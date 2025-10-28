"אנחנו במצב לימבו, מצב ביניים ולא ברור לאן הולכים. כולנו מחכים להתפתחות בכיוון מסוים. יכול להיות שהמלחמה תפרוץ שוב, או כמו שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר, יהיה שלום עולמי, או מזרח תיכון חדש. מבחינת שוק ההון, רוב הציפיות כבר מגולמות במחירים, ולכן עד שהריבית לא תרד מעבר לצפוי ,אנחנו נדשדש ברמות האלה", כך אמר יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, בשיחה עם כתב הבנקים ושוק ההון של גלובס, חזי שטרנליכט, בכנס "מנצחים על העתיד הפיננסי".

● כנס ההשקעות | מנכ"ל מגדל, רונן אגסי: "בתפיסה שלי נדל"ן בישראל רק קונים, לא מוכרים"

● כנס ההשקעות | הממונה על שוק ההון, עמית גל: "לא נוכל לחיות עם ניגודי עניינים של סוכני הביטוח"

לדברי קפלן, "עד שלא יהיה אירוע משמעותי כמו הורדה דרסטית של הריבית או נורמליזציה עם סעודיה, נדשדש ברמות האלה. ואני חושש דווקא ממיתון. הריבית תרד, אבל לא תמיד זה קורה בגלל סיבות טובות אלא זה יכול לקרות בגלל מיתון, אבטלה, הפסקת המענקים למילואימניקים. יכולה להיות נחיתה קשה ולא רכה, ובנק ישראל יצטרך לנקוט מהלכים".

שוק הנדל"ן: "רק 20% פחות עסקאות, אבל לא מיתון"

למרות ההאטה בשוק הדיור, והירידה החדה במכירת דירות ע"י הקבלנים, קפלן לא רואה בעיה בשוק. "רוב הפרויקטים מתפקדים יפה. עם זאת, בתל אביב יותר קשה ויש מעט עסקאות, ובאופן כללי יש 20% פחות עסקאות מהתקופה אשתקד. אני חושב שזה לא מיתון, בנק ישראל הוציא רגולציה חדשה ועצר את מבצעי הקבלנים (מבצעי מימון בשיטת 20-80%, נ"א). זה עצר חלק מהרכישות שחלקן היו ספקולטיביות שלא היו צריכות להיכנס לשוק. ועדיין, אנחנו רואים ששוק המשכנתאות מתפקד טוב, גם אם יש עלייה בפיגורים, זה לא מתבטא במחיקות (הון, נ"א)".

קפלן סבור שיש כיום הזדמנות כמעט היסטורית לאפשר לאנשים בישראל לגור בדירות בשכירות מוסדית, כפי שמתרחש במדינות רבות בעולם. "יש כעת הזדמנות לתקן כשל שוק במשך שנים בשוק השכירות. עולם השכירות הוא בעיקרו שכירות מוסדית. גופים גדולים משכירים דירות לטווח ארוך בשכירות מפוקחת וזה נותן מענה לאוכלוסיות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית או לאנשים שלא רוצים להשתקע בדירה אחת לכל ימי חייהם".

לדבריו, כבר כעת ניתן לראות את השינוי הדמוגרפי בישראל, "דור ה-Z פחות קונה דירות. הם יותר רוצים להשקיע דרך פלטפורמות בשוק ההון גם כי כשהריבית יותר גדולה פחות רוצים להשכיר ואנשים מעדיפים לשים את הכסף בחשבון בנקאי (פיקדון)".

אך הסיבה לדעתו היא לא רק רצון להשקיע בשוק ההון אלא גם חוסר מסוגלות של הצעירים לרכוש דירה בישראל. "אין לצעירים את ההון לרכוש דירה. מחיר דירה ממוצעת הוא 2.6 מיליון שקל. לאיזה זוג צעיר יש הון עצמי של 580 אלף שקל, זה 8 שנות עבודה רק כדי להגיע להון עצמי כזה. ואז משתעבדים למשכנתא 30 שנה. לכן, מדינת ישראל חייבת לעודד השכרה ארוכת טווח".

"אנשים עם תואר ד"ר לא מבינים בפיננסים"

הבעיה העיקרית לדעתו של קפלן היא חוסר הבנה פיננסית מספקת של הציבור. "זו בעיה תשתיתית במדינת ישראל, אין חינוך ואוריינות פיננסית. לא מלמדים את זה בתיכון ולא באוניברסיטה ואתה יכול לפגוש אנשים משכילים, ד"ר, עו"ד, אנשים עם תואר ראשון שני שלישי, שלא מבינים בפיננסים, מה זה צמוד מדד או לא צמוד, מיסוי נומינלי מול ריאלי, יש בעיית תשתית והיא חינוכית".

התוצאה היא שאנשים לא מספיק חוסכים. "ל-90% מהציבור אין חסכונות גבוהים. 100 אלף שקל לא מעניינים את המערכת הבנקאית". קפלן אף קרא לציבור לחסוך יותר כסף בפיקדונות בריבית גבוהה: "אנחנו נותנים ריבית של 4%-4.2% בלי להכריח אותך להעביר את חשבון העו"ש. חבל להשאיר את הכסף בלי ריבית - הציבור חייב להיות אקטיבי. ותזכרו - יש 230 מיליארד שקל בעו"ש שלא צובר ריבית".

בגלל ירידת הריבית הצפויה במשק קפלן מעדיף כיום פיקדונות. יש לו גם אינטרס כמובן. "צריך להבין שהריבית במגמת ירידה, ולכן מאוד חשוב איזה מסלול אתה בוחר, אם אתה מקבע ריבית גבוהה אתה מקבע את הריבית שתקבל בעתיד".

ואחרי הכול, לקראת הכניסה לשנת הבחירות הקרובה הוא קורא לממשלה והכנסת לגלות אחריות תקציבית. "תקופת בחירות מלווה בדרך כלל בצעדים פופוליסטיים. אחרי שנתיים של מלחמה חייבים לגלות משמעת ולכוון את התקציב לאזורים שמעודדים פריון והגדלת היקף התעסוקה. צריך לכוון את התקציב לאזורים שמעודדים פריון והגדלת היקף התעסוקה.

"אני חושב שבענף הנדל"ן יש הרבה דברים שצריך לעשות, כי הרי רוב הדירות עוד לא שוקמו. בינתיים לא קורה הרבה בשטח, אין תשתיות חדשות, בטח לא במהירות מספיקה. בבת ים למשל ייקח שנים עד שייבנו את הבניינים מחדש. זו אוכלוסייה עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. זו הזדמנות לייצר תשתיות חדשות, להסיט אוכלוסיות לאזורים חדשים, אזורי תעסוקה חדשים".

לסיום נשאל קפלן מדוע מניית בנק ירושלים 'תקועה' ולא מצליחה לגדול מספיק כדי להיכנס למדדים הגדולים של הבורסה. "הסחירות של המנייה לא גבוהה, גם כי חלק גדול מהמניות נמצא אצל בעלי השליטה. ככל שתהיה יותר סחירות, זה יתאפשר יותר".

*** גילוי מלא: הכנס בחסות קבוצת מגדל, בנק ירושלים, קבוצת הפיננסים פרופיט וחברת ישראכרט