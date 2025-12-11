תחנת הכוח "קסם" סגרה פיננסית ותקבל תגמול מוגדל מרשת החשמל

"קסם", תחנת הכוח הראשונה שתיבנה באסדרה החדשה של רשות החשמל, חתמה על הלוואה גדולה מול בנק הפועלים, ובכך הבטיחה את הקמתה ואת "תשלום הזמינות" הגבוה שהיא תקבל מרשת החשמל. זאת מכיוון שמדובר בתחנה קריטית לאספקת חשמל באזור צפון גוש דן, שסובל מביקוש גבוה מאוד לחשמל ביחס לייצור באזור. היתר הבנייה, כפי שדווח בגלובס, התקבל לפני שבוע - וההפעלה צפויה באמצע 2029.

ההלוואה מבנק הפועלים עומדת על 1.1 מיליארד אירו ועוד 300 מיליון שקל (בסך-הכול כ-4.5 מיליארד שקל). רוב ההלוואה היא באירו בשל העובדה שרוב הציוד לתחנה נרכש מחברת סימנס הגרמנית. זאת לרוב טורבינת החשמל, שהיא פריט ציוד שנמצא בביקוש עולמי גדול במיוחד, וחלק מתחנות הכוח מתקשות להשיג אותה.

הריבית על ההלוואה מעורפלת בכוונה, אך לדברי החברה, "ההלוואות למימון הפרויקט תישאנה בחלקן ריבית קבועה על בסיס Euro Swap, ובחלקן ריבית משתנה על בסיס Euribor בתוספת מרווח בשיעור שנתי של 2.3% עד 3.3%". ההלוואה תוחזר במהלך 24 שנות ההפעלה של התחנה החל מ-2029.

תחנת הכוח המתקדמת ביותר

"קסם", שתהיה בעלת הספק ייצור של 780 מגהוואט, היא תחנת הכוח המתקדמת ביותר מבחינת מה שנדרש להקמתה: היא חתמה על הסכמי גז עם אנרג'יאן ומאגר "תמר" למרות קשיים תחרותיים בשוק, קנתה טורבינת גז מסימנס למרות ביקוש יתר עולמי, קיבלה היתר בנייה לפני כשבוע, וכעת גם סגרה פיננסית ותוכל להתחיל לפעול לקראת ההקמה בפועל והזרמת החשמל למשק תוך פחות מ-4 שנים. היא גם צפויה לשלם למדינה כ -300 מיליון שקל על הקרקע - דבר שמתאים בדיוק לגובה ההלוואה השקלית שקיבלה מבנק הפועלים.

תחנת "קסם" היא התחנה הגדולה הבאה שתוקם בישראל, ובשל מיקומה האסטרטגי קרוב יחסית למרכז הצריכה בגוש דן והקמתה הקרובה, היא צפויה להנות מ"תעריף זמינות" מיטיב במיוחד שיאפשר לה רווח יחסית גודל על עצם זמינותה לרשת החשמל, בלי קשר לאנרגיה שתייצר: בעוד שרוב התחנות יקבלו 3.31 אגורות לשעה על כל קילוואט של יכולת ייצור, התחנה הראשונה שתקום בקרבת גוש דן תקבל 3.81 אגורות לשעה. בהתחשב בכך ש"קסם" תהיה מסוגלת לייצר 780 מגהוואט של חשמל, מדובר במאות מיליוני שקלים בכל שנה - בנוסף, כמובן, לכל מגהוואט-שעה של חשמל שהתחנה תייצר בפועל.

53% מתחנת "קסם" שייך לשמיר אנרגיה, והשאר בבעלות קיבוץ גבעת השלושה, חזי קוגלר, אלון פולישוק וכלל ביטוח.

את קסם אנרגיה ליווה עו"ד אורי מנדל, שותף וראש מחלקת אנרגיה, תשתיות ומימון פרויקטים, בפירמת EBN - ארדינסט, בן נתן טולידאנו.