המחיר שהמדינה תקבל על הקרקע של תחנת הכוח קסם

תחנת הכוח קסם של שמיר אנרגיה , שכעת קיבלה היתר בנייה רשמי ממינהל התכנון, צפויה לשלם למדינה כ-300 מיליון שקל על הקרקע שאותה תחכור מרשות מקרקעי ישראל. זאת על בסיס תעריף קבוע של 300 אלף שקל לכל מגהוואט הספק ייצור (הספק התחנה הוא 780 מגהוואט), בתוספת שטחים נוספים לצד התחנה ומע"מ.

● דוחות חברות האנרגיה מגלים: מחסור בטורבינות מעכב הקמת תחנות כוח

● פעילות הותמ"ל תוארך עד 2028: השינויים בחוק ההסדרים בנדל"ן

תחנת "קסם" היא התחנה הגדולה הבאה שתוקם בישראל, ובשל מיקומה האסטרטגי קרוב יחסית למרכז הצריכה בגוש דן והקמתה הקרובה, היא צפויה להנות מ"תעריף זמינות" מיטיב במיוחד שיאפשר לה רווח גדול יחסית על עצם זמינותה לרשת החשמל - בלי קשר לאנרגיה שתייצר. בעוד שתחנות אחרות יקבלו על כל קילוואט יכולת ייצור כ-1.51 אגורות לשעה, התחנה הראשונה שתקום בקרבת גוש דן תקבל 3.81 אגורות לשעה. בהתחשב בכך שקסם תהיה מסוגלת לייצר 780 מגהוואט של חשמל, מדובר במאות מיליוני שקלים בכל שנה. בנוסף, כמובן, לכל מגהוואט-שעה של חשמל שהתחנה תייצר בפועל.

קסם היא תחנת הכוח הכי מתקדמת מבחינת מה שנדרש להקמתה: היא חתמה על הסכמי גז עם אנרג'יאן ומאגר תמר , למרות קשיים תחרותיים בשוק, היא קנתה טורבינת גז מ"סימנס" למרות ביקוש-יתר עולמי, וכעת צפויה לסגור בקרוב פיננסית מול בנק הפועלים, ובכך תבטיח את ההטבות שיינתנו לה על ידי המדינה.

מדובר על תעריף גבוה במעט מהסכום שתחנת "דליה 2" צפויה לשלם למדינה על חכירת הקרקע שלה: 270 מיליון שקל. כך שאמנם לא מדובר בסכום חסר תקדים, אך הוא עדיין נחשב גבוה מאוד, ומעיד על הסכומים המשמעותיים שתחנות הכוח מוכנות להשקיע כדי לייצר חשמל לרשת. שוק האנרגיה בישראל נחשב היום לא מספיק תחרותי, ובשנה שעברה רשות החשמל נאלצה לקבוע תקרת מחיר להצעות המחיר החצי-שעתיות של תחנות הכוח לרשת. זאת לאחר שבשעות השיא, כשכל תחנות הכוח נדרשו לפעול, חלקן דרשו מהרשת מחירים גבוהים במיוחד שלא הייתה ברירה אלא לשלם להם. אך עם הכניסה של תחנות הכוח הבאות לרשת עד 2030, השוק אמור להפוך לתחרותי יותר ולהקל על מחירי החשמל לצרכנים.