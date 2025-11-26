דוחות חברות האנרגיה מגלים: מחסור בטורבינות מעכב הקמת תחנות כוח

שלוש תחנות כוח בישראל דיווחו בשבוע האחרון על עיכובים בהקמתן, שתיים בשל חוסר יכולת לרכוש טורבינות גז מספקים בינלאומיים. כתוצאה מכך, הקמתן תדחה והן אף עלולות לאבד את המענק לעידוד ההקמה שמציעה רשות החשמל. חברת האנרגיה OPC, שדיווחה לאחרונה לבורסה, מזהירה את המשקיעים כי למרות אישור הממשלה לתחנת הכוח החדשה שלה בחדרה, עדיין יש קשיים שנובעים מ"אילוצי לוחות הזמנים הגלובליים בהזמנת ציוד"; גם ג'נריישן קפיטל מתחייבים רק ל"מגעים" עם ספקי טורבינות עבור תחנת הכוח, ריינדיר. התחנה השלישית, דוראד 2, מצוייה בסכסוך משפטי ארוך שמעכב הקמתה.

העיכובים בכניסת תחנות כוח חדשות בולמים את התחרות במשק החשמל. הם אף צפויים להתגלגל גם למחיר שהצרכנים משלמים בחשבון החשמל, בגלל חוסר תחרות בענף. מה שגורם להם הוא ביקוש יתר עולמי לטורבינות גז, שמזניק את מחירי תחנות כוח חדשות במאות מיליוני דולרים, וכן יכולת ייצור התחנות שנמצאת בתפוסה מלאה. שלוש חברות גדולות בעולם בלבד מייצרות טורבינות גז, והן מרוויחות מאוד מכך.

משק החשמל בישראל סובל מהעדר תחרות. הדבר בא לידי ביטוי בקיץ 2024. אז מספר תחנות כוח דרשו מחירים מופרזים מרשת החשמל דרך חברת נגה, המנהלת את המערכת, משום שלא הייתה להן אלטרנטיבה בזמני שיא הביקוש.

זו ככל הנראה הסיבה שרשות החשמל אפשרה הקמה של 4 תחנות כוח עד יוני 2027. זאת בנוסף לתחנות תחת רגולציה ייחודית (אשכול 2 ושורק 2). אולם רק כשתחנות הכוח החדשות ייכנסו לפעולה קצת אחרי 2030, נראה תחרות שתתבטא גם בחשבון החשמל.

רשימת המתנה עד שנת 2028

בעוד דוראד מתמודדת עם סכסוך משפטי, הקמת התחנות של ריינדיר ו־OPC חדרה, מתעכבת בפועל בשל הקושי להשיג טורבינות גז. הן נמצאות ברשימת ההמתנה של שלוש החברות המשמעותיות בעולם שמייצרות טורבינות גז: ג'נרל אלקטריק (GE) מארה"ב, סימנס מגרמניה ומיצובישי מיפן. לדברי גורם במשק האנרגיה: "עד כה, כל מי שסגר עסקה עשה זאת מול סימנס".

המועדים המוקדמים ביותר כיום לרכישת טורבינות הן בשנת 2028. ובנוסף, 3 יצרניות הטורבינות עצמן לא ממהרות להרחיב את קיבולת הייצור. מדוע? ראשית, מכיוון שמדובר על השקעה לטווח ארוך; שנית: הן נהנות מגל הביקושים.

הערכות בשוק, כולל של פירמת S&P, מדברות על זינוק של עד פי 2.5 בעלויות הציוד לתחנות כוח, עד 2,400 דולר לכל קילוואט. גם לפי דוח ארגון GridLab, שעוסק באנרגיה, המחירים עולים מ־1,116־1,427 דולר לקילוואט למעל 2,000 דולר.

עבור תחנות כוח כמו אלו שמוקמות בארץ, מדובר על עלות הקמה נוספת של מאות מיליוני דולרים. אלו יתבטאו בחשבון החשמל. קודם כל כי תחנות הכוח יידרשו להחזיר את ההשקעה, ושנית, בשל האיחור בהקמתן שיעכב את התחרות ואת ההקלה במחיר.