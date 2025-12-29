תחנת כוח של אגד וקיסטון בירושלים הוסמכה בוועדה לתשתיות לאומיות

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) החליטה להסמיך את תחנת הכוח "עטרות" של אגד פרופרטיז (בשליטת קרן קיסטון) ולהתחיל את תהליך האישור הרגולטורי בוועדה. מדובר בתחנת כוח בהספק של 900 מגה־וואט שתוקם במתחם אגד מצפון לירושלים, יחד עם חניון לאוטובוסים חשמליים. בסמוך יוקם גם מתקן לטיפול בפסולת, מה שיהפוך אותו למעין "האב" תשתיות אזורי.

על־פי הודעת הות"ל, "מדובר בפרויקט תשתית לאומי בעל חשיבות אסטרטגית לבירת ישראל, שנועד לתת מענה לביקוש ההולך וגובר לחשמל במטרופולין ירושלים - על רקע גידול האוכלוסייה, פיתוח שכונות חדשות, הרחבת אזורי תעסוקה והתחזקות מעמדה של ירושלים כמרכז שלטוני, כלכלי ואורבני".

לאור הציפייה לביקוש ההולך וגובר לחשמל, עקב גידול האוכלוסייה, צמיחת הכלכלה ודרישה פוטנציאלית של חוות שרתים בהמשך, ישנן תוכניות רבות שמקודמות להקמה של תחנות כוח חדשות, הן באמצעות תחנות ייצור בגז והן במתקני ייצור סולאריים.

כיום יש שבע תחנות כוח בתהליכי פיתוח מתקדמים יחסית, לאחר כל האישורים הרגולטוריים, כשהמתקדמת ביותר היא תחנת "קסם" של מבטח שמיר, שאף תזכה לתשלומי זמינות מוגדלים מרשת החשמל כתמריץ על הקמה מהירה סמוך לאזור המרכז. שתיים אחרות (אשכול 2 ושורק 2) זכו במכרז, והשאר כבר עברו אישורי הות"ל אך טרם סגרו פיננסית. הן צפויות לקום עד שנת 2030. מספר תחנות אחרות נמצאות בשלבים מוקדמים יותר, כמו תחנת הכוח של ארי נדל"ן באזור גבעת חביבה שזכו במכרז קרקע של רשות מקרקעי ישראל.

"מהלך אסטרטגי שנועד לתמוך בגידול האוכלוסייה"

כיום אין כלל תחנות כוח משמעותיות בסמוך לירושלים. התחנות הקרובות ביותר הן גזר וצפית, שתיהן באזור השפלה. כדי לתקן זאת, מיועדות לקום שתי תחנות חדשות: תחנת "עטרות" של קיסטון שכעת זכתה להסמכה של הות"ל ותקודם במסגרתה, ותחנת "שמשון" שזכתה לאישור מקדמי של הממשלה, ומחכה לאישור הות"ל. לאחר שיקבלו את כלל האישורים הרגולטוריים, הן יוכלו לגשת לאישור סופי של הממשלה שיאפשר להן לצאת לדרך. הן צפויות להתחיל לייצר רק לאחר שנת 2030, וטרם ברור מתי בדיוק יקומו.

על־פי הות"ל, תחנת הכוח החדשה שתוקם בעטרות "צפויה לשמש גם זרז להרחבת מערכת הולכת הגז הטבעי לאזור התעשייה עטרות ולמוקדי צריכה נוספים בירושלים ובסביבתה". כלומר, ברגע שיהיה "צרכן עוגן" ראשי של גז באזור ירושלים, הדבר יקל על הקמת מפעלים סמוכים שישתמשו באותן תשתיות. לפני מספר חודשים, נתג"ז נאלצו "להלאים" חזרה זיכיון להקמת תשתיות גז מזכיין שלא הצליח לחבר מספר לקוחות.

יו"ר מטה התכנון הלאומי ויו"ר הות"ל, הרב נתן אלנתן, מסר כי "תחנת הכוח בעטרות היא מהלך אסטרטגי שנועד לתמוך בגידול האוכלוסייה, בפיתוח העיר ובהבטחת ביטחון אנרגטי רציף ואמין לתושבי ירושלים והאזור כולו".

מתכננת הות"ל, נאוה אלינסקי־רדאעי, הוסיפה כי "קידום ייצור חשמל בסמוך למוקדי הצריכה מחזק את אמינות המערכת ומאפשר תכנון ארוך־טווח התומך בהתפתחות העיר".