אחרי סכסוך משפטי שנמשך יותר מעשור, חברת הנפט "גבעות עולם", שמצאה מאגר נפט בישראל, נפרדת ממייסדה טוביה לוסקין בתמורה לנזיד עדשים של כ־1.2 מיליון שקל. בכך מסתיימת תקופה ארוכה של טלטלות ותחלופת מנכ"לים תכופה בחברה, שהחזיקה במשך שנים את שדה הנפט המסחרי הפעיל היחיד בישראל.

כעת, מעזה הנהלת החברה להביע תקוות לעתיד: "אנחנו מחפשים שותף. ברגע שתהיה חברה מבצעת להמשך הקידוחים, נגייס כסף בבורסה".

"אחרי שמצאו נפט, התחילו הבעיות"

גבעות עולם, הקרויה על שם ההבטחה לבני יוסף בספר דברים, החלה לחפש נפט בישראל כבר בשנות ה־90, בברכת הרבי מלובביץ'. במשך שנים בוצעו מספר קידוחים ממזרח לכפר סבא, אך ללא הצלחה מסחרית: כמויות הנפט שנמצאו לא הצדיקו הפקה.

רק בקידוח החמישי, "מגד 5", ממזרח לאלעד, התגלתה בשנת 2010 כמות נפט שנחשבה מספקת להפקה מסחרית בשטחי ישראל. לוסקין הכריז אז כי המאגר מכיל יותר מ־1.5 מיליארד חביות נפט, אך בפועל התברר כי מדובר במאגר קטן יותר, והחלק שניתן להפיק ממנו מצומצם עוד יותר. עם זאת, ב־2011 הציגה החברה לראשונה רווח מהפקת נפט - הישג חריג במציאות הישראלית. בהמשך התגלתה גם כמות נפט נוספת בקידוח "מגד 6". מאז הופסקה ההפקה, וכיום אין לחברה הכנסות מנפט.

לוסקין, יליד ברית המועצות, פעל בתחום הנפט בקנדה. על בסיס פרשנותו לספר דברים וברכת הרבי מלובביץ', לצד ידע גיאולוגי על פוטנציאל הנפט במזרח התיכון, הקים יחד עם איש העסקים נגה בן דוד חברה לחיפוש והפקת נפט. בנו של בן דוד, אמיר, הוא מנכ"ל החברה כיום.

לאורך השנים התגלעו חילוקי דעות חריפים בין השותפים, ובעיקר בין לוסקין למשפחת בן דוד. "אחרי שמצאו נפט במגד 5 התחילו הבעיות. היו לו דרישות. נעשו ניסיונות רבים להכניס שותפים, אבל זה לא צלח. ההתנהלות הייתה... הוא חשב שהוא יודע הכול וצריך להחליט הכול. אבל בעסק כזה צריך לדעת לפעול ביחד", אומר אמיר בן דוד לגלובס.

לוסקין פוטר מתפקיד מנכ"ל החברה בשנת 2014. לאחר מכן מונה לתפקיד אבי מעוז, כיום חבר כנסת. שורה של דמויות מוכרות עברו מאז בתפקידי ניהול וייעוץ בחברה, בהן האלוף (מיל') גיורא איילנד ויוסי זינגר, מנכ"ל גרנית הכרמל מקבוצת עזריאלי. זינגר פרש לאחר שבועות ספורים, ולאחר מכן מסר כי "היעדר היכולת לממש את תפקיד מנכ"ל השותפות אינו נעוץ בי. לשותפים בשותף הכללי הסדרים בלתי אפשריים וסבוכים אשר מונעים זאת, וכן מקשים על נושאים נוספים, מורכבים ועתירי סיכון כגון גיוס מקורות כספיים". בדבריו רמז גם למעמדו של לוסקין בחברה.

ועכשיו: הרחבת חיפושי הנפט וגיוס כסף בבורסה

העימות בין השותפים התגלגל למאבק משפטי שנמשך כ־12 שנה, וכלל גם ערעורים לבית המשפט העליון. בסופו של דבר נקבע כי החברה לא תפעל לפי דרישותיו של לוסקין, ובית המשפט הורה גם על פיצול השותפות. מכירת מניותיו של לוסקין ב"שותף הכללי" בוצעה באמצעות הליך של מעטפות סגורות. לוסקין עצמו הגיש מעטפה ריקה, והצעתם של יתר השותפים היא שזכתה. כך נמכרו למעלה מ־13% מהחברה - ששווייה בבורסה עומד כיום על כ־73 מיליון שקל - תמורת כ־1.2 מיליון שקל בלבד. לוסקין מצדו השתחרר מחובות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שהיו מוטלים עליו במסגרת השותפות.

כעת פותחת גבעות עולם דף חדש ומתכוונת לשוב לפעילות חיפושי נפט. המנכ"ל בן דוד אומר כי "אנחנו מתכוונים לרדת עוד שכבה, גם במגד 5 וגם במגד 6, ובעזרת השם לפגוע בסדקים משמעותיים ולהגיע להפקה".

החברה מחפשת כעת חברה מבצעת שתוביל את הקידוחים בפועל, וכן שותף עסקי שיאפשר את קידום המהלך. עם מציאת חברה כזו, בכוונת גבעות עולם לפנות לסבב גיוס נוסף בבורסה. במקביל, בחודשים האחרונים הצטרפה לחברה משקיעה חדשה דרך הבורסה, ז'אנה טומשבסקיה, שהפכה לבעלת עניין עם כ־14% מהמניות.

עוה"ד רפי שפירא ורן יעקב קינן ממשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות', המייצגים את קבוצת בן דוד, מסרו: "לאחר עשור של הליכים משפטיים, המחלוקות בגבעות עולם הגיעו לקיצן עם ההחלטה על היפרדות ורכישת חלקו של מר לוסקין בידי קבוצת בן דוד. בראייה לאחור, הוצע למר לוסקין כבר לפני כעשור לאמץ כללי ממשל תאגידי הולמים, אשר זמן קצר לאחר מכן אף הוסדרו בתיקון מס' 5 לפקודת השותפויות. אילו היה עושה כן, תוצאת הדברים מבחינתו הייתה יכולה להיות שונה בתכלית. חבל שכך, אך לאחר עשור של הליכים משפטיים הגיעה העת לצאת לדרך חדשה".