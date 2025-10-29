מאחורי הירידות בבורסה: "משקיעים לא רוצים לראות שוב מלחמה"

השבריריות של הפסקת האש השפיעה אתמול על הבורסה המקומית, ולאחר הפרתה ע"י החמאס הירידות החריפו לקראת נעילת המסחר - המדדים ת"א 35 ות"א 90 ירדו בכ־1%. הרוב המכריע של הסקטורים סיימו את המסחר באדום, ללא שונות גבוהה ביניהם. מדדי הנפט וגז ומדד הנדל"ן הובילו את הירידות, והשילו כ־1.5%.

באופן מפתיע, הבורסה מדשדשת מאז שנכנס לתוקף הסכם הפסקת האש ב־10 לאוקטובר. מדד ת"א 125 ירד ב־2.2%, ובוול סטריט לעומת זאת S&P 500 עלה ב־3.3% באותה תקופה.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה, אומר כי "המגמה השלילית בבורסה מנוגדת לאופטימיות שנרשמת בארה"ב. ניתן להניח שחלק גדול מהמגמה השלילית מקורו בחדשות הנוגעות לחטופים ולחללים. אף משקיע לא רוצה לראות את המלחמה מתחדשת, והציבור כולו מצפה לשובם של כל החטופים הביתה".

לדבריו, "הדואליות הזו באה לידי ביטוי בעצבנות בשוק המניות. לאחר המהלך המשמעותי בתל אביב בשבועות האחרונים והכניסה המאסיבית של כסף חדש, המשקיעים נמצאים בעמדת המתנה לחדשות מדיניות חיוביות ולהפחתת ריבית גם בישראל".

"אין פה דרמה של ממש"

רונן מנחם, אסטרטג השווקים הראשי של בנק מזרחי טפחות, לא מופתע: "נראה לי שלא צריך להיות מופתעים מהירידות, הן מעידות בעיקר על הוולטיליות שהיית מצפה לה בתקופת ההסדר והביניים של השלב השני של השיחות. השוק רגיש כעת ובונה את התרחישים שלו (הן המשקיעים המקומיים והן הזרים) על הנחה שהתהליך המדיני יתקדם, אך באותה מידה כולם זהירים ומודעים לכך שהדינמיקה צפוייה לתעתע ואנחנו עדיין צפויים לתנודתיות בשווקים כתוצאה מאירועים כמו היום".

"בעצם אם אתה מסתכל על חברות הדירוג שפרסמו דוחות לאחרונה, אתה רואה שגם הן בעמדת המתנה, הן לא שינו את התחזית השלילית שלהן ואמרו בפירוש שהן מחכות, עדות לכך שמלחמה של שנתיים לא מסתיימת ביום אחד, יש תהליך ביניים בו אנחנו צפויים לשווקים יותר דינמיים, תנודתיים ותגובתיים, כמו היום".

האם יש סיבה לבהלה?

"לא", אומר מנחם ממזרחי, "אם אתה רואה את הנתונים הכלכליים של המשק אתה רואה שהם חזקים וימשיך להיות כך".

גם יוטב קוסטיקה, מנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של מור קרנות נאמנות, חושב שאין פה יותר מדי דרמה. "אכן השוק לא אהב את זה, כבר זמן מה אנחנו עדים לידיעות כאלה או אחרות, אך כשמנתחים לעומק את הדברים, הבורסה ידעה לעבוד טוב גם בתקופה הרבה יותר עצימה, זה משהו שעוד ילווה אותנו, ולכן, לא צריך להילחץ.

"בלי קשר, מאז הפסקת האש סך הכל הבורסה לא הגיבה בצורה חזקה כמו שציפו, בסך הכל היא די מדשדשת, עליות קלות, אבל צריך לזכור שישראל כבר שנתיים במלחמה, ולכן ההשפעה על המשיקעים מוגבלת, זה יכול לעכב נושאים כמו עליות דירוג או להשפיע על משקיעים זרים".

הורדת הריבית די בטוחה

בסוף נובמבר יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו. להערכת רוב הכלכלנים, הנגיד פרופ' אמיר ירון יפחית את הריבית בסוף נובמבר, ובעוד שנה היא תעמוד על 3.5%. האם ההתחממות הביטחונית תשפיע על החלטת בנק ישראל?

"האירוע האחרון בפני עצמו לא ישפיע על החלטת הריבית של בנק ישראל. הבנק לוקח החלטות על סמך מגוון רחב של נתונים", אומר מנחם. "הורדת הריבית הצפויה בארה"ב מחר תקל, ככל שתתרחש, על בנק ישראל לשקול הורדת ריבית כאן, תחת הנחה כאמור שהאירועים היום יהיו מוכלים".

"זה לא ישפיע על הריבית, הריבית תרד לדעתי בהחלטה הקרובה, בסך הכל אנחנו באירוע הרבה יותר רגוע", אומר קוסטיקה ממור.

אבל, לפי מנחם כדאי להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק, "כי השוק עשה מהלך, השוק עשה עליות יפות ברוב הענפים, הנדל"ן, הביטוח, הבנקים, כמעט בכולם, ולכן צריך לצפות לתקופה רגישה יותר. רק בשל התפתחות חריגות צפוי שינוי, אחרת הכיוון הוא חיובי בסך הכל".