון במסגרתו עתרנו לענישה מקילה שלא על דרך של ריצוי עונש מאסר בפועל. אנו שמחים על כך שבית המשפט אימץ את עמדתנו ומצא לנכון לגזור עליו עונש מקל בריצוי על דרך של עבודות שירות, וזאת לאור חלוף הזמן מעת ביצוע העבירות, השיהוי בהגשת כתב האישום ונוכח הסרת המחדלים ע"י הנאשם".