שלוש תחנות כוח קיבלו אישורים לבנייה, למה חלקן עדיין תקועות?

מנהל התכנון הפיק היתר בנייה לתחנת "קסם" של שמיר אנרגיה , תחנת הכוח הגדולה הבאה שצפויה לקום בישראל, וספציפית ליד גוש דן. בנוסף גם ניתן אישור למתן היתר להרחבת "דוראד" באשקלון, אך זו נמצאת בקשיים משפטיים וסכסוך עמוק בין השותפים. גם השדה הסולארי "דימונה דרום" שזכה במכרז בו הוא התחייב לספק חשמל במחיר נמוך במיוחד של 7 אגורות לקוט"ש קיבל אישור למתן היתר.

תחנת "קסם" היא התחנה הגדולה הבאה שתוקם בישראל, ובשל מיקומה האסטרטגי קרוב יחסית למרכז הצריכה בגוש דן והקמתה הקרובה, היא צפויה להנות מ"תעריף זמינות" מיטיב במיוחד שיאפשר לה רווח יחסית גודל על עצם זמינותה לרשת החשמל, בלי קשר לאנרגיה שתייצר.

קסם היא תחנת הכוח הכי מתקדמת מבחינת מה שנדרש להקמתה: היא חתמה על הסכמי גז עם אנרג'יאן ומאגר תמר, למרות קשיים תחרותיים בשוק, היא קנתה טורבינת גז מ"סימנס" למרות ביקוש-יתר עולמי, וכעת צפויה לסגור בקרוב פיננסית מול בנק הפועלים, ובכך תבטיח את ההטבות שיינתנו לה על ידי המדינה. כעת קסם גם מקבלת היתר בניה, מה שיאפשר לה להתחיל את הבניה בפועל ברגע שתקבל את המזומנים הנדרשים לצורך כך. תחנת הכוח בקסם תהיה בעלת הספק של 780 מגהוואט.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, אומר בעקבות מתן ההיתר לתחנת קסם ש"ההיתר שהוציאה היום רשות הרישוי הארצית לתחנת הכוח בקסם, על אף ההתנגדויות והאינטרסים, משקף את הצורך הדוחק לחזק את כושר הייצור של משק החשמל" ו"כבר בשנים האחרונות התרענו כי המחסור בייצור חשמל עלול להביא לפגיעה חמורה באמינות האספקה ואף לסיכון של החשכת גוש דן. לכן ההחלטה הייתה בלתי נמנעת. מינהל התכנון ימשיך לעמוד על הצרכים הלאומיים של מדינת ישראל ולפעול להבטחת תשתיות חיוניות לטובת הציבור".

סכסוך השותפים ששם את הרחבת "דוראד" בסימן שאלה

היתרים מעט פחות מתקדמים ניתנו גם להרחבת תנחת הכוח "דוראד" באשקלון, שתאפשר ייצור של 650 מגהוואט נוספים. היא קיבלה כעת אישור למתן היתר מרשות הרישוי הארצית, שאחראית על הוצאת היתרי בנייה לפרויקטים תשתיתיים גדולים. זה שלב אחד מוקדם יותר מהיתר בניה סופי, אך הוא מאפשר להתקדם בתהליך. בפועל, עצם הרחבת תחנת דוראד נמצא בסימן שאלה בשל סכסוך עמוק בין השותפים: אדלטק, יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל מצד אחד, וקבוצת לוזון-אלומיי מהצד השני.

תחנת הכוח דוראד היא אחת מתחנות הכוח הפרטיות הראשונות בישראל, והחלה לייצר חשמל ללקוחות פרטיים כבר ב-2014. היא הוקמה בידי שותפות של קבוצת אדלטק (אורי אדלסבורג), דורי אנרגיה (של הקבלן אורי דורי, היום בבעלות עמוס לוזון), חברת זורלו מטורקיה וקצא"א הממשלתית (התחנה הוקמה על קרקע בבעלות קצא"א). אך התערערות יחסי ישראל-טורקיה וקשיים בזורלו עצמה הביאו לפרישתם מהתחנה, דבר שהצית קרב משפטי על מי יקבל את המניות וזכויות סירוב על הצעות עליהן. אדלטק נסוגה לאחרונה מהתביעה, ולוזון-אלומיי ישיג את המניות הטורקיות.

עם זאת, נושא הרחבת התחנה עדיין תלוי ועומד: אדלטק מתנגדים להרחבה בשל הרגולציה התחרותית שמגבילה אותם מלהקים תחנות כוח נוספות (עד 20% מכוח הייצור במשק), שאדלטק עלולים להגיע אליהם אם התחנה תורחב. זאת כאשר הם עצמם מהווים רק חלק קטן מהבעלות בתחנה, ולכן לא ירוויחו מכך משמעותית. אדלטק היו מעדיפים להתרחב לתחנת כוח שנמצאת בבעלות גבוהה יותר שלהם, במקום הרחבת דוראד ש"תסתום" את פוטנציאל ההתרחבות שלהם עם רווחים קטנים יחסית. שאר השותפות החליטו לרחיב את התחנה בכל זאת, החלטה שאדלטק מערערים עליה כעת לבית המשפט.

אישור מקדמי דומה גם קיבל פרויקט "דימונה דרום" של חברת EDF, בהספק של 235 מגהוואט (גדול ביחס לשדה סולארי) מה שיהפוך אותו לכשיוקם, לפחות לזמן מה, לשדה הסולארי הגדול ביותר בישראל. פרויקט זה לא משתתף ב"אסדרת השוק" בו מתחרים יצרני חשמל על מקום ברשת בכל רגע, אלא הוא זכה במכרז על הקרקע בו הוא מתחייב לספק חשמל במחיר של 7 אגורות לקוט"ש, שנחשב נמוך במיוחד.