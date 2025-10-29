תחום תשתיות האנרגיה ממשיך לרכז עניין מצד הגופים המוסדיים. לגלובס נודע, כי כלל ביטוח רוכשת 8% מתחנת הכוח "קסם", שמוקמת לא הרחק מראש העין, תמורת 200 מיליון שקל. השותפה המרכזית בהקמה היא שמיר אנרגיה, שבשליטת מאיר שמיר, לצד קיבוץ גבעת השלושה ושותפים נוספים.

סביב תחנת האנרגיה, שתוקם ליד מחלף קסם, נרשמו לא מעט מאבקים מורכבים, עד שאושרה הקמתה. התחנה תייצר כ-800 מגוואט, והיא תהיה מהגדולות באזור גוש דן. היא תפעל בטכנולוגיית הפקת אנרגיה הנחשבת למתקדמת ביותר בעולם לייצור חשמל מגז טבעי. מדובר למעשה במנועי סילון שתוכננו במיוחד לצורכי הפקת אנרגיה יעילה.

שמיר שומרת על כוחה

במסגרת ההשקעה הנוכחית, כלל תזרים את הכסף בתמורה למניות, במקביל להמשך השקעה של שמיר אנרגיה, שתשמור על שיעור אחזקתה ותישאר בעלת השליטה הגדולה בקסם אנרגיה. נוסף על כך, כלל ביטוח ופיננסים תעמיד מסגרת אשראי למייסדים, למימון חלקם בהקמת התחנה.

מוקדם יותר החודש הודיעה קסם אנרגיה שמקימה את התחנה, כי חתמה עם חברת סימנס אנרגיה על הסכם מחייב לאספקת הציוד העיקרי להקמה. מדובר בהסכם בהיקף של 14 מיליון אירו, שנועד להבטיח את מועדי האספקה של הציוד העיקרי לפרויקט.

באפריל דווח כי קסם חתמה על הסכמים לאספקת גז טבעי מהמאגרים של חברת אנרג'יאן "כריש-תנין". מדובר באספקת גז בעלות כוללת של 2 מיליארד דולר, על פני תקופה של 17 שנה. ההערכות הן שהקמת התחנה תושלם בשנת 2029, והיא אמורה לסייע באספקת הביקושים העצומים לחשמל בגוש דן.

ענף עולמי לוהט

סקטור תשתיות האנרגיה הפך לענף לוהט למשקיעים גם ברחבי העולם, בעיקר בשל הגידול הצפוי בביקוש לחשמל בשנים הקרובות, נוכח מהפכת ה-AI, המעבר לרכבים חשמליים ועוד. בבורסה בתל אביב קיים למשל כיום מדד ת"א-תשתיות אנרגיה, שזינק במעל ל-50% מתחילת השנה, נתון גבוה משמעותית ממדד הדגל המקומי. בין השאר, בשוק מעריכים כי המדד נהנה מרוח גבית גם לנוכח סביבת הריבית היורדת, שמקילה על עלויות המימון להקמת הפרויקטים המדוברים.

הצורך בהקמת תחנות אנרגיה חדשות בישראל הוא קריטי. דוח שפורסם אשתקד, שחיברה ד"ר נורית גל, מנכ"לית חברת e-Energy וסמנכ"לית רגולציה ברשות החשמל בעבר, העריך כי ייתכן מחסור חשמל של 100 שעות בשנה, בעלות של מיליארד שקל למשק, עד לסוף העשור. גם ברשות החשמל התריעו כי קצב הגידול בביקוש לאנרגיה בארץ נחשב מהגבוהים בעולם המערבי. חברת ניהול מערכת החשמל הממשלתית "נגה" חזתה כי כדי להימנע ממחסור בחשמל במשק יהיה צורך להקים תחנת כוח אחת לפחות בגוש דן, עד לשנת 2028. לפי שעה, קסם הינה התחנה היחידה שמוקמת בגוש דן, ולוח הזמנים כאמור דחוק.

מי שמבין היטב את הפוטנציאל גם להשיא תשואה לאורך זמן הם הגופיים המוסדיים, המנהלים את כספי הפנסיות והחיסכון של הציבור.

לפני שלושה חודשים השלימה ענקית הביטוח הפניקס עסקה שבה רכשה את מניות חברת זורלו הטורקית בתחנת הכוח דוראד (10%) באשקלון, תמורת 280 מיליון שקל.

באוגוסט החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למשוך את התנגדותו להקמת תחנת הכוח ריינדיר בחדרה. בין השותפים בתחנה, שתייצר 900 מגוואט, נמצאת קרן ג'נריישן, לצד הפניקס ורפק תקשורת. תכנון התחנה החל לפני שמונה שנים, והקמתה אושרה פעמיים בוועדת התכנון הלאומית (ות"ל), אולם לחצים פוליטיים ואחרים מנעו את הבנייה בפועל.

בשנה שעברה גם הושלמה הסגירה הפיננסית של מכירת תחנת הכוח "אשכול" של חברת החשמל לידי דליה אנרגיה וג'ורג' חורש. היה זה מכרז מתוקשר מאוד שבתחילה הוצעה בו הצעה דרמטית על ידי משק אנרגיה - 12.4 מיליארד שקל עבור התחנה. ההצעה גילמה פער משמעותי מהמקום השני במכרז, מה שיצר מורכבות רבה והוביל את ועדת המכרזים של חברת החשמל לבטל את המכרז ולערוך בו שיפורים. בסיכומו של התהליך נרכשה תחנת אשכול על ידי משק אנרגיה, בסכום של 9 מיליארד שקל.