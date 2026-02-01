תחנת הכוח שתוקם בעטרות, מצפון לירושלים, הוגדרה על ידי רשות החירום הלאומית כ"פרויקט לאומי ממדרגה ראשונה ובעל חשיבות עליונה לשמירה על רציפות התפקוד האנרגטית של ישראל בכלל ושל מרחב ירושלים בפרט". ברשות ממליצים על מיגון מיוחד - כולל נגד רחפנים וכטב"מים - כדי לאפשר לתחנה להמשיך ולתפקד גם במצבי חירום. תחנת הכוח, שתוקם על ידי אגד פרופרטיז בשליטת קרן קיסטון וקרנות ההשתלמות של המורים והגננות, תהיה תחנת הכוח הראשונה בישראל שתוקם בסמוך לירושלים.

● בדרך ל-2040: כך ייראה פיילוט הקולטים הסולאריים בבאר שבע

● בג"ץ: ICL תשלם קנס של 16 מיליון על מחסור בסולר לחירום - פחות מהקנס המקורי

בסוף 2025 ועדת התשתיות הלאומיות (ות"ל) הסמיכה את תחנת הכוח עטרות, שתוקם בסמוך למיקום של שדה התעופה הישן מצפון לירושלים. על פי הודעת הוות"ל, מדובר ב"פרויקט תשתית לאומי בעל חשיבות אסטרטגית לבירת ישראל, שנועד לתת מענה לביקוש ההולך וגובר לחשמל במטרופולין ירושלים - על רקע גידול האוכלוסייה, פיתוח שכונות חדשות, הרחבת אזורי תעסוקה והתחזקות מעמדה של ירושלים כמרכז שלטוני, כלכלי ואורבני". תחנת הכוח תהיה בעלת כושר ייצור של כ-900 מגהוואט.

מאז, תחנת הכוח הראשונה שתוקם בצמוד לירושלים זכתה לתמיכה משמעותית נוספת מצד רשות החירום הלאומית (רח"ל), שצפויה להאיץ את התהליך. רח"ל היא הארגון שאחראי על שמירת איתנות העורף בזמן חירום, לרבות יכולת המשק והממשלה להמשיך ולתפקד - ובכלל זה אספקת חשמל רציפה.

המירוץ להקמת יכולת ייצור אנרגיה

ישראל עלולה להיכנס למחסור חמור באנרגיה בשנים הקרובות, וכעת היזמים וגורמי התכנון נמצאים במירוץ להקמת יכולת ייצור מספקת, לצד תשתיות תומכות, כדי להמשיך ולספק חשמל עם צריכת החשמל העולה. לכך מתווסף הצורך בביזור מקורות ייצור החשמל, הנחשבים כיום לריכוזיים למדי. הקמת תחנת כוח ראשונה בסמוך לירושלים צפויה לאפשר לעיר הבירה להמשיך ולקבל חשמל גם במקרה של פגיעה בתשתיות.

כדי להבטיח זאת, ברשות החירום הלאומית ממליצים על מיגון תחנת הכוח והמתקנים הנלווים אליה, בדומה לרמת המיגון שבוצעה לאחרונה בתחנת המיתוג המוקמת בגליל המזרחי. נוסף על הגנה מפני "נשק סטטיסטי" (רקטות לא מדויקות), רח"ל ממליצה על מיגון ייעודי נגד רחפנים וכטב"מים. עוד נכתב כי "יש לשאוף, ברמת התכנון, להטמנת כבילה משמעותית וחדרי קֵרָה בתווך התת־קרקעי ככל הניתן". בנוסף, ממליצים ברשות להיערך להצבת "מערכת טכנולוגית לגילוי ויירוט רוק"ק (רום הקרוב לקרקע - גובה הטיסה של רחפנים, ע"א)".

בימים אלה נמצאת תחנת הכוח בעטרות בשיח מול גורמי המקצוע בנתג"ז לחיבור תשתית הגז, מול שתא"א לחיבור תשתית הסולר (דלק החירום של ישראל), ועם המשרד להגנת הסביבה לצורך הכנת תזכיר השפעה על הסביבה. התמיכה המשמעותית מצד הוות"ל ומצד רח"ל כאחד עשויה להאיץ את הקמת התחנה.

כיום אין תחנות כוח משמעותיות בסמוך לירושלים. התחנות הקרובות ביותר הן גזר וצפית, שתיהן באזור השפלה. כדי לשנות זאת, מתוכננות לקום שתי תחנות חדשות: תחנת "עטרות" של קיסטון, שכבר זכתה להסמכת הוות"ל ותקודם במסגרתה, ותחנת "שמשון", שקיבלה אישור מקדמי מהממשלה וממתינה לאישור הוות"ל. לאחר קבלת כלל האישורים הרגולטוריים יוכלו התחנות לקבל אישור סופי מהממשלה שיאפשר את יציאתן לדרך. התחנות צפויות להתחיל בייצור חשמל רק לאחר שנת 2030, ומועד הקמתן המדויק טרם ברור.